VGP Kondigt Closing van Derde Joint Venture in München aan

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

VOLGEND OP DE VOLTOOIING VAN HET PROJECT BINNEN HET BUDGET EN VOLGENS HET VOORZIENE TIJDSCHEMA



14 december 2022, 07:00 uur, Antwerpen/München: VGP, een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en commercieel vastgoed, kondigt de oplevering aan van VGP Park München na de sleuteloverdracht aan KraussMaffei aan het eind van vorige maand.

KraussMaffei verhuist zijn hoofdkantoor naar het nieuwe bedrijvenpark, het grootste verhuisproject in München en omgeving sinds de verhuizing van luchthaven München in 1992. De verhuizing van KraussMaffei volgt op de aankondiging door BMW van de opening van een Battery Competence Centre in hetzelfde park afgelopen mei. Samen bezetten KraussMaffei - met 212.000 m2 bruto verhuurbare oppervlakte - en BMW – met 64.000 m2 bruto verhuurbare oppervlakte – het bestaande park. Gebouw D, dat tegen 2026 klaar moet zijn, zal 38.000 m2 bruto verhuurbare oppervlakte bieden en is een uitbreidingsmogelijkheid voor KraussMaffei. Eenmaal volledig ontwikkeld zal VGP Park München bestaan uit vijf logistieke gebouwen, twee losstaande parkeergarages en een kantoorgebouw voor een totaal bruto verhuurbaar oppervlak van ca. 314.000 m2.

Als gevolg van de succesvolle voltooiing van het project ruim binnen het budget en binnen het oorspronkelijke tijdschema zal VGP een dienovereenkomstige betaling van Allianz Real Estate ontvangen. VGP Park München is de derde 50:50 joint venture tussen VGP en Allianz Real Estate, die in juni 2020 is opgericht met als doel VGP Park München te ontwikkelen.

Jan Van Geet, CEO van VGP, onderstreept het belang van de voltooiing van het project voor zijn bedrijf: "De voltooiing van het nieuwe bedrijvenpark in München vertegenwoordigd een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf. Naast de A-locatie, de geavanceerde toegepaste ESG-normen en de omvang van het project, ben ik bijzonder trots op ons team dat in staat was om zo'n complex project op tijd en ruim binnen budget op te leveren, ondanks de zeer moeilijke marktomstandigheden tijdens en in de nasleep van de Covid pandemie."

In overeenstemming met de duurzaamheidsstrategie van VGP is het park gepland volgens de nieuwste ESG-normen: Het biedt plaats aan een van de grootste fotovoltaïsche daksystemen in Europa met een capaciteit van 12,5 megawatt. Bovendien is naast het KraussMaffei terrein een biotoop aangelegd als compensatiegebied. Hierdoor wordt de habitat voor dieren, insecten en vogels aanzienlijk verbeterd en het comfort voor de werknemers op de wandelpaden door de biotoop vergroot.

Tevens is er bij de planning van het park op gelet dat natuurgebieden in het project worden geïntegreerd. Zo zijn naast de groene daken en de vergroening van de gevels ook de meerlaagse parkeergarages vergroend. Daarnaast beschikt het VGP Park München over elektrische oplaadpunten voor electrische auto's, energie-efficiënte halverwarming, LED-verlichting en grondwaterwarmtepompen. Deze maatregelen dragen bij aan het behalen van de eisen van een DGNB Gold certificering voor VGP Park München.

Het park ligt zeer dicht bij het stadscentrum, direct grenzend aan een S-bahn station (S2-Grub) en op slechts 30 minuten rijden van de luchthaven van München, ten noorden van het knooppunt Parsdorf aan de snelweg A 94, in een regio die van economisch belang is voor landbouw, industrie en handel.

