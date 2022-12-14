全球知名律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Rent the Runway, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – RENT

紐約, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒根據和/或可追溯至 Rent the Runway, Inc. (NASDAQ: RENT) 於 2021 年 10 月進行的首次公開招股（簡稱「ipo」）購買該公司證券的人士，首席原告的重要截止日期為 2023 年 1 月 13 日。



影響性：倘若您曾購買 Rent the Runway 證券，您可能有權獲得賠償，透過後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲加入 Rent the Runway 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9809 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告代表，請務必於 2023 年 1 月 13 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟業務，而僅充當中間人，將客戶介紹給真正提起訴訟的律師事務所，或與真正提起訴訟的律師事務所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：訴訟稱，IPO 發行文件未披露以下重大事實：(1) Rent the Runway持續面臨來自 COVID-19 疫情的巨大業務阻力，如運輸困難和勞工工資率上漲；(2) 與要約文件中所示的增長軌跡相比，Rent the Runway 的活躍訂戶註冊人數增長急劇放緩，因此，Rent the Runway 距離接近疫情前的活躍訂閱水平相差了幾個月的時間；(3) 從歷史數據來看，Rent the Runway 需大幅增加其營銷和廣告成本，以期擴大其活躍用戶網絡；(4) Rental the Runway 面臨訂單履行和運輸方面成本的膨脹；(5) 因此，Rent the Runway 在首次公開招股時正面臨加速的營運虧損，且在短期內難以實現盈利（如有），這與其陳述相悖。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

如欲加入 Rent the Runway 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9809 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師爲您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作爲缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告代表無關。

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