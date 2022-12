RoodMicrotec und NOVELDA unterzeichnen Vertrag über strategische Zusammenarbeit für UWB-Sensoren

English German

Deventer, December 15, 2022 – RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, und NOVELDA, der Marktführer für UWB (Ultrabreitband) Sensorlösungen, verkünden heute ihre Zusammenarbeit im Bereich Qualifikation, Test und Lieferung der neuen Generation von UWB-Sensoren der Firma NOVELDA. Der Ultrabreitband-Sensor kann auch die winzigsten Bewegungen wahrnehmen, einschließlich Atmung und Herzschläge. Diese Leistungsfähigkeit ermöglicht es NOVELDA, den weltweit zuverlässigsten Sensor für die Detektion menschlicher Präsenz anbieten zu können. Der Sensor aktiviert Geräte wie Laptops, LCD-Bildschirme oder Deckenlampen bei Anwesenheit automatisch und schaltet sie ebenso wieder ab, wenn man den Raum verlässt. Dies kann für eine Vielzahl an Anwendungen im Innenraum genutzt werden, wie zum Beispiel für Unterhaltungselektronik, Gebäudeautomatisierungstechnik oder intelligente Gebäudetechnik-Systeme. NOVELDA UWB-Sensoren heben Nutzererfahrungen auf ein neues Level, erhöhen die Sicherheit und reduzieren den Energieverbrauch.

Die Zusammenarbeit mit RoodMicrotec als Partner für den europäischen Raum versetzt NOVELDA in die Lage, neue Produkte schneller qualifizieren und industrialisieren zu können. Die erfolgreiche Zusammenarbeit sowohl auf technischer als auch auf Managementebene sowie die Vereinigung des Fachwissens beider Partner ermöglicht die „First-Time-Right“-Entwicklung von Testlösungen und Qualifizierungsprozessen sowie eine schnelle Einführung von Produktionstests und Lieferungen. Überdies unterstützt RoodMicrotec NOVELDA als langjähriger Partner auch bei der kontinuierlichen Optimierung der Testverfahren, damit im Laufe der Zeit die Kosten weiter gesenkt werden können.

RoodMicrotec geht die Partnerschaft mit NOVELDA ein, um den globalen UWB-Markt adäquat bedienen zu können, der nach Prognosen von TSR (Techno System Research) von 300 Millionen ausgelieferten Sensoren im Jahr 2022 auf mehr als 1,8 Milliarden ausgelieferte Bauelemente im Jahr 2030 ansteigen wird.

„Diese Zusammenarbeit bedeutet für uns eine geringere Time-to-Market für unsere innovativen UWB-Lösungen, Lieferkontinuität sowie die fortwährende Konzentration auf Verbesserungen hinsichtlich Qualität und Kosten”, sagt Jan-Bjørnar Lund, CEO der Firma NOVELDA.

Für RoodMicrotec als eines der führenden Testunternehmen in Europa passt diese Partnerschaft perfekt in das Portfolio aus Fertigkeiten und Services.

Martin Sallenhag, CEO der Firma RoodMicrotec sagt: “ Diese Partnerschaft trifft genau die Kernkompetenz unseres Geschäftsangebots - die Zusammenführung unserer Expertise mit den Interessen unserer Kunden. Wir unterstützen unsere Kunden rund um die Uhr und sieben Tage die Woche mit modernster HF-Testentwicklung und –ausrüstung in einer hochflexiblen Produktions-Testumgebung, die erstklassigen internationalen Qualitätsstandards entspricht.“

Über NOVELDA

NOVELDA ist Marktführer für UWB Sensorlösungen und verfügt über den weltweit präzisesten, intelligentesten und zuverlässigsten Sensor für die Detektion menschlicher Präsenz. Die Impulsradar-Ultrabreitband (UWB) Sensoren mit kurzer Reichweite helfen, Energie zu sparen und erreichen neue Ebenen der Nutzererfahrung und Interaktivität in den unterschiedlichsten Anwendungen im Innenraum, wie zum Beispiel bei der Unterhaltungselektronik oder intelligenten Gebäudetechnik-Systemen. Die Technologie von NOVELDA entspricht internationalen Vorschriften für UWBs und ist durch mehrere Patente geschützt.

Ergänzende Informationen

Tove Elisabeth Lutdal – VP Marketing

Telefon: +47 90 73 49 49 Email: tove.lutdal@novelda.com Web: www.novelda.com



Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com



Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com



Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

