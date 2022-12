Genetec présente les tendances qui marqueront le marché de la sécurité physique en 2023

English French

MONTRÉAL, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, partage aujourd’hui ses prévisions de tendances pour le secteur de la sécurité physique en 2023.

La pénurie de main-d'œuvre va stimuler la demande de solutions de sécurité unifiées

Dans le rapport sur l’État de la sécurité physique 2022 de Genetec, 50 % des personnes interrogées déclarent que leur équipe de sécurité physique a rencontré des problèmes de ressources humaines l'année passée. En 2023, les responsables de la sécurité vont réévaluer leurs outils technologiques à la recherche de solutions permettant de simplifier les tâches, d'automatiser les processus et d'améliorer l'efficacité des équipes. L'unification de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, des technologies de communication et d'autres précieuses fonctions peut faciliter le travail d'un opérateur et réduire les coûts et la formation. Des fonctions intégrées d'analyse ou d'aide à la décision peuvent permettre de simplifier encore les opérations.

La modernisation du contrôle d'accès sera une priorité absolue

Le rapport montre également qu’en 2023, 67 % des organisations prévoient d'investir dans la modernisation de leurs systèmes de contrôle d'accès (ACS), qui prend ainsi la tête des priorités d’investissements technologiques dans la sécurité physique cette année. Les ACS modernes comprennent des cyberdéfenses et des outils de surveillance de l’état du système intégrés, ainsi que des niveaux d'automatisation plus élevés. La mise à niveau vers un ACS moderne et ouvert peut aider les organisations à se libérer des faiblesses de leurs anciens systèmes et à mieux se défendre contre les menaces de cybersécurité, ainsi qu'à mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités, comme les identifiants mobiles, la biométrie et les contrôleurs et services connectés au cloud, qu’elles pourront déployer progressivement.

Les déploiements cloud hybride vont stimuler la demande de dispositifs connectés au cloud

Les déploiements cloud hybride gagnent en popularité, certaines organisations faisant le choix de conserver leurs dispositifs et infrastructures de sécurité qui ne sont pas prêts pour le cloud, d'autres devant travailler avec une bande passante limitée ou conserver une partie du traitement et du stockage des données sur site. Les entreprises cherchant à optimiser leurs coûts et leur approche de la migration vers le cloud, tout en répondant aux inquiétudes, on peut s'attendre à une augmentation de la demande de dispositifs cloud hybride prêts à déployer. Cette infrastructure sera capable de supporter les charges de travail en périphérie (Edge), de faire en sorte que les appareils existants soient compatibles avec le cloud et de centraliser l'accès aux systèmes et aux données de nombreux sites.

L'amélioration de la cybersécurité reste une préoccupation de premier plan

L’étude menée par Genetec montre que 36 % des professionnels de l'informatique et de la sécurité prévoient d’investir dans des outils liés à la cybersécurité pour améliorer la sécurité physique en 2023. Si une approche plus globale et automatisée de la défense contre les menaces primera, il en sera de même pour la planification et l'acquisition d'une architecture de sécurité proactive. Ces mesures peuvent inclure :

Le remplacement des anciens équipements avant leur défaillance, afin de mieux atténuer les risques.

L’utilisation d’outils de suivi de la maintenance et de métriques intelligentes pour améliorer les prévisions.

Le recours à une expertise externe pour pouvoir ajuster la planification de l'architecture de sécurité en cas de retard de la chaîne d'approvisionnement.

La généralisation de solutions conçues dans un souci de cybersécurité et de respect de la vie privée, afin d'améliorer la résilience au sein de l'écosystème de partenaires.

Cette approche proactive aidera les organisations à mieux se défendre contre les cyberattaques, un facteur essentiel pour préserver la résilience et la continuité des activités.

D'autres tendances remarquables qui, selon Genetec, vont impacter le secteur en 2023 incluent : l'extraction de données de sécurité physique faisant avancer la transformation numérique ; la collaboration et la convergence croissantes des équipes informatiques et de sécurité physique ; et la persistance du travail à distance entraînant la nécessité toujours plus pressante d’obtenir des données sur l'utilisation des espaces de bureau.

Ces prévisions s'appuient sur un rapport de Genetec intégrant les témoignages de 3 700 leaders de la sécurité dans le monde, et sur la vision de la société en tant que premier fournisseur de systèmes de gestion vidéo du secteur, et en tant que fournisseur à la plus forte croissance et deuxième fournisseur mondial de systèmes de contrôle d'accès (ACS), selon le cabinet d’analystes international Omdia. Pour plus d'informations, lisez l'intégralité du rapport Genetec 2022 sur l'État de la sécurité physique.

