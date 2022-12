La Première Nation Sagkeeng, les LNC et EACL lancent un programme collaboratif de surveillance de l’environnement

English French

PINAWA, Manitoba, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Première Nation Sagkeeng Anicinabe (PNSA), Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) sont fiers d’annoncer le lancement du programme de surveillance environnementale indépendant de Sagkeeng, que la Première nation de Sagkeeng a nommé « Nigan Aki », ce qui signifie « la terre d'abord. » Le programme collaboratif de surveillance de l’environnement à base de droits sera mis en œuvre sur le site des Laboratoires de Whiteshell. Développé et administré par la PNSA avec des ressources et du soutien fournis par EACL et les LNC, le programme a été établi pour habiliter les Sagkeeng à surveiller et à gérer leur territoire et à améliorer la compréhension du site et de l’exploitation de Whiteshell qui se trouve sur le territoire traditionnel non cédé des Sagkeeng.



Le programme est l’aboutissement de nombreuses années de discussions entre les Sagkeeng, EACL et les LNC sur les effets du déclassement des Laboratoires de Whiteshell sur les terres de la PNSA, y compris le projet de déclassement du réacteur Whiteshell n° 1 (WR-1). Grâce à ces engagements, toutes les parties ont conclu qu’il était important de concevoir et de mettre en œuvre un programme collaboratif de surveillance de l’environnement à base de droits à long terme.

« EACL et les LNC s’engagent envers des relations significatives avec les communautés des Premières Nations et des Métis locales et l’identification d’occasions de collaboration mutuellement bénéfiques », a dit Fred Dermarkar, Président et premier dirigeant d’EACL. « En particulier, nous reconnaissons que les connaissances et la participation des autochtones complètent et améliorent le travail que nous entreprenons et aident à augmenter la compréhension et la confiance de la Première Nation en l’exploitation du site. »

« EACL est fière d’avoir cet accord en place avec les Sagkeeng. Travaillant ensemble dans le cadre du programme Sagkeeng Nigan Aki, nous augmenterons la sensibilisation de la communauté et ferons progresser le déclassement et l’assainissement de l’environnement du site de Whiteshell. Nous prévoyons d’autres collaborations futures comme celle-ci », a ajouté M. Dermarkar.

Un composant clé du programme Nigan Aki est l’intégration de connaissances autochtones dans le système de surveillance et de gestion adaptative des LNC qui offrira aux Sagkeeng une compréhension et une confiance accrues envers les résultats de la surveillance.

« Les LNC sont ravis d’appuyer le programme Nigan Aki qu’élaboreront les Sagkeeng selon leurs besoins et intérêts et qui bénéficiera à leur communauté par l’accroissement des capacités et des occasions d’emploi », a commenté Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « Plus important encore, nous voulons que ce programme encourage la confiance de la PNSA envers les activités de surveillance de l’environnement sur le site de Whiteshell. Somme toute, ce programme complète la surveillance sur place obligatoire qu’effectuent les LNC tout en intégrant les connaissances et la surveillance autochtones des aspects environnementaux qui importent le plus aux Sagkeeng. »

« Les Sagkeeng s’enthousiasment d’élaborer le programme Nigan Aki sur la base de nos connaissances Anicinabe, qui sont une garantie que le déclassement du réacteur sur le site des Laboratoires de Whiteshell s’aligne sur nos valeurs traditionnelles, protégeant ainsi notre communauté, nos terres et nos eaux », a commenté le Chef Henderson. « Nous sommes reconnaissants que les propriétaires et exploitants actuels – EACL et les LNC – aient un engagement direct envers notre communauté, nous aient écoutés et passent maintenant à l’action pour intégrer les connaissances Anicinabe dans le travail sur le site de Whiteshell. Bien qu’Il y ait encore beaucoup à faire, il s’agit d’une étape importante et nous prévoyons que les LNC et EACL continueront à faire preuve de respect envers les citoyens de la Première Nation Sagkeeng et leur territoire traditionnel », a dit le Chef.

Sis à Pinawa, Manitoba, les Laboratoires de Whiteshell ont été établis en 1963 par EACL comme laboratoire de recherche nucléaire. En 1988, le Gouvernement du Canada a annoncé la fermeture du site et des activités de déclassement et d’assainissement de l’environnement sont en cours depuis, un processus qui accélère grâce à la gestion des LNC pour le compte d’EACL.

À propos d’EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. En collaboration avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca.

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos des Sagkeeng

Les Sagkeeng sont une nation Anishinaabe à l’embouchure de la rivière Winnipeg sur les bords du lac Winnipeg. Les Sagkeeng sont un signataire du Traité 1 avec la Couronne et leur territoire traditionnel et non rendu inclut des terres et des eaux au sein des frontières des Traités 3 et 5. Le peuple Sagkeeng a utilisé, occupé et géré ses territoires traditionnels et ancestraux depuis des temps immémoriaux.

Personne-ressource EACL :

Bretton Christensen

Directrice, Engagement et communications

343 576-1466

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

Personne-ressource Sagkeeng :

Chef Derrick Henderson

Chief@Sagkeeng.ca

