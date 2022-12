English Finnish

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 14.12.2022 klo 18.00

Uponorin hallitus päätti johdon kannustinohjelmasta vuosille 2023–2025

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa ottamalla käyttöön osakekannustinohjelman 2023–2025. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa osakkeenomistajien ja johdon tavoitteiden yhdenmukaistamista tukemaan Uponor-konsernin arvonluomista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johto Uponoriin ja tarjota johdolle kilpailukykyinen Uponorin osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

Ohjelma kattaa tilikaudet 2023–2025. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita Uponorin osakkeita palkkiona niiden tavoitteiden saavuttamisesta, jotka hallitus on asettanut kolmen vuoden ansaintajakson ansaintakriteereille. Tavoitteet perustuvat kolmen vuoden kumulatiiviseen käyttökatteeseen tai siihen perustuvaan laskennalliseen arvoon, sekä kolmen vuoden vastuullisuustavoitteeseen.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2026, osin yhtiön osakkeina, osin rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta palkkion saajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkionmaksua.

Jos ansaintakriteerien tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 720 000 Uponorin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahaosuus.

Toimitusjohtajalta ja muilta johtoryhmän jäseniltä edellytetään jatkuvaa osakeomistusta. Johtoryhmän jäsenten osalta hallitus edellyttää, että he säilyttävät 100 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa vastaa arvoltaan heidän vuosipalkkansa arvoa.

Lisätietoja:

Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi

Jennifer Hauschildt, konsernin henkilöstöjohtaja, jennifer.hauschildt@uponor.com

