LeddarTech 的最新傳感器融合與感知產品以及榮獲 CES 大獎的 LeddarVision 軟件將於 1 月 5 日至 8 日於拉斯維加斯的 CES 2023 亮相

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魁北克市, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一間提供最靈活、強大且準確高級輔助駕駛系統 (ADAS) 與自動駕駛軟件 (AD software) 技術的全球頂尖公司。該公司欣然宣布參加 1 月 5 日至 8 日在拉斯維加斯舉行的國際消費類電子產品展CES 2023，屆時將在拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 # 5475 展位展出支援 ADAS 與 AD的自動駕駛級軟件。



LeddarTech 在 CES 目的地展位之主題為：「利用高性能低階的融合與感知軟件，加速更安全高級輔助駕駛系統的有效利用。」

蒞臨 LeddarTech 的展位：

見證全新產品介紹：LeddarTech 開發的前視 (LVF) 2-2+ 級 ADAS 應用解決方案產品系列

LVF產品系列提供靈活、可擴展的綜合前視融合與感知軟件棧，支援從入門級到高級的 ADAS L2/L2+ 公路輔助與 NCAP/GSR 的應用。LVF 產品系列以最低硬件成本帶來高端的功能與表現。

LVF-E 是一套獲 NCAP 2025/GSR 2022 五星評定的入門級 ADAS L2/L2+ 公路輔助前視融合與感知軟件棧。

LVF-H為前視產品系列中融合與感知軟件棧的高級組合，配備擴展感應器配置功能。

體驗：榮獲 CES 2023 Innovation Award (創新大獎) 的 LeddarVision 低階數據融合與感知互動儀表板演示

LeddarVision™ 是一款低階傳感融合與感知解決方案，用於汽車與越野車工業高級輔助駕駛系統 (ADAS) 與自主 L2 - L5 駕駛應用。各款演示將介紹 LeddarVision 的解決方案如何勝過其他支援 ADAS 與 AD 應用的解決方案。上月在底特律舉行的 Tech.AD USA，LeddarVision 的技術榮獲令業界夢寐以求的傳感器感知大獎 (Sensor Perception award)，而此技術於 2022 年初亦獲得The Volkswagen Group (福士集團) Innovation Tel Aviv 2022 Konnect 和 CARIAD Startup Challenge，以及Shenzhen Automotive Electronics Industry Association (深圳汽車電子行業協會) 的認可。

感受 LeddarCar行車實況：誠邀汽車 1-2 級供應商和原始設備製造商 (OEM) 的代表團報名參與 LeddarTech 的 LeddarVision 低階融合與感知軟件技術的實況路面演示。名額有限，請即留座出席 LeddarCar 的路面演示。

CES 代表團獲邀在兩個「現場」會議室之一預先安排會議，以供產品示範、媒體及產業分析師訪談或投資者討論。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「CES 2023 是一個理想的論壇場地，讓 LeddarTech 可分享 ADAS 和 AD 在應用方面極其獨特，並且屢獲殊榮的低階傳感與感知軟件解決方案及產品。」 他補充道：「預計汽車 1-2 級供應商和原始設備製造商將對我們扭轉市場趨勢的技術留下深刻印象。」

關於 LeddarTech



LeddarTech 成立於 2007 年，是一間全球軟件公司，開發並提供綜合感知解決方案，從而實現高級輔助駕駛系統 (ADAS) 與自動駕駛應用的有效利用。LeddarTech 的汽車級軟件應用 AI 人工智能和電腦視覺演算法產生準確度高的環境 3D 模型，實現更佳的駕駛決策與更安全的道路導航。這項高性能、可擴展且具有成本效益的技術，協助原始設備製造商 (OEM) 和 1-2 級供應商發揮優勢，以便有效執行汽車與越野車輛的解決方案。

LeddarTech 在多項遙距傳感創新發明上成就斐然，為提升 ADAS 與 AD 能力而已獲頒發或已申請的專利合計超過 140 項。為使全球汽車的活動更安全、更有效、可持續發展及可負擔，可靠的感知能力至關重要，正是這一點推動 LeddarTech 成為最受廣泛採用的傳感器融合與感知軟件解決方案。

關於 LeddarTech 的其他資訊可從www.leddartech.com以及 LinkedIn、Twitter、Facebook 及YouTube取得。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及投資者關係副總裁

電話：+ 1-418-653-9000 (內線 232) daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡方式與網站：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator 以及相關標誌為 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標誌均為或可能為用於識別其個別擁有者產品或服務的商標或註冊商標。

本公告之隨附圖片可透過以下連結獲取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22263e34-474e-40f9-91d4-0ce7212fab53