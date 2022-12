UPDATE -- Iceotope-Studie mit Meta zeigt Effizienz der Präzisions-Tauchflüssigkeitskühlung für Laufwerke mit hoher Speicherdichte auf

French German Chinese (Simplified) Korean Indonesian Chinese (Traditional) Japanese Malay Thai

Erste bekannte Studie zur Prüfung der Präzisions-Tauchkühlung für Datenspeicher mit hoher Dichte weist erfolgreich die Effizienz nach



Der nahezu geräuschlose Betrieb trägt dazu bei, die mit luftgekühlten Lösungen verbundenen akustischen Schwingungsprobleme zu mindern

Die Einführung von versiegelten, heliumgefüllten Festplatten öffnet die Tür für eine effektivere Präzisions-Tauchflüssigkeitskühlung in Festplatten-Racks



SHEFFIELD, Vereinigtes Königreich, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Iceotope, der weltweit führende Anbieter von Präzisions-Tauchkühlung, gibt eine neue Studie mit Meta bekannt, die die Praktikabilität, Effizienz und Effektivität der Flüssigkeitskühlung auf Gehäuseebene bestätigt, um den Kühlungsanforderungen von Festplatten mit hoher Dichte gerecht zu werden, die zunehmend von Dienstanbietern von Hyperscale-Rechenzentren eingesetzt und genutzt werden.

Die kürzlich veröffentlichte Studie mit Meta weist auf die Vorteile eines verbesserten Wärmemanagements, geringerer Vibrationen und gleichmäßigerer Temperaturen im gesamten JBOD hin, was direkt zu niedrigeren Ausfallraten und Kosten für die Betreiber von Rechenzentren führt. Die Festplattensysteme, die in einem Rack-Formfaktor in Gehäuseschubladen geliefert werden, sind ideal für die Präzisions-Tauchkühltechnologie geeignet.

Neil Edmunds, Direktor für Innovation bei Iceotope, erklärte: „Da die Nachfrage nach Datenspeichern weiter steigt, werden auch die Lösungen benötigt, die die Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren zur effizienten Kühlung der Geräte brauchen. Die Studie hat gezeigt, dass die Flüssigkeitskühlung für Speicherlösungen mit hoher Dichte die Laufwerke erfolgreich bei einer niedrigeren, konstanteren Temperatur kühlt, was zu weniger Laufwerksausfällen, niedrigeren TCO und einer verbesserten ESG-Konformität führt.”

Speicherlösungen mit hoher Dichte nehmen zu

Mit den konstanten Datenströmen, die durch das Internet der Dinge, Video, künstliche Intelligenz und mehr entstehen, werden bis 2025 voraussichtlich bis zu 463 Exabyte Daten pro Person und Tag erzeugt. Die Art und Weise, wie auf Daten zugegriffen und mit ihnen interagiert wird, ändert sich ständig, was sich auf die Verarbeitung und Speicherung dieser Daten auswirkt. In nur wenigen Jahren wird die weltweite Datenspeicherung voraussichtlich 200 Zettabytes überschreiten, von denen die Hälfte in der Cloud gespeichert sein wird , so Cybersecurity Ventures .

Dies stellt eine einzigartige Herausforderung für die Speicherinfrastruktur von Hyperscale-Rechenzentren dar. Nach Angaben von Seagate wählen Cloud-Rechenzentren Festplatten mit hoher Kapazität (HDDs), um 90 % ihrer Exabytes zu speichern. Diese HDDs sind in der Regel im 3,5-Zoll-Formfaktor erhältlich und eine bewährte Technologie, die Betreibern von Rechenzentren auch weiterhin kosteneffizienten Speicherplatz in großem Umfang bietet. Die derzeitigen Spitzenlaufwerke bieten eine Kapazität von 20 TB, es wird jedoch erwartet, dass sie bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 120 TB erreichen werden.

Mehr Datenspeicher bedeutet mehr rotierende Festplatten, Motoren mit höherer Geschwindigkeit und mehr Aktuatoren - all das führt zu einem höheren Stromverbrauch. Mit zunehmender Leistung der Festplatten steigt auch die von ihnen erzeugte Wärmemenge. Die Einführung von Helium in Festplattengehäusen in den letzten zehn Jahren hat nicht nur die Festplattenleistung bei geringerem Luftwiderstand verbessert, sondern auch die Möglichkeit eröffnet, Flüssigkühllösungen auf der Festplattenebene einzusetzen, da die Geräte nun versiegelt sind.

Meta-Studie: Flüssigkeitskühlung für Speicherlösungen mit hoher Dichte

Die Studie zeigt ein luftgekühltes Speichersystem mit hoher Dichte, das so umgestaltet wurde, dass es eine Einphasen-Tauchkühlung verwendet. Das handelsübliche Speichersystem bestand aus zweiundsiebzig Festplatten, zwei Single-Socket-Knoten, zwei SAS-Expander-Karten, NIC und einer Stromverteilungskarte in einem 4OU-Formfaktor. Die Festplatten waren hermetisch versiegelt und mit Helium gefüllt.

Bei dem getesteten Flüssigkeitskühlsystem handelte es sich um ein Präzisions-Tauchflüssigkeitskühlsystem von Iceotope - die luftgekühlte Version wurde durch einen zusätzlichen dielektrischen Kreislauf modifiziert, der mit einem Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-Wärmetauscher und einer Pumpe verbunden ist. Meta hat dann die Temperaturschwankungen der Festplatten und die Leistung der Kühlpumpen in den luft- und flüssigkeitsgekühlten Systemen gemessen.

Die Ergebnisse sind schlüssig

Die Studie hat erfolgreich gezeigt, dass die Präzisions-Tauchkühlung ein effizienteres Mittel zur Kühlung von Festplatten-Racks ist, und zwar mit folgenden Ergebnissen:

Mit der Präzisions-Tauchflüssigkeitskühlung betrug die Temperaturabweichung zwischen allen 72 Festplatten nur 3 °C, unabhängig von der Position innerhalb der JBODs.

Die Flüssigkeitskühlung hat gezeigt, dass die Festplattensysteme auch bei Wassereintrittstemperaturen von bis zu 40 °C zuverlässig arbeiten können.

Die Kühlleistung auf Systemebene machte weniger als fünf Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus.

Der nahezu geräuschlose Betrieb der Flüssigkeitskühlung trägt dazu bei, akustische Vibrationsprobleme für Laufwerke zu verringern, die bei Luftkühlungslösungen häufig auftreten.

Während sich die Präzisions-Tauchkühlung als überlegene Alternative zur Luftkühlung von Disk-Arrays mit hoher Speicherdichte erwiesen hat, bieten andere Formen der Flüssigkeitskühlung, wie z. B. Kühlplatten, Tank-Tauchkühlung oder Zwei-Phasen-Tauchkühlung, nicht in gleichem Maße betriebliche Vorteile wie Festplattendichte, Benutzerzugriff für Wartungszwecke und die Möglichkeit zum Hot-Swapping von Laufwerken.

Um Ihr Exemplar der Studie herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://www.iceotope.com/company/news-events/iceotope-study-with-meta-reveals-efficiency-of-precision-immersion-liquid-cooling-for-high-density-storage-drives/

Über Iceotope

Iceotope bietet mit seiner Präzisions-Tauchkühltechnologie auf Gehäuseebene eine einfache, einheitliche Plattform, die den gesamten IT-Stack an jedem beliebigen Standort kühlt, schützt und überwacht - von der Extreme Edge bis zur Hyperscale Cloud.

Mit einer Wasserreduzierung von bis zu 96 %, einer Stromreduzierung von bis zu 40 % und einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um bis zu 40 % pro kW ITE sind die Präzisions-Tauchkühllösungen von Iceotope wegweisend für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren.

Besuchen Sie www.iceotope.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6486f5eb-174b-4e32-9a1f-9164cba2fb53