Boreo Oyj Sijoittajauutinen 15.12.2022 KLO 10:00

Boreon tytäryhtiö ESKP vahvistaa asemaansa erikoistuneiden kuljetuspalveluiden tarjoajana ostamalla Basti Oy:n liiketoiminnan

Boreon tytäryhtiö Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy (”ESKP”) on allekirjoittanut 15.12.2022 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Basti Oy:n liiketoiminnan (”Basti” tai ”Yhtiö”) yhtiön omistajalta Sebastian Soldarev-Bogorodskilta (”Myyjä”). Basti jatkaa kaupan jälkeen liiketoimintaansa osana ESKP:ta omalla brändillään, Sebastian Soldarev-Bogorodskin johdolla.

”Bastin hankinta on aiemmin keväällä 2022 toteutetun Vesterbacka Transport -yritysoston kaltainen ESKP:n strategian mukainen yritysosto. Bastin liittyminen osaksi ESKP:ta laajentaa ESKP:n asiakaskuntaa ja antaa mahdollisuuksia tulevaisuuden kasvulle sekä kustannuskilpailukyvyn lisäämiselle. On hienoa, että yhtiöillämme on Boreon tuella kyky tunnistaa ja toteuttaa nykyliiketoimintaa vahvistavia yritysostoja. Tämänkaltaiset yritysostot ovat olennainen osa arvonluontimalliamme. Lämpimästi tervetuloa Sebastian ja Basti osaksi ESKP:ta ja Boreota”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Vuonna 1996 perustettu Basti Oy on pika- ja kappalekuljetuksiin erikoistunut kuljetusliike. Yhtiön laaja asiakaskunta koostuu pääasiassa suomalaisista teollisuudenalan yrityksistä. Basti työllistää 2 henkilöä, jonka lisäksi Yhtiöllä on laaja alihankinta- ja yhteistyöverkosto. Bastin toimipaikka sijaitsee Kärrbyssä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto 30.9.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 0,4 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 0,1 miljoonaa euroa.

Kauppahinta koostuu toteutushetkellä käteisellä maksettavasta kauppahinnasta. Myyjä on kaupan yhteydessä sitoutunut hankkimaan markkinoilta 1 000 kappaletta Boreo Oyj:n osaketta julkisesta kaupankäynnistä muodostuvaan hintaan, kuuden kuukauden sisällä kaupan täytäntöönpanosta. Myyjä on sitoutunut olemaan luovuttamatta osakkeita 12 kuukauden ajan niiden hankinnasta.

Boreo raportoi Bastin liiketoiminnan osana ESKP:ta, Muut toiminnot -liiketoiminta-alueen kokonaisuudessa.

Vantaalla, 15. päivänä joulukuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Nasdaq Helsinki

www.boreo.com

Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja

Aku Rumpunen

+358 40 5563546

Basti Oy:n avainluvut1

2021 2020 2019 Liikevaihto, EURm 0,4 0,2 0,4 Käyttökate, EURm 0,1 0,0 0,0 Käyttökate, % 18,6 9,5 12,4 Taseen loppusumma, EURm 0,2 0,2 0,2 Oma pääoma, EURm 0,1 0,1 0,1 Nettovelka, EURm (0,0) 0,0 0,0

[1] Avainluvut suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisesti, tilikausi päättyy 30.9.

