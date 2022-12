Van Lanschot Kempen - ESG-analyse vastgoed: Slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven heeft doelen gesteld voor een netto-nul-CO2-uitstoot in 2050

English Dutch

Amsterdam/'s-Hertogenbosch, 15 december 2022

Van Lanschot Kempen stimuleert de vastgoedsector, de grootste veroorzaker van de wereldwijde CO 2 -uitstoot, om de ambities naar netto-nul te versnellen

Vastgoed bedrijven lopen achter met het meten en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen. S lechts 10% van de beursgenoteerde vastgoed bedrijven heeft op zowel scope 1, 2 als 3 netto - nul - doelstellingen (extern gecontroleerd) , ondanks het feit dat de sector de grootste uitstoter van broeikasgassen is.

80% van de vastgoed bedrijven heeft op bestuursniveau geen toezicht op het bereiken van de doel stelling voor broeikasgas emissie s en bij slechts 7% van deze bedrijven zijn de bonussen voor het seniormanagement gerelateerd aan de broeikasgas doelstellingen .

Van Lanschot Kempen benadrukt de noodzaak van meer transparantie en voortuitgang op het gebied van duurzaamheid en ziet als investment manager binnen real assets ruimte voor verbetering in de transitie naar netto nul.





Real assets veroorzaken ten minste 60% van de totale uitstoot van broeikasgassen1. Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door Van Lanschot Kempen, heeft wereldwijd slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen volledige doelstellingen geformuleerd voor het bereiken van een (extern geverifieerde) netto-nul-uitstoot van broeikasgassen voor zowel scope 1, 2 als 3 in 2050.



60% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven onderzoekt momenteel nog steeds hoe zij zelf in 2050 kunnen voldoen aan een netto nul-uitstoot. Ze hebben hun onderzoek tot dusver nog niet omgezet in toezeggingen, terwijl dringend actie noodzakelijk is. Van de door Van Lanschot Kempen geanalyseerde ondernemingen die wel stappen hebben gezet, heeft 13% publiek gemaakt dat ze ernaar streven om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Zij geven echter geen verdere informatie over hoe ze dit willen gaan bereiken. 17% van de vastgoedbedrijven past een incomplete aanpak toe. Deze ondernemingen hebben publiek gemaakt dat ze streven naar CO 2 -neutraliteit, maar niet voor alle materiële uitstoot van broeikasgassen. Slechts 10% van de geanalyseerde ondernemingen heeft verklaard in 2050 netto neutraal te willen zijn voor alle materiële uitstoot van broeikasgassen en laat de doelstellingen extern verifiëren. Volgens Van Lanschot Kempen is dit de complete aanpak waarnaar elke onderneming zou moeten streven.

Het Real Assets-team van Van Lanschot Kempen heeft wereldwijd vastgoedbedrijven geanalyseerd om te beoordelen hoeveel voortgang de sector boekt met het realiseren van de klimaatveranderingsdoelen van Parijs2. De analyse bestrijkt 92% van de totale marktkapitalisatie van de beursgenoteerde vastgoedmarkt. Dit komt neer op een wereldwijde waarde van bijna $ 2 biljoen aan vastgoed. Tijdens de analyse is het environmental pathway gemeten en is een grondige analyse gemaakt van de duurzaamheids- en jaarverslagen van de ondernemingen over het jaar 2021, waarbij is gekeken naar de stappen die ze moeten nemen om in 2050 op een uitstoot van netto nul uit te komen3.

