LeddarTech präsentiert neue Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsprodukte sowie CES-prämierte LeddarVision-Software vom 5. bis zum 8. Januar auf der CES 2023 in Las Vegas

QUEBEC, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter der flexibelsten, robustesten und genauesten ADAS- und AD-Softwaretechnologie, freut sich, seine Teilnahme an der CES 2023 vom 5. bis zum 8. Januar in Las Vegas anzukündigen, wo das Unternehmen an Stand 5475 in der LVCC West Hall seine Software für ADAS und AD in der Automobilindustrie vorstellen wird.



Der Stand von LeddarTech auf der CES steht unter dem Motto: „Accelerating Safer ADAS Deployment With High-Performance Low-Level Fusion and Perception Software“ (Beschleunigung der Einführung sichererer ADAS mit leistungsstarker Low-Level-Fusion- und Wahrnehmungssoftware)

Besuchen Sie den Messestand von LeddarTech und:

ERLEBEN SIE DIE EINFÜHRUNG EINES NEUEN PRODUKTS: Die LeddarTech LVF-Familie von Front-View-Lösungen für Level 2-2+ ADAS-Anwendungen

Die LVF-Produktfamilie ist ein flexibles und skalierbares, umfassendes Front-View-Fusion- und Perception-Stack, das ADAS L2/L2+-Autobahnassistenz- und NCAP/GSR-Anwendungen der Einstiegs- bis Premiumklasse unterstützt. Die LVF-Produktfamilie bietet High-End-Funktionen und -Leistung zu den niedrigsten Hardwarekosten.

LVF-E ist ein Front-View-Fusions- und Wahrnehmungs-Stack für ADAS L2/L2+ Autobahnassistenten der Einstiegsklasse und 5-Sterne NCAP 2025/GSR 2022.

LVF-H ist der Premium-Begleiter für Fusion und Wahrnehmung in der Front-View-Produktfamilie mit erweiterter Sensorkonfiguration.

ERLEBEN SIE: Demonstrationen des mit dem Innovationspreis der CES 2023 ausgezeichneten interaktiven LeddarVision Low-Level Data Fusion and Perception-Dashboards

LeddarVision™ ist eine Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungslösung für ADAS- und autonome L2-L5-Fahranwendungen im Automobil- und Off-Road-Bereich. Verschiedene Vorführungen werden zeigen, wie die LeddarVision-Lösung andere Lösungen für ADAS- und AD-Anwendungen übertrifft. Die LeddarVision-Technologie wurde letzten Monat auf der Tech.AD USA in Detroit mit dem begehrten Sensor Perception Award ausgezeichnet. Anfang 2022 wurde sie auch von der Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect und CARIAD Startup Challenge sowie von der Shenzhen Automotive Electronics Industry Association ausgezeichnet.

FAHREN SIE MIT LeddarCar Live: Delegierte, die Tier-1/2-Zulieferer und OEMs der Automobilindustrie vertreten, sind eingeladen, eine reale Vorführung der LeddarVision Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie von LeddarTech auf der Straße zu buchen. Der Platz ist begrenzt, reservieren Sie daher jetzt Ihre LeddarCar-Demo auf der Straße.

CES-Delegierte werden gebeten, in einem der beiden Besprechungsräume vorab ein Treffen zu vereinbaren – für Produktvorführungen, Medien- und Analysteninterviews oder Anlegergespräche.

„Die CES 2023 ist das ideale Forum für LeddarTech, um unsere unglaublich einzigartigen und mehrfach preisgekrönten Low-Level-Sensor- und Wahrnehmungssoftwarelösungen und -produkte für ADAS- und AD-Anwendungen vorzustellen“, so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Ich gehe davon aus, dass die Tier 1-2 und OEMs der Automobilindustrie von unserer bahnbrechenden Technologie beeindruckt sein werden“, fügte er hinzu.

Über LeddarTech



LeddarTech, ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen, entwickelt und liefert umfassende Wahrnehmungslösungen, die den Einsatz von ADAS und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um hochpräzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie wird von OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von Automobil- und Geländewagenlösungen genutzt.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich und verfügt über mehr als 140 erteilte oder angemeldete Patente, die ADAS- und AD-Funktionen verbessern. Eine zuverlässige Wahrnehmung ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

Kontakt und Website für Anlegerbeziehungen:InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

