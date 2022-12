English French Italian

EssilorLuxottica renforce son partenariat avec Ferrari, nouvelle license sous la marque au Cheval Cabré

La licence sur les lunettes et le sponsoring de courses automobiles sont tous deux étendus dans le cadre d’un nouvel accord

Charenton-le-Pont, France (15 décembre 2022 – 8h59) – EssilorLuxottica annonce aujourd’hui le renouvellement et l’extension du partenariat conclu en 2016 avec Ferrari S.p.A., filiale italienne détenue en intégralité par Ferrari N.V.

Dans le cadre de l’accord pluri-annuel signé par les deux sociétés et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, EssilorLuxottica continuera de concevoir, fabriquer et distribuer des lunettes associant la Scuderia Ferrari et la marque Ray-Ban. La licence inclut aussi la première collection de lunettes sous la marque au Cheval Cabré.

Le sponsoring d’EssilorLuxottica s’élargit aussi au travers de ce nouvel accord : non seulement le logo Ray-Ban continuera de figurer sur les véhicules de Formule 1 monoplaces mais il apparaîtra également pour la première fois sur les voitures et les équipements des pilotes officiels concourant dans les Competizioni GT ou dans le Championnat du monde d’endurance avec Le Mans Hypercar ainsi que dans le championnat Gran Turismo avec les voitures GT3.

« Ferrari est unique, et notre histoire ensemble a été exceptionnelle depuis le début. Avec la première collaboration entre Ray-Ban et Scuderia Ferrari nous avons constaté la passion des fans de course automobile pour la marque Ferrari et la proximité entre la course et la mode, qui s’expriment aussi dans la lunetterie. Grâce à ce partenariat étendu, nous ferons partager cet enthousiasme à un plus grand nombre de consommateurs dans le monde, en développant davantage Ferrari dans la catégorie des lunettes, » a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

«Dès aujourd’hui, Ferrari se prépare à réaliser de nouvelles ambitions avec EssilorLuxottica : de la première collection de lunettes de marque Ferrari aux défis qui nous attendent sur les circuits de la saison à venir en sport automobile, » a déclaré Benedetto Vigna, Président-Directeur Général de Ferrari. « Forts d’une histoire commune fondée sur l’excellence et le partage de valeurs authentiques, nous souhaitons continuer à monter ensemble des projets stimulants, avec des millions de fans et de consommateurs qui nous choisissent et croient en cette collaboration en constante évolution. »

