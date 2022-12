Mit dem neuen Zubehör von elago wird der Weihnachtseinkauf von Geschenken für Mütter noch einfacher

German Italian

SAN DIEGO, Kalifornien (USA), Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Einkaufen für Mütter kann in der Weihnachtszeit schwierig sein, mit dem neuen Zubehör von elago ist es jetzt jedoch einfacher geworden. Kaufen Sie Ihrer Mutter das perfekte Geschenk, das zu ihrer Lieblingsfarbe, ihrer Garderobe oder sogar zu ihrer Persönlichkeit passt! Von Zubehör im Retro-Stil bis hin zu niedlichen Handytaschen in Pastellfarben – elago sorgt dafür, dass Ihre Mutter sich freut, wenn sie ihre Geschenke öffnet.

Falls Sie noch nichts von elago gehört haben, es handelt sich um ein etabliertes Designunternehmen, das seit 2002 in San Diego, Kalifornien (USA), ansässig ist. Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gern benutzen würden. Dabei sind sie zuversichtlich, dass sich die Kunden in das Produkt verlieben werden, wenn sie es in ihren Händen halten.

Im Laufe der Jahre hat sich das Apple iPad zu einem Tablet entwickelt, das jeder bedienen kann. Ob zum Nachkochen von Rezepten oder zum Streamen einer neuen Sendung – das iPad ist so vielseitig einsetzbar, dass es in jeden Haushalt gehört. Die neuen Magnetic Folio-Cases von elago sind laut Kundenaussagen aufgrund ihrer Designqualität und der verwendeten hochwertigen Materialien genauso gut wie die von Apple. Kombinieren Sie das Magnetic Folio-Case mit dem neuen Magnetic Stand von elago und Sie erhalten das perfekte Geschenk für iPad-Benutzer.

Magnetic Folio-Case:

elago.com: https://bit.ly/3FooQn6

Amazon.de: https://amzn.to/3uUiFC5

Magnetic iPad-Stand:

elago.com: https://bit.ly/3uPz7Uu

Amazon.de: https://amzn.to/3FsityR

Produkte im Retro-Stil sind seit einiger Zeit der letzte Schrei. Die Designer von elago haben einige der besten Zubehörartikel im Retro-Stil auf den Markt gebracht. Die W3- und W6-Ständer von elago zaubern jedem ein Lächeln auf die Lippen, wenn die Apple Watch darin geladen wird. Beide Ständer sind ikonischen Apple-Produkten nachempfunden – der W3-Ständer sieht aus wie der Macintosh-Computer von 1987 und der W6 sieht aus wie der ikonische iPod. Wenn eine Apple Watch im Ständer steht, wird sie wie jede andere Ladestation aufgeladen. Das Besondere an den Ständern ist jedoch, dass der Bildschirm der Apple Watch zum Bildschirm für diese historischen Apple-Geräte wird. Das muss man einfach selbst gesehen haben.

W3-Ständer:

elago.com: https://bit.ly/3YozFOr

Amazon.de: https://amzn.to/3hmBoDh

W6-Ständer:

elago.com: https://bit.ly/3FnurK9

Amazon.de: https://amzn.to/3hmD7si

elago stellt Handyhüllen her, seit das erste iPhone von Steve Jobs der Welt vorgestellt wurde. Es versteht sich von selbst, dass elago als Designunternehmen stets innovativ ist und die bestmöglichen Hüllen entwickelt. Egal, ob Sie ein neues iPhone der 14er-Serie oder eines der älteren Generationen besitzen, die Produktpalette von elago reicht von sehr schützend bis hin zu minimalistisch, ohne dabei auf Ästhetik zu verzichten. Finden Sie den besten Stil und die beste Farbe, die perfekt zu Ihrer Mutter passt.

elago.com: https://bit.ly/3PrLb7H

Amazon.de: https://amzn.to/3Yg712d

Die AirPods haben die Welt im Sturm erobert und man kann kaum noch irgendwo hingehen, ohne dass jemand ein Paar in den Ohren hat. Obwohl sie weit verbreitet sind, gibt es einen großen Teil der Nutzer, der keine Hülle für das Ladecase verwendet. Die meisten behaupten, dass Hüllen die Ästhetik des Ladecase beeinträchtigen, aber elago hat eine klare Hülle, die robusten Schutz bietet, ohne die Ästhetik negativ zu beeinflussen. Die durchsichtigen Hüllen sind fantastisch, um die individuellen Gravuren zur Geltung zu bringen. Für diejenigen, die Wert auf den Schutz ihres Ladecase und ihrer AirPods legen, bietet elago einen Katalog mit verschiedenen Designs und Farben an, darunter auch Hüllen im Retro-Stil. Finden Sie die perfekte Hülle, um Ihrer Mutter eine Freude zu machen.

elago.com: https://bit.ly/3WdkyWn

Amazon.de: https://amzn.to/3Hz6HFD

elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Das Motto des Unternehmens lautet „simple sophistication“ (einfache Raffinesse), denn es schafft Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Entwürfe werden im eigenen Haus von Grund auf neu erstellt, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert.

elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien (USA), gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot-Auszeichungen.

