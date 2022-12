Stingray lance la plus populaire application de Karaoké au monde sur les téléviseurs intelligents de Samsung

English French

MONTRÉAL, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A ; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui le lancement d'une toute nouvelle application Karaoké sur tous les téléviseurs intelligents de Samsung du monde entier. À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Samsung TV ont accès à plus de 70 000 titres sous licence, des artistes les plus populaires d’hier à d'aujourd'hui, dans un vaste éventail de genres musicaux, du rock à la pop, en passant par le country, le R&B, le hip-hop, les succès de Disney, et plus encore !



Les fans de karaoké peuvent parcourir un catalogue de milliers de chansons par titre, artiste, paroles ou genre dans plus de 25 langues. Ils peuvent personnaliser leur expérience en sautant, revenant en arrière et avançant rapidement les chansons, tout en pouvant activer ou désactiver les vidéos et chanter avec ou sans voix principale. Avec de nouvelles chansons ajoutées chaque semaine et des listes de lecture thématiques pour chaque occasion, les amateurs de Karaoké peuvent aussi mettre en file jusqu'à 100 chansons et ainsi organiser la meilleure soirée karaoké à la maison.

"Stingray rejoint déjà des millions de fans de karaoké dans le monde entier sur les applications mobiles, sur les services sur demande et même dans la voiture. Nous développons constamment de nouveaux produits pour répondre aux demandes de nos clients et exploiter les toutes dernières technologies ", a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal, marketing et communications de Stingray. "La nouvelle application Karaoke sur les téléviseurs intelligents de Samsung propose aux fans de karaoké de nouvelles façons de faire vivre leur passion tout en élargissant la portée de la marque à travers le monde."

La nouvelle application Karaoke est disponible par abonnement sur les téléviseurs intelligents de Samsung pour 6,99 $/mois ou 49,99 $/an.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie plus de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Frédérique Gagnier

Gestionnaire, Relations publiques

Stingray

fgagnier@stingray.com