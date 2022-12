TELUS donne 400 000 $ à près de 40 organismes de la grande région de Québec afin d’appuyer des projets jeunesse en santé et en éducation

QUÉBEC, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation TELUS pour un futur meilleur a annoncé aujourd’hui la portée de son engagement communautaire dans la grande région de Québec pour l’année 2022 : 400 000 $ ont été donnés à près de 40 organismes communautaires oeuvrant à offrir des projets qui viennent en aide aux jeunes. Ces sommes permettront aux enfants provenant de milieux défavorisés de profiter de technologies, de soins de santé adaptés et de programmes en éducation pour apprendre, grandir et s’épanouir.



Depuis sa création il y a 11 ans, le Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec a remis plus de 4,8 millions de dollars pour soutenir plus de 600 projets jeunesses en santé et en éducation dans les régions de Québec, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre-du-Québec et Estrie. Celui-ci est financé par la Fondation TELUS pour un futur meilleur qui vient en aide à plus de 2 millions de jeunes à l’échelle du Canada chaque année.

« Depuis mon arrivée au sein du comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec en 2018, je suis à même de constater le travail colossal effectué par nos organismes locaux afin d’offrir aux jeunes de la grande région de Québec un avenir meilleur, souligne Dre Chantal Guimont, présidente et chef de la direction du Réseau MAclinique, et présidente du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec. Siéger sur le Comité de TELUS est pour moi un grand privilège et une immense joie, puisque celui-ci aide les organismes locaux à être mieux outillés afin de réaliser leurs projets qui créent un environnement favorisant l’épanouissement de nos jeunes. Cette année, nous avons appuyé un programme de zoothérapie en soutien à l’intervention clinique en protection de la jeunesse, soutenu une initiative pour que des jeunes puissent participer à des activités de découverte de la faune et de la flore locales, et aidé à sensibiliser les jeunes à l’importance du développement durable. »

Voici quelques exemples de projets appuyés cette année par le Comité d’investissement communautaire de TELUS sur le territoire couvert par le comité de Québec :

Le réaménagement de la cour du Centre de pédopsychiatrie de la Fondation Cervo, afin d’offrir un espace sécuritaire dédié au changement de pratiques en psychiatrie.

Du soutien alimentaire en milieu scolaire par l’entremise du Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est.

Un nouvel outil d’intervention clinique en protection de la jeunesse, mettant de l’avant la zoothérapie, par la Fondation pour l’enfance et la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Des groupes de stimulation pour les enfants de 0 à 5 ans, offerts par le Centre de pédiatrie sociale de Lévis.

Un programme proposé par la Fondation Ancrage Jeunesse, faisant la promotion de la santé, des saines habitudes de vie et de l’activité physique auprès des jeunes en difficulté suivis par la protection de la jeunesse dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Le projet Les petits explorateurs, qui inclut des activités d’exploration, d’observation et d’émerveillement de la faune et la flore, organisées par la Joujouthèque Basse-Ville.

Des services d’éducation spécialisée offerts par l’association Renaissance des Appalaches aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Des initiatives de la Fondation Monique Fitz-Back afin de sensibiliser les jeunes à l’importance du développement durable.

Un programme découverte pour enfants, adolescents et jeunes adultes vivant en situation de handicaps à expressions multiples et sévères pouvant être associés à des troubles de santé complexes, offert par l’organisme communautaire Laura Lémerveil.



À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

Établie en 2018, la Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance enregistré indépendant qui favorise le mieux-être des jeunes pour qu’ils puissent atteindre tout leur potentiel. Notre mission est de connecter les jeunes à un monde rempli de possibilités en appuyant des organismes canadiens qui offrent des programmes axés sur la santé, l’éducation ou la technologie. Nous avons versé des subventions d’une valeur de plus de 33 millions de dollars à des organismes de bienfaisance communautaires, provinciaux, territoriaux et nationaux qui contribuent à la création d’un futur meilleur pour les jeunes et leurs familles. La Fondation TELUS pour un futur meilleur, de concert avec les 13 Comités d’investissement communautaire de TELUS, fournit chaque année plus de 8 millions de dollars à plus de 500 organismes de bienfaisance dans tout le pays.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com .

