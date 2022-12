Führendes US-Finanzinstitut wählt Temenos zur Modernisierung seiner Vermögensverwaltungsplattform in der Cloud

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

Offene Plattform von Temenos unterstützt das Wachstum eines führenden US-Finanzinstituts im Bereich der Vermögensverwaltung



Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

GENF (Schweiz), Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass ein führendes US-Finanzinstitut seine Geschäftsbeziehung mit Temenos auf das internationale Private-Banking-Geschäft ausweitet. Die Vermögensverwaltungsplattform von Temenos wird die strategische Umstellung der Bank auf ein cloudbasiertes Kernbankensystem unterstützen und das Wachstum in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) vorantreiben. Die Bank ist bestrebt, ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig ihren Kunden erstklassige Dienstleistungen und Produkte anzubieten.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Zu unseren Kunden zählen über 3000 Banken in mehr als 150 Ländern. Wir unterstützen sowohl die größten Finanzinstitute, als auch neue Anbieter und Gemeinschaftsbanken dabei, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

