NanoXplore annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

English French

MONTRÉAL, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (“NanoXplore” ou la “Société”) (TSX : GRA and OTCQX : NNXPF), leader mondial dans le domaine du graphène, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires (l'"Assemblée") en personne le 14 décembre 2022. Toutes les résolutions ont été adoptées par les actionnaires. Au cours de l'Assemblée, Soroush Nazarpour, chef de la direction de la Société, a fait une présentation sur le plan stratégique quinquennal. Cette présentation peut être consultée sur le site Internet de NanoXplore dans la section Investisseurs sous la rubrique Événements et présentation à www.nanoxplore.ca/fr/ ou en cliquant ici. Elle peut également être consultée sur SEDAR à www.sedar.com.

Au total, 90 420 419 actions (54,61% des actions ordinaires en circulation) ont été comptabilisées lors de l'Assemblée. Dans le cadre des procédures officielles, les actionnaires de la Société ont élu le conseil d'administration et approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en tant qu'auditeur indépendant de la Société. Les résultats complets des votes de l'assemblée sont présentés ci-dessous.

Élection des administrateurs

Le conseil d'administration a fixé à huit le nombre d'administrateurs de la société à élire lors de l'Assemblée. Chacun des huit candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction a été élu en tant qu'administrateur de NanoXplore. Tous les administrateurs désignés étaient déjà membres du conseil d'administration de la Société.

Candidat



Votes pour Votes contre # % # % Rob Wildeboer 40 944 292 99,904% 39 155 0,096% Benoît Gascon 36 870 706 89,965% 4 112 741 10,035% Soroush Nazarpour 40 957 179 99,936% 26 268 0,064% Cameron Harris 40 939 569 99,893% 43 878 0,107% Denis Labrecque 40 602 489 99,070% 380 958 0,930% Arinder S. Mahal 40 739 279 99,404% 244 168 0,596% Jodie Morgan 40 787 250 99,521% 196 197 0,479% Catherine Loubier 40 933 199 99,877% 50 248 0,123%

Nomination de l’auditeur

PricewaterhouseCoopers LLP, comptables professionnels agréés, a été reconduit en tant qu'auditeur de NanoXplore jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour Abstentions # % # % 42 886 049 99,772%

97 864 0,228%



À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société de graphène, un fabricant et fournisseur de poudre de graphène à haut volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La Société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés améliorés au graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter www.nanoxplore.ca/fr.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Gagné

Directeur, Relations avec les investisseurs

martin.gagne@nanoxplore.ca

Tel : 1.438.476.1927