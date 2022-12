Wraptor renforce son partenariat avec NEXUS/France

Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, complète son partenariat avec NEXUS/FRANCE autour de la MSSanté.

NEXUS/FRANCE développe et commercialise des solutions logicielles destinées aux établissements de soins français et européens. En lien avec les filiales de NEXUS dans les autres pays européens, NEXUS/FRANCE propose une gamme complète d’outils perçus par les utilisateurs comme un support intuitif et efficace dans leur travail au quotidien.

D’ores et déjà partenaires sur les volets EAI, MSS pro et remontée des données des appareils biomédicaux à destination des professionnels, Wraptor et NEXUS/FRANCE vont encore plus loin en permettant à leurs clients (hôpitaux et cliniques) d’échanger en toute sécurité avec les professionnels de santé et leurs patients au travers de la messagerie sécurisée.

A travers cette annonce, les professionnels de santé sont donc en mesure de se conformer aux directives du Ségur de la santé en s’appuyant sur des solutions performantes, sécurisées et qui respectent la réglementation en vigueur. Connectée au DPI Emed édité par NEXUS/FRANCE, la solution MSSPro de Wraptor occupe donc une place centrale dans le processus d’envoi d’informations sensibles entre les professionnels de santé et leurs patients (comptes-rendus, ordonnances…).

Patrick DESOT, Président de Wraptor « L’extension de notre partenariat au volet messagerie professionnelle et citoyenne s’inscrit dans le prolongement direct des relations de long terme que nous avons initiées avec l’équipe de NEXUS/FRANCE. La complémentarité de nos offres nous permet de conjuguer DPI et messagerie sécurisée. »

Loïc RAYNAL, Directeur Général France de NEXUS « La solution MSSPro de Wraptor nous permet de compléter notre DPI Emed d’un volet MSSanté à destination des professionnels et désormais des citoyens. Notre partenariat est l’assurance pour nos clients d’utiliser des solutions éprouvées et adaptées à leurs organisations. »