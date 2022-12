Danish English

MEDDELELSE NR. 233

14. december 2022









Ændring i ledelsen

Steen Søndergaard har meddelt, at han ønsker at fratræde sin stilling som CEO for ChemoMetec A/S.

Det er aftalt, at Steen Søndergaard forbliver på posten, indtil en afløser er fundet, dog med fratræden i løbet af kalenderåret 2023 og så vidt muligt senest pr. 30. juni 2023.

Processen med at finde en afløser er igangsat, og bestyrelsen forventer at kunne offentliggøre navnet på den nye CEO i løbet af 1. kvartal 2023.









Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Niels Thestrup, ChemoMetec A/S

Telefon: (+45) 3370 2000









