Claude Bernard : une plateforme innovante dédiée à l’intelligence médicale et de nouveaux services scientifiques pour accompagner les professionnels de santé

Un module inédit pour la détection et l’adressage des patients à risque élevé de cancer du poumon lauréat dans l’appel à projets « Tiers lieux d’expérimentation » de la stratégie nationale Santé numérique France 2030

Historiquement connu pour sa base de données scientifiques d’aide à la prescription et à la délivrance de médicaments, Claude Bernard, RESIP (Groupe Cegedim) lance une nouvelle plateforme destinée à mieux répondre aux besoins des professionnels de santé. Basée sur l’Intelligence Artificielle, elle intègre la base de données Claude Bernard ainsi que de nombreux autres services scientifiques qui permettent de créer des liens entre les différents acteurs de santé et les systèmes d’information. Son ambition ? Proposer des outils innovants pour assurer une meilleure prise en charge des patients, notamment dans le cas de maladies graves pouvant être détectées en amont.

Depuis près d’un an, le service R&D de Claude Bernard s’est fortement mobilisé sur le développement de cette nouvelle plateforme technologique. Grâce à sa double expertise médicale et technique, le portail Claude Bernard a été organisé autour de 4 piliers la Prédiction ; le Diagnostic ; l’Adressage et l’Amélioration du parcours patient ; le Monitoring.

Conçue pour être interfacée à tous les logiciels métiers utilisés sur le marché, la plateforme Claude Bernard permet ainsi aux professionnels de santé de bénéficier des dernières avancées numériques présentes dans leur logiciel de gestion de cabinet. Des programmes d’aide à la décision (thérapeutique et clinique) y sont hébergés et des API vont permettre de les distribuer sur n’importe quel logiciel métier (logiciel de gestion de cabinet, d’officine, hospitalier, d’agenda, de téléconsultation…). Porté directement par la plateforme, le développement de nouveaux services scientifiques évite également aux éditeurs de logiciels de prévoir des investissements supplémentaires dans des développements spécifiques.

Le 1er module d’Intelligence médicale de la plateforme Claude Bernard développé en collaboration avec Gustave Roussy retenu dans l’appel à projets « Tiers lieux d’expérimentation » de la stratégie nationale Santé numérique France 2030

Au-delà des webservices initiaux de Claude Bernard tels que le contrôle d’ordonnance et de posologie, l’affichage de monographie, pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse et lutter contre la iatrogénie, les utilisateurs peuvent aujourd’hui bénéficier d’un module inédit de détection et d’adressage des patients à risque élevé de cancer du poumon.

Ce module a été développé pour le programme Interception mené par Gustave Roussy, l’un des lauréats d’un projet d’expérimentation dans le Tiers lieux Interception, lui-même lauréat de la première vague de l’Appel à projets « Tiers lieux d’expérimentation » de la stratégie nationale Santé numérique France 2030, lancé par le gouvernement.

« La technologie médicale avancée de Cegedim, via la plateforme de services numériques Claude Bernard, et une pénétration forte sur le marché de la médecine de ville, aboutissent à une solution organisationnelle innovante. Une riche collaboration au service de la prévention du cancer du poumon dans le cadre du programme Interception de Gustave Roussy », indique Suzette Delaloge Directrice du programme Interception de Gustave Roussy.

« Nous sommes très fiers de cette innovation technologique qui offre de belles perspectives pour la prévention en santé. Demain, la plateforme intégrera de nouveaux programmes et algorithmes de calculs de risque pour d’autres types de cancers et maladies », déclare Arnault Billy, SVP Strategic Development de Cegedim.

Le contenu de la base Claude Bernard doit être considéré comme un ouvrage scientifique faisant l’objet d’une consultation critique laissant aux professionnels de santé les responsabilités de la prescription, de la dispensation ou de l’administration notamment que le code de santé leur reconnaît. RESIP ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues au sein de la base Claude Bernard. En effet, bien que les données et les fonctionnalités de la base Claude Bernard soient élaborées avec extrêmement de vigilance, l’utilisateur doit être informé que du fait de la complexité de cette base de données sur les médicaments et les produits de santé, RESIP décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles pouvant résulter d’une erreur de prescription, de délivrance, d’administration ou plus généralement d’utilisation de la base Claude Bernard. Il en résulte que RESIP ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant de l’utilisation de la base Claude Bernard.

A propos de la plateforme et de la base scientifique Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) met à la disposition des professionnels de santé, la base de données scientifique d’aide à la prescription et à la délivrance de médicaments Claude Bernard (anciennement BCB). Déjà agréée HAS et marquée dispositif médical CE, Claude Bernard est intégrée aux logiciels métiers utilisés par plus de 150 000 professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad…

Plus de 300 000 médicaments et produits de santé commercialisés y sont référencés et sont mis à jour quotidiennement. Pour plus d’informations : https://www.bcb.fr/

Claude Bernard c’est aussi une plateforme digitale qui intègre d’autres services scientifiques pour créer du lien avec les différents acteurs de santé pour assurer une meilleure prise en charge des patients.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

