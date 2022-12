レダーテック(LeddarTech)、新しいセンサーフュージョンと認識製品とCES受賞のLeddarVisionソフトウェアを1月5~8日まで、ラスベガスのCES 2023で展示

December 14, 2022 04:39 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA