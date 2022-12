Bitget procède à son enregistrement aux Seychelles et prévoit d'augmenter ses effectifs mondiaux de 50 %

English French German

VICTORIA, Seychelles, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, annonce son enregistrement aux Seychelles pour promouvoir son expansion mondiale. La plateforme fonctionne de manière décentralisée sans siège spécifique, avec des pôles régionaux sur les marchés stratégiques, et prévoit de mettre en place d'autres pôles régionaux à l'avenir. La plateforme a également mis à jour son plan de recrutement avec un nouvel objectif de 1 200 collaborateurs d'ici la fin du premier trimestre 2023, augmentant ainsi ses effectifs de 50 % par rapport à sa taille actuelle, afin de mieux répondre à la demande des utilisateurs et de soutenir la croissance de l'entreprise.



Ce nouvel enregistrement aux Seychelles relève de la loi de 2016 sur les sociétés commerciales internationales (International Business Companies Act). Avec l'enregistrement aux Seychelles, Bitget a également établi des pôles régionaux sur ses marchés en Asie et en Amérique latine, et prévoit de renforcer sa présence mondiale avec des pôles régionaux supplémentaires, à l'instar de ceux en Europe et en Afrique. Au cours des dernières semaines, Bitget a pris une série d'initiatives pour renforcer la confiance des utilisateurs et du secteur crypto, notamment le lancement du Builder's Fund de 5 millions USD et l'augmentation de la taille du Protection Fund à 300 millions USD . La plateforme accélère également ses plans d'embauche, ne montrant aucun signe d'être affectée par les récentes turbulences du marché.

En juin dernier, Bitget avait initialement annoncé de doubler ses effectifs à 1 000 collaborateurs d'ici la fin de 2022. Pour mieux répondre à la demande croissante des utilisateurs et au développement de l'activité, Bitget a encore révisé son objectif à la hausse, portant ses effectifs à 1 200 personnes d'ici la fin du premier trimestre de 2023. Jusqu'à présent, l'entreprise est passée d'une équipe de 450 personnes en juin 2022 à plus de 800 actuellement, soit une croissance de 78 % en 4 mois, et continuera d'augmenter ses effectifs de 50 % jusqu'à atteindre son nouvel objectif. L'équipe est actuellement à la recherche d'ingénieurs talentueux et de membres de l'équipe chargée des produits, du marketing et de la stratégie de marque pour offrir une expérience de trading social exceptionnelle à ses utilisateurs.

Gracy Chen, Directrice générale de Bitget, a déclaré : « Nous considérons les Seychelles comme une région accueillante pour la communauté crypto. Nous travaillons depuis plusieurs mois à cet enregistrement et nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui son aboutissement. L'enregistrement aux Seychelles offre un environnement constructif pour Bitget, nous permettant de débloquer des collaborations avec des partenaires et de renforcer les relations bancaires, ainsi que de développer nos différents partenariats, notamment avec le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et le club de football italien de la Juventus. Avec une empreinte mondiale, Bitget adopte pleinement le concept de Web3, permettant à l'équipe de travailler de manière décentralisée sans siège spécifique. Nous pensons que cela peut nous aider à attirer des talents internationaux, car nous sommes hyper-concentrés sur la croissance et le développement. Il est crucial pour nous de recruter des candidats de haut niveau à l'échelle mondiale et de mettre en place des pôles régionaux pour soutenir simultanément la communication et la coordination locales sur les marchés stratégiques. »

Gracy Chen ajoute : « Notre recrutement se règle systématiquement sur notre expansion mondiale et notre stratégie à long terme, et nous continuerons à embaucher malgré le sentiment actuel du marché. Des talents compétents et adaptés aideront Bitget à construire une plateforme sûre et fiable, qui gagnera une plus forte traction parmi les utilisateurs dans ce secteur hautement compétitif, l'objectif final étant d'obtenir une plateforme plus solide et digne de confiance pour mieux servir les besoins de la communauté. »



