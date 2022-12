„Ignitis grupei“ – tarptautinis pripažinimas už veiksmus klimato kaitos srityje ir su tuo susijusius atskleidimus

English Lithuanian

Pasaulyje pripažinta aplinkosaugos atskleidimų organizacija CDP prieš kelias dienas paskelbė veiksmų, kurių dėl klimato kaitos imasi įmonės, bei su tuo susijusių atskleidimų vertinimą. Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ pateko tarp lyderių – įvertinus organizacijos pateiktą informaciją apie su klimato susijusių klausimų valdymą jai skirtas „A-“ vertinimas.

Šiemet „Ignitis grupė“ įvertinta aukštesniu balu nei pernai, kai gavo „B“ vertinimą (skalėje nuo „D-„ iki „A“, kur „A“ – geriausias galimas vertinimas). Kaip skelbia CDP, tik trečdalis iš beveik 15 tūkst. įvertintų įmonių iš viso pasaulio šiemet gavo aukštesnį įvertinimą nei pernai.

Pildydamos CDP klausimynus įmonės kiekvieną atsakymą turi pagrįsti tikslia informacija, realiai nuveiktais darbais. „A-“ įvertinimas reiškia, kad „Ignitis grupė“ supranta savo poveikį aplinkai per klimato kaitos prizmę ir siekia tinkamai jį valdyti. Lyginant su įmonėmis iš viso pasaulio, Grupė imasi lyderystės ir konkrečių veiksmų siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekį, o jos tikslai atitinka mokslininkų rekomendacijas dėl veiksmų, kurių reikia imtis siekiant, kad klimato šiltėjimas neviršytų 1,5 °C.

Kaip pažymi „Ignitis grupės“ tvarumo vadovas Valentas Neviera, svarbu ne tik tai, ką įmonės daro dėl klimato kaitos švelninimo, bet ir ką apie tai kalba, kaip atskleidžia investuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims aktualią informaciją.

„CDP suteiktas vertinimas pagrįstas mūsų pateikta informacija apie su klimato kaita susijusių klausimų integravimą į Grupės įmonių strateginį planavimą, rizikų vertinimą, emisijų mažinimo tikslus, planuojamus veiksmus ir pan.“, – teigia V. Neviera.

CDP yra parengusi iš viso tris aplinkosaugos srities atskleidimų klausimynus: klimato kaitos, miškų ir vandens naudojimo srityse. Klausimynuose įmonių savanoriškai pateikta informacija bei jos vertinimais naudojasi daugiau nei 680 finansinių institucijų, investuotojų, kurių valdomo turto vertė siekia 130 trilijonų JAV dolerių.

Atskleisti informaciją per CDP įmonių prašo patys investuotojai, kuriems vertingas atrodo ir daugumos įmonių (59 proc.) šiemet gautas „C“ ar „D“ vertinimas – jis rodo, kad įmonės imasi bent pirmųjų veiksmų. Tuo pačiu dalinamasi ir nerimu – per 29,5 tūkst. prašymo atskleisti informaciją sulaukusių įmonių to nepadarė. Tai vertinama kaip vienas iš signalų, kad klimato kaitos problemai vis dar skiriama per mažai dėmesio.