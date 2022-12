Westport e Johnson Matthey collaborano allo sviluppo di un sistema per il post-trattamento delle emissioni per il sistema di alimentazione H₂ HPDI™

Dutch French German Italian

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (“Westport” o la “Società”) (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), leader mondiale nelle tecnologie per carburanti per il trasporto alternativi a basse emissioni, ha annunciato oggi la collaborazione con Johnson Matthey, leader mondiale nelle tecnologie sostenibili, per lo sviluppo di un sistema per il post-trattamento delle emissioni personalizzato per il sistema di alimentazione H 2 HPDI™ proprietario di Westport, con l’obiettivo di ridurre o eliminare le emissioni.



L’accordo è incentrato sulla combinazione delle tecnologie e dei prodotti di Johnson Matthey con il sistema di alimentazione H 2 HPDI™ di Westport per ottenere le emissioni di scarico dei veicoli il più basse possibili. In collaborazione con Johnson Matthey, Westport collauderà e svilupperà il sistema prototipo di Johnson Matthey presso il centro ingegneristico della società a Vancouver, in Canada.

“Questo sforzo congiunto è una scelta naturale perché entrambi miriamo a ottenere soluzioni a zero emissioni per un trasporto conveniente e più pulito che non comprometta prestazioni o efficienza”, ha dichiarato David M. Johnson, Amministratore delegato di Westport Fuel Systems. “Siamo lieti di collaborare con Johnson Matthey, per arrivare insieme a prestazioni più pulite, ottimizzando il nostro sistema di alimentazione H 2 HPDI che funziona a idrogeno a zero carbonio per trasporti pesanti.”

Westport è impegnata nella realizzazione di un percorso conveniente e sostenibile per minimizzare le emissioni attraverso i suoi record decennali nell’innovazione, ingegneria specializzata e prodotti per il mercato.

I motori a combustione interna a idrogeno (ICE) possono potenzialmente espandere le opzioni tecnologiche disponibili per un futuro dei trasporti più sostenibile, insieme alla competenza nelle celle alimentate a idrogeno di Johnson Matthey. Per i veicoli commerciali, dove il percorso verso propulsori a batteria elettrica e a celle di carburante è nella fase iniziale dello sviluppo, gli ICE a idrogeno saranno un elemento importante, soprattutto nelle applicazioni più pesanti e con potenza più elevata. Inoltre, gli ICE a idrogeno saranno in grado di soddisfare criteri impegnativi in termini di inquinanti e standard di CO 2 .

“Il trasporto pesante è fondamentale per la movimentazione delle merci, quindi importante essere in grado di farlo nel modo più sostenibile possibile”, ha affermato Andy Walker, Direttore informazioni sul mercato tecnologico presso Johnson Matthey. “In qualità di produttore leader di sistemi per il controllo delle emissioni degli ultimi 50 anni, siamo entusiasti di poter unire la nostra esperienza a quella di Westport per rendere il trasporto commerciale pulito e adatto al futuro”.

Westport Fuel Systems

In Westport Fuel Systems, guidiamo l’innovazione per un futuro più pulito. Siamo fornitori leader di sistemi e componenti avanzati per l’erogazione di combustibili puliti a basso tenore di carbonio come il gas naturale, il gas naturale rinnovabile, il propano e l’idrogeno nel settore dei trasporti globale. La nostra tecnologia offre carburante efficiente e a prestazioni elevate per i trasporti e benefici ambientali per le sfide rappresentate dai cambiamenti climatici e dalla qualità dell’aria urbana. Con sede a Vancouver, Canada, attività in Europa, Asia, America del Nord e America del Sud, serviamo i nostri clienti in più di 70 Paesi con i principali marchi del trasporto globale. Noi di Westport Fuel Systems, pensiamo al futuro. Per ulteriori informazioni, visitare www.wfsinc.com .

Johnson Matthey

Johnson Matthey è leader globale nelle tecnologie sostenibili e catalizza la transizione verso il net zero. Con oltre 200 anni di impegno sostenuto nell’innovazione e nel progresso tecnologico, miglioriamo le prestazioni, la funzionalità e la sicurezza dei prodotti dei nostri clienti. La nostra scienza ha un impatto globale in aree come trasporto, energia, lavorazioni chimiche a basse emissioni e utilizza le risorse naturali del nostro pianeta in maniera più efficiente. Oggi, oltre 13.000 professionisti di Johnson Matthey collaborano con la nostra rete di clienti e partner per fare davvero la differenza nel mondo. Per ulteriori informazioni, visitare www.matthey.com .

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi sui titoli in vigore ("dichiarazioni previsionali"). Le dichiarazioni previsionali sono spesso caratterizzate da parole come “si prevede”, “si intende”, “potrebbe”, “sarà”, “potenziale”, “proposto” e altre parole simili o dichiarazioni che determinati eventi o condizioni che “potrebbero” verificarsi o “si verificheranno”. Le dichiarazioni previsionali presenti in questo comunicato stampa includono affermazioni sulle tempistiche e sul completamento del lavoro di sviluppo del sistema post-trattamento a cui si fa riferimento e sulle prestazioni, caratteristiche ed efficacia di tale sistema. Queste dichiarazioni previsionali non sono né promesse né garanzie, ma implicano rischi e incertezze noti e non noti e si basano sia sui punti di vista del management, sia su ipotesi che potrebbero far sì che i risultati effettivi di Westport, i livelli di attività, prestazioni o risultati siano sostanzialmente diversi da risultati futuri, livelli di attività, prestazioni o risultati espliciti o impliciti in queste dichiarazioni previsionali. Tali rischi, incertezze e ipotesi includono quelli legati al successo e al completamento del programma di sviluppo post-trattamento, alla determinazione dei prezzi e alla disponibilità dell’idrogeno come carburante per trasporti, alla nostra capacità di affrontare le sfide tecnologiche, all’economia generale, alla solvibilità, alle politiche e normative governative, alle fluttuazioni dei tassi di cambio estero, nonché altri fattori e ipotesi di rischio che potrebbero influenzare i nostri risultati, prestazioni o conseguimenti effettivi o la nostra posizione finanziaria descritti nel nostro documento di divulgazione continua nel profilo SEDAR di Westport all’indirizzo www.sedar.com e nel profilo EDGAR di Westport all’indirizzo www.sec.gov. Inoltre, in questo momento gli effetti e l’impatto della pandemia di COVID-19 e l’interruzione della catena di approvvigionamento sono difficili da prevedere e potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dalle dichiarazioni previsionali qui contenute. I lettori non dovranno fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali che si riferiscono solo alla data in cui sono state fatte. Westport declina qualsiasi obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere tali dichiarazioni in seguito a cambiamenti nelle sue aspettative o in eventi, condizioni o circostanze su cui tali dichiarazioni possono essere basate, o che potrebbero influenzare la probabilità che i risultati effettivi differiscano da quelli indicati in queste dichiarazioni previsionali, a eccezione di quanto richiesto dalla legge.

Per ulteriori informazioni, contattare: