LEHDISTÖTIEDOTE: Merkittävä kansainvälinen Fortune 500 -listattu rahoituslaitos laajentaa huomattavasti SSH:n Universal SSH Key Manager® käyttöä

Helsinki, Suomi - 14. joulukuuta 2022 - Merkittävä kansainvälinen Fortune 500 -listattu rahoituspalvelulaitos laajentaa Universal SSH Key Manager® (UKM) -käyttöä koko yrityksen laajuiseksi ja ottaa siten täyden hallinnan miljoonien SSH-avainten ympäristöstään.



Tämä kolmivuotinen laajennussopimus perustuu täysin tilausmalliimme. Tilaus kattaa asiakkaan globaalit IT-järjestelmät ja tilauksen kokonaisarvo on yli 1,4 M€. Sopimuskausi on aluksi kolme vuotta.

Asiakas on käyttänyt SSH:n ratkaisuja jo vuosia, ja noudattaa land and expand -lähestymistapaamme laajentaen vaiheittain SSH-avaintenhallinta-aluettaan UKM-ratkaisullamme. UKM valvoo ja automatisoi asiakkaan SSH-avainten elinkaarenhallintaa ja varmistaa vaatimusten mukaisen pääsynvalvonnan.

Suuret yritykset tarvitsevat SSH-avaintensa parempaa kontrollia

Asiakkaallamme on satoja toimipisteitä eri puolilla maailmaa ja kymmeniätuhansia käyttäjiä ja palvelimia, joilla on miljoonia SSH-avaimia, joita on hallittava läpinäkyvästi digitaalisessa ympäristössä. Suurten palvelinmäärien, heterogeenisten alustojen ja laajan ohjelmisto- ja toimittajakirjavuuden vuoksi asiakkaan IT-ympäristö edellyttää tiukkaa SSH-avainkäytännön hallintaa, joka toteutetaan UKM:n avulla.

"Tämä huomattava laajennus merkittävältä finanssipalvelusektorin asiakkaaltamme osoittaa UKM:n suuren arvon. Suurilla yrityksillä voi olla jopa miljoonia avainpareja, jotka oikeuttavat usein automatisoidun pääsyn yrityssalaisuuksiin, eikä toimintaa voida ilman automaatiota tarkastaa näkymättömässä digitaalisessa maailmassa juuri lainkaan tai vain rajoitetusti. Olen iloinen, että voimme auttaa suurta finanssipalveluyritystä hallitsemaan monimutkaista avainympäristöään", sanoo SSH:n toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo.

Hallitse, valvo, kontrolloi ja tarkasta myös Zero Trust -aikakaudella

Asiakas valitsi UKM:n, koska se tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan SSH-avainten hallintaan, sillä se mahdollistaa keskitetyn seurannan, valvonnan ja salaisuuksien suojaamisen koko verkossa. UKM mahdollistaa salaisuuksien hallinnan parantamisen entisestään UKM Zero Trust Edition lisämodulilla, jolla poistetaan historiallisten SSH-avainten anonyymien haltijoiden ikuinen pääsy järjestelmiin.





Lisätietoja Universal SSH Key Managerista saat osoitteesta: Universal SSH Key Manager

Lisätietoja SSH Zero Trust -ratkaisuista saat osoitteesta: SSH Zero Trust Solutions

Ovatko avaimesi kadonneet? Löydä avaimesi: SSHerlock – SSH key and post-quantum resilience discovery and audit self-service tool.





SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.