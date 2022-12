English Finnish

Pörssitiedote

14.12.2022, klo 9.00



Taru Uotila on nimitetty Aspo-konsernin lakiasioista, henkilöstöstä ja vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi sekä Aspon johtoryhmän jäseneksi

Aspo-konsernin lakiasioista, henkilöstöstä ja vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi sekä Aspon johtoryhmän jäseneksi on nimitetty OTM, LL.M Taru Uotila. Hän aloittaa tehtävässään 2.1.2023.

Uotila työskenteli aiemmin VR-konsernin lakiasiainjohtajana vuosina 2017–2022 ja VR-konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 alkaen. VR-konsernin johtoryhmässä Uotilan vastuulla olivat laki-, regulaatio- ja vastuullisuusasiat. Lisäksi hän toimi VR-konsernin väliaikaisena henkilöstöjohtajana alkuvuonna 2022. Uotilalla on yli 20 vuoden kokemus liikejuridiikan eri tehtävistä asianajotoimistoissa, Fortumilla ja GE Healthcarella.

”Tarun laaja-alainen osaaminen ja kokemus sopivat erinomaisesti konsernimme tarpeisiin, ja olen erittäin iloinen saadessamme hänet osaksi johtoryhmäämme. Tarulla on vankka asiantuntemus lakiasioista ja olen varma, että hänen johdollaan pystymme entisestään kehittämään valmiuksiamme myös vastuullisuus- ja henkilöstöasioiden saralla”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

”Aspo on mielenkiintoisessa vaiheessa toteuttamassa strategiaansa, jota vastuullisuus ohjaa vahvasti. Olen todella innoissani päästessäni mukaan kehittämään kestävää liiketoimintaa yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa”, sanoo Taru Uotila.



