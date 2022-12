Le Fonds de revenu Noranda termine avec succès les réparations majeures du hall d'électrolyse et les activités de redémarrage

English French

TORONTO, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui l’achèvement réussi de l’arrêt pour entretien et de la remise en service de son affinerie de zinc électrolytique (l’« affinerie ») située à Salaberry-de-Valleyfield au Québec.



Comme il a été annoncé précédemment, le Fonds a temporairement arrêté ses activités afin de mettre en œuvre un programme proactif de réparation des cellules et une évaluation de l’intégrité de chaque cellule visant à atténuer le risque dans le hall d’électrolyse. L’arrêt a duré environ six semaines, après quoi le hall d’électrolyse est passé à l’étape de remise en service. Le Fonds s’attend à bénéficier des résultats de l’évaluation de l’intégrité de chacune des cellules en même temps qu’il continue la mise en œuvre de son programme de réparation et d’entretien.

« Divers niveaux de réparations ont été effectués aux cellules du hall d’électrolyse et toutes les cellules ont été soigneusement nettoyées et inspectées. Les réparations et le nettoyage visent à stabiliser les conditions de fonctionnement du hall d’électrolyse jusqu’à ce que le plan de réfection à long terme du hall d’électrolyse soit terminé », a déclaré Paul Einarson, chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda.

« En plus de notre solide stratégie de réparation et d’entretien, nous continuons également de relever les défis liés à la main-d’œuvre et à l’efficacité opérationnelle auxquels nous faisons face dans un marché du travail compétitif. Après avoir terminé l’arrêt avec succès et compte tenu de certains résultats positifs en lien avec nos stratégies de main-d’œuvre, nous voyons l’avenir avec optimisme », a conclu M. Einarson.

Le Fonds demeure fermement déterminé à poursuivre son objectif qui consiste à créer de la valeur pour les porteurs de parts, malgré les défis sans précédent dans l’ensemble de l’industrie des matières premières causés par les problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale et les pénuries de main-d’œuvre. À cette fin, le conseil des fiduciaires et la direction continueront de mettre l’accent sur des solutions pratiques et réalisables afin d’atteindre cet objectif.

Projet de réfection du hall d’électrolyse

Bien que le Fonds soit d’avis que les réparations du hall d’électrolyse effectuées pendant l’arrêt pour entretien contribueront à stabiliser les conditions d’exploitation des cellules électrolytiques à court terme, elles ne régleront pas entièrement les problèmes d’exploitation sous-jacents. La performance du hall d’électrolyse dépendra également du taux éventuel de détérioration des cellules.

Comme il a été indiqué précédemment, les évaluations entreprises jusqu’à présent ont conduit à la conclusion qu’un remplacement de toutes les cellules sera nécessaire pour stabiliser et améliorer les conditions de fonctionnement à long terme, en plus du remplacement prévu des ponts roulants. Le coût du remplacement complet des cellules et des ponts roulants est actuellement estimé à environ 100 M$ US, et le remplacement ne commencerait pas avant 2024. Depuis sa dernière mise à jour, le Fonds a fait progresser son plan de réfection à long terme du hall d’électrolyse, y compris les options de financement, les plans d’ingénierie et l’approvisionnement des équipements à long délai de livraison. D’autres mises à jour suivront une fois le plan finalisé. L’échéancier du projet peut être influencé par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et par l’obtention d’un financement approprié.

Information prospective

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs à la capacité du Fonds de réparer son département de l'électrolyse actuel, de financer et de réaliser le remplacement complet des cellules du département de l'électrolyse et des ponts roulants, ainsi que les conséquences prévues de cette réparation et de ce remplacement sur la production et les ventes constituent de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières provinciales canadiennes et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières provinciales canadiennes. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l'intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l'information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 30 mars 2022 et portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l'information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l'information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent afin de tenir compte de faits nouveaux ou d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com.