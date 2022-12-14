業界領先的投資者顧問法律事務所 ROSEN 鼓勵 NeoGenomics, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 - NEO

紐約, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表曾於 2020 年 2 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日期間 （含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」） 購買 NeoGenomics, Inc.（NASDAQ: NEO） 證券的人士提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 2 月 6 日前向法院提出申請。

影響性：若您在集體訴訟期內曾購買 NeoGenomics 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲加入 NeoGenomics 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=4888 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 2 月 6 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未披露如下事項：(1) 其並非癌症檢測的「一站式」服務機構，因其未提供技術最先進的 NGS 檢測，使現有和潛在客戶另尋他處滿足檢測需求，導致收入大幅下降；(2) 成本不固定，因該公司需僱用額外員工使用其過時的檢測組合來滿足客戶要求之更為複雜的定製檢測，從而帶來營運挑戰、降低實驗室效率並會增加檢測周轉時間；因此 (3) 該公司違反了聯邦醫護法律以及欺詐、浪費和濫用相關之規例。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

如欲加入 NeoGenomics 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=4888 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師爲您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作爲缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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