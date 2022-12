Delisting of Instruments

Due to the delisting of the Swedish Match share from Nasdaq Stockholm, Nordea Bank Abp, will delist below instruments. Last trading day is set to 2022-12-22.

Instrument Isin BEAR SWEDISHM X3 NORDNET SE0017569007 BEAR SWMA X1 NORDNET SE0009860513 BEAR SWMA X2 N SE0011171065 BEAR SWMA X3 N1 SE0011171073 BLANKA SWMAX1 N1 SE0011171057 BULL SWMA X2 N SE0011171040 BULL SWMA X3 N1 SE0011171032 BULL SWMA X3 NORDNET SE0009859804 MINI L SWMA NORDNET 01 SE0009983364 MINI L SWMA NORDNET 05 SE0010140509 MINI L SWMA NORDNET 38 SE0015497284 MINI L SWMA NORDNET 02 SE0009983372 MINI L SWMA NORDNET 06 SE0010140517 MINI L SWMA NORDNET 03 SE0009983380 MINI L SWMA NORDNET 07 SE0010978296 MINI L SWMA NORDNET 39 SE0015497292 MINI L SWMA NORDNET 08 SE0010978304 MINI L SWMA NORDNET 09 SE0010978312 MINI L SWMA NORDNET 10 SE0013237344 MINI L SWMA NORDNET 40 SE0015497300 MINI L SWMA NORDNET 11 SE0013237336 MINI L SWMA NORDNET 12 SE0013237328 MINI L SWMA NORDNET 41 SE0015497318 MINI L SWMA NORDNET 13 SE0013237310 MINI L SWMA NORDNET 14 SE0013530573 MINI L SWMA NORDNET 20 SE0013932019 MINI L SWMA NORDNET 22 SE0013927423 MINI L SWMA NORDNET 23 SE0013927415 MINI L SWMA NORDNET 42 SE0015497326 MINI L SWMA NORDNET 24 SE0013927407 MINI L SWMA NORDNET 43 SE0015663455 MINI L SWMA NORDNET 53 SE0016045678 MINI L SWMA NORDNET 45 SE0015665211 MINI L SWMA NORDNET 66 SE0017089790 MINI L SWMA NORDNET 75 SE0017225485 MINI L SWMA NORDNET 76 SE0017228265 MINI L SWMA NORDNET 78 SE0017585714 MINI S SWMA NORDNET 52 SE0016134498 MINI S SWMA NORDNET 53 SE0016134506 MINI S SWMA NORDNET 54 SE0016134514 MINI S SWMA NORDNET 55 SE0016134522 MINI S SWMA NORDNET 56 SE0016134530 MINI S SWMA NORDNET 57 SE0016134548