Bitget lässt sich auf den Seychellen registrieren und plant, seine weltweite Belegschaft um 50 % zu vergrößern

English French German

VICTORIA, Seychellen, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit führende Kryptowährungsbörse Bitget gibt bekannt, dass sie sich auf den Seychellen registriert hat, um ihre globale Expansion zu unterstützen. Die Börse arbeitet dezentral ohne einen bestimmten Hauptsitz, mit regionalen Knotenpunkten in strategischen Märkten und plant, in Zukunft weitere regionale Knotenpunkte einzurichten. Die Börse hat außerdem ihren Einstellungsplan aktualisiert und will bis zum ersten Quartal 2023 1200 Mitarbeiter einstellen. Damit wird die Belegschaft um weitere 50 % gegenüber der derzeitigen Größe aufgestockt, um der Nachfrage der Nutzer besser gerecht zu werden und das Geschäftswachstum zu unterstützen.



Diese neue Registrierung auf den Seychellen erfolgt gemäß dem International Business Companies Act von 2016. Zusammen mit der Registrierung auf den Seychellen hat Bitget auch regionale Knotenpunkte in Asien und den LATAM-Märkten eingerichtet und plant, seine globale Präsenz mit weiteren regionalen Knotenpunkten, z.B. in Europa und Afrika, zu stärken. In den letzten Wochen hat Bitget eine Reihe von Initiativen ergriffen, um Vertrauen bei den Nutzern und der Kryptoindustrie aufzubauen, darunter die Einführung des Builders' Fund mit 5 Mio. USD und die Aufstockung des Protection Fund auf 300 Mio. USD . Die Börse beschleunigt auch ihre Einstellungspläne und zeigt keine Anzeichen, dass sie von den jüngsten Turbulenzen betroffen ist.

Bitget hatte bereits im Juni dieses Jahres angekündigt, dass das Unternehmen seine Belegschaft bis Ende 2022 auf 1000 Mitarbeiter verdoppeln wird. Um der wachsenden Nachfrage der Nutzer und der Geschäftsentwicklung besser gerecht zu werden, hat Bitget sein Ziel, die Zahl der Mitarbeiter bis zum ersten Quartal 2023 auf 1200 zu erhöhen, weiter angehoben. Bislang ist das Unternehmen von 450 Mitarbeitern im Juni 2022 auf über 800 angewachsen – ein Wachstum von 78 % innerhalb von 4 Monaten – und es wird seine Mitarbeiterzahl um weitere 50 % aufstocken, bis das neue Ziel erreicht ist. Das Team ist derzeit auf der Suche nach talentierten Ingenieuren und Mitgliedern für die Produkt-, Marketing- und Branding-Teams, um seinen Nutzern das beste Social Trading-Erlebnis zu bieten.

Gracy Chen, Managing Director von Bitget, erklärt: „Wir sehen die Seychellen als eine freundliche Region für die Krypto-Community. Wir haben mehrere Monate lang an dieser Registrierung gearbeitet und freuen uns, die Entwicklung nun bekannt geben zu können. Die Registrierung auf den Seychellen bietet ein konstruktives Umfeld für Bitget, das es uns ermöglicht, Kooperationen mit Partnern zu erschließen und die Bankbeziehungen zu stärken, ebenso wie unsere Expansion mit verschiedenen Partnerschaften wie der argentinischen Fußballlegende Lionel Messi und dem italienischen Fußballverein Juventus. Mit seiner globalen Präsenz setzt Bitget das Konzept von Web3 voll und ganz um und ermöglicht es dem Team, dezentral und ohne einen bestimmten Hauptsitz zu arbeiten. Wir glauben, dass dies uns helfen kann, Talente über die Grenzen hinweg anzuziehen, da wir uns stark auf Wachstum und Skalierung konzentrieren. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, hochkarätige Kandidaten weltweit zu rekrutieren und gleichzeitig regionale Knotenpunkte einzurichten, um die Kommunikation und Koordination vor Ort in strategischen Märkten zu unterstützen.“

Gracy fügt hinzu: „Unsere Neueinstellungen stehen immer im Einklang mit unserer globalen Expansion und unserer langfristigen Strategie und wir werden trotz der aktuellen Marktstimmung weiterhin Mitarbeiter einstellen. Fähige und geeignete Talente werden Bitget dabei helfen, eine sichere und zuverlässige Plattform aufzubauen, die bei den Nutzern in der hart umkämpften Branche an Zugkraft gewinnen und schließlich zu einer vertrauenswürdigeren und robusteren Plattform führen wird, die der Gemeinschaft besser dient.“



Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist eine der fünf führenden Kryptowährungsbörsen der Welt, die sich durch innovative Produkte und Social Trading-Dienstleistungen auszeichnet und derzeit über 8 Millionen Nutzer in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt betreut.

Die Börse hat es sich zum Ziel gesetzt, den Nutzern sichere Trading-Lösungen aus einer Hand zu bieten und will die Akzeptanz von Kryptowährungen durch die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern erhöhen, darunter die argentinische Fußballlegende Lionel Messi, der italienische Spitzenfußballverein Juventus, der offizielle Krypto-Partner von PGL Major und die führende Esport-Organisation Team Spirit.