Nuevos resultados del estudio de fase 3 GLOW de tratamiento de duración fija con IMBRUVICA® (ibrutinib) más venetoclax demuestran una eficacia firme y una respuesta sostenida en pacientes mayores no aptos con leucemia linfocítica crónica no tratada previamente

Tras casi cuatro años de estudio, IMBRUVICA® (ibrutinib) + venetoclax por vía oral y de duración fija redujo el riesgo de progresión o muerte en un 79 por ciento y demostró una mayor supervivencia global (SG) frente a la quimioinmunoterapia1



BEERSE, BÉLGICA, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson ha anunciado hoy nuevos resultados obtenidos tras cuatro años del estudio de fase 3 GLOW (Resumen n.º 93),1 que demostraron que el tratamiento de duración fija con IMBRUVICA® (ibrutinib) + venetoclax (I+V) redujo el riesgo de progresión o muerte en un 79 por ciento entre los pacientes de edad avanzada y/o no aptos para el tratamiento con leucemia linfocítica crónica (LLC) no tratada previamente, en comparación con los pacientes tratados con clorambucilo más obinutuzumab (Clb+O).1 Estos resultados se presentaron en una ponencia durante el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2022, celebrado en Nueva Orleans (EE. UU.).1

La LLC es la forma más común de leucemia en el mundo occidental y actualmente no tiene cura.2,3 Aunque el panorama terapéutico ha evolucionado significativamente desde la aparición de los agentes dirigidos,4 sigue habiendo una importante necesidad insatisfecha de nuevas opciones de tratamiento, incluidos los regímenes de duración fija.5

«Los resultados del estudio GLOW demuestran el potencial de la I+V de duración fija como opción de tratamiento adicional para los pacientes con LLC de más edad y que no están en forma en el contexto de la primera línea, y esta combinación de dosis fija puede ofrecer un régimen flexible para los pacientes que buscan un enfoque de tratamiento limitado en el tiempo», afirma el investigador del estudio Carsten Niemann,† doctor en Medicina, M.D., Ph.D., profesor clínico asociado e investigador principal en el Rigshospitalet de Copenhague (Dinamarca). «Esta primera combinación totalmente oral y de duración fija demuestra una ventaja de SG en el tratamiento de primera línea de la LLC y constituye una opción innovadora para los pacientes».

En el estudio, la terapia I+V de duración fija mostró una eficacia robusta en adultos mayores y/o no aptos con LLC no tratada previamente, con un beneficio superior y sostenido en la En el estudio, la terapia I+V de duración fija mostró una eficacia robusta en adultos mayores y/o no aptos con LLC no tratada previamente, con un beneficio superior y sostenido en la supervivencia libre de progresión (SLP) con cuatro años de seguimiento.1 El 75 por ciento de los pacientes tratados con la combinación seguían vivos y sin progresión a los 3,5 años.1 I+V también demostró una ventaja en la SG frente a Clb+O en este último seguimiento del estudio.1 Los análisis exploratorios mostraron que las tasas de SLP postratamiento fueron mayores para I+V (n=106) que para Clb+O (n=105), independientemente del estado de la enfermedad mínima residual (EMR) tras el tratamiento.1

«En el estudio GLOW, se han combinado dos tratamientos muy activos contra el cáncer de la sangre en una novedosa combinación totalmente oral y de duración fija para obtener una supervivencia sin progresión superior y una ventaja de supervivencia global frente a clorambucilo más obinutuzumab en el tratamiento de primera línea de la LLC», señala Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), doctor en medicina y cirugía, director del departamento de hematología del área terapéutica de EMEA de Janssen-Cilag Limited. «Estos últimos resultados presentados ante la ASH refuerzan nuestro compromiso continuo con el desarrollo de innovaciones que no solo mejoren los resultados de los pacientes, sino que también proporcionen una mayor flexibilidad, de modo que los profesionales sanitarios tengan la opción de adaptar los regímenes basados en ibrutinib a las necesidades y preferencias de los pacientes».

Resultados de GLOW

Con una mediana de 46 meses de seguimiento, I+V redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 79 por ciento frente a Clb+O (cociente de riesgos [CRI] 0,214; [intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,138 - 0,334]; p<0,0001). 1

I+V es la primera combinación de duración fija que demuestra una ventaja de SG en comparación con Clb+O en el tratamiento de primera línea de la LLC (HR 0,487; [IC del 95 por ciento, 0,262 - 0,907]; nominal p=0,0205). 1

Se estima que el 74,6 por ciento de los pacientes mayores y/o con comorbilidad no tratados previamente estaban vivos y libres de progresión a los 3,5 años con el tratamiento I+V, en comparación con el 24,8 por ciento de los pacientes de la cohorte Clb+O. 1 La SLP a los 3,5 años fue mayor en los pacientes del grupo I+V que en los del grupo Clb+O, tanto en la LLC con IGHV no mutado (uIGHV) como en la LLC con IGHV mutado (mIGHV). 1 La SLP se mantuvo mejor en el brazo I+V en comparación con el brazo Clb+O, independientemente del estado de la EMR (≥10 -4 ), medido a los tres meses de finalizar el tratamiento. 1 Dos años después del final del tratamiento, la SLP estimada fue ≥ 90 por ciento para los pacientes con LLC mIGHV, independientemente del estado de la EMR, y para el 60 por ciento de los pacientes con LLC con uIGHV que alcanzaron la EMR indetectable. 1 El uIGHV es un factor pronóstico y predictivo clave asociado a la LLC de alto riesgo que puede ayudar a predecir los resultados de la enfermedad e informar sobre las opciones de tratamiento. 6





Los datos actualizados mostraron que el perfil de seguridad del régimen I+V era coherente con los perfiles de seguridad conocidos de ibrutinib y venetoclax.

«El ibrutinib ha ayudado a cambiar el estándar de atención para los adultos que viven con LLC y otras neoplasias malignas de células B, y este estudio se suma al extenso cuerpo de evidencia que apoya su potencial para proporcionar una mejor supervivencia para los pacientes con LLC», destaca Craig Tendler, M.D., doctor en medicina, vicepresidente de Desarrollo Tardío y Asuntos Médicos Globales, Oncología, Janssen Research & Development, LLC. «En Janssen, estamos comprometidos a abordar las necesidades no cubiertas de los pacientes con LLC a través de la inversión continua en nuestro programa de desarrollo clínico de ibrutinib».

Además de los resultados del estudio GLOW, también se presentaron en la misma sesión oral en ASH 2022 los datos del estudio de fase 2 CAPTIVATE de la cohorte MRD (PCYC-1142) (Resumen n.º 92), que utilizó el mismo esquema I+V durante los primeros 15 ciclos que en el estudio GLOW.7 Tras los primeros 15 ciclos, los pacientes con EMR indetectable confirmada (n=86) fueron asignados aleatoriamente a ibrutinib o placebo. La supervivencia sin enfermedad a los tres años de la aleatorización fue del 93 por ciento para el ibrutinib y del 85 por ciento para el placebo. Las tasas de SLP a los cuatro años del inicio del tratamiento fueron del 95 por ciento y el 88 por ciento, respectivamente, y las tasas de SG fueron del 98 por ciento y el 100 por ciento.7

Durante el periodo de tres años posterior a la aleatorización en CAPTIVATE, no se produjeron nuevos episodios de fibrilación auricular en el grupo placebo, ni nuevos episodios de hemorragia de grado tres o superior en ninguno de los grupos. Las incidencias de hipertensión, artralgia, neutropenia y diarrea fueron en general poco frecuentes en el grupo placebo durante este periodo.7 No se produjeron muertes en ninguno de los grupos durante los últimos 12 meses de seguimiento.7

En agosto de 2022, la Comisión Europea concedió la autorización de comercialización para el uso ampliado de ibrutinib en combinación con venetoclax para adultos con LLC no tratada previamente.8 La aprobación se basa en los estudios de fase 3 GLOW y de fase 2 CAPTIVATE.

Acerca del estudio GLOW

El estudio fase 3 GLOW (N=211; mediana de edad, 71 años) es un ensayo aleatorizado y abierto que evaluó la eficacia y seguridad del tratamiento de duración fija con I+V en primera línea frente a Clb+O en pacientes de edad avanzada (≥65 años) con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas, o pacientes de 18-64 años con una puntuación en la escala de valoración acumulativa de enfermedad (CIRS) mayor de 6 o un aclaramiento de creatinina inferior a 70 ml/min, sin del(17p) ni mutaciones conocidas en TP53.9 Los pacientes del estudio fueron asignados aleatoriamente para recibir 3 ciclos de inicio con ibrutinib seguidos de 12 ciclos de I+V (n=106) o 6 ciclos de Clb+O (n=105).9

Entre los pacientes con respuesta parcial o mejor, se evaluó la EMR en sangre periférica (SP) mediante secuenciación de nueva generación (NGS) a través de ClonoSEQ durante el tratamiento y a intervalos de 3-6 meses tras el mismo.9 Los datos de ClonoSEQ se utilizaron en el marco de pruebas clonales de LLC.9

El criterio de valoración principal fue la SLP evaluada por un comité de revisión independiente. Los criterios de valoración secundarios del estudio incluyen la tasa negativa de EMR, la tasa de respuesta completa, la tasa de respuesta global, la SG, la duración de la respuesta y el tiempo hasta el siguiente tratamiento.9

Acerca del estudio CAPTIVATE

El estudio fase 2 CAPTIVATE evaluó a pacientes adultos de 70 años o menores con LLC no tratada anteriormente, incluidos pacientes con enfermedad de alto riesgo, en dos cohortes: una cohorte guiada por la EMR (N=164; mediana de edad de 58 años) y otra de duración fija (N=159; mediana de edad de 60 años).10 Los pacientes de la cohorte de duración fija recibieron 3 ciclos de ibrutinib de inicio seguidos de 12 ciclos de I+V (ibrutinib oral [420 mg/d]; venetoclax oral [aumentando dosis durante 5 semanas hasta 400 mg/d]).10 Los pacientes que cumplían los estrictos criterios de asignación aleatoria de EMR indetectable confirmada (EMRu) fueron asignados aleatoriamente 1:1 a placebo doble ciego o ibrutinib; los pacientes sin EMRu confirmada fueron asignados aleatoriamente 1:1 a ibrutinib abierto o ibrutinib más venetoclax.10 El criterio de valoración primario fue la tasa de supervivencia libre de enfermedad a 1 año en la población con EMRu confirmada.7

Acerca de ibrutinib

Ibrutinib es un medicamento oral que se administra en un único comprimido una vez al día desarrollado y comercializado conjuntamente por Janssen Biotech, Inc. y Pharmacyclics LLC, una compañía de AbbVie.11 Ibrutinib inhibe la proteína tirosina quinasa de Bruton (BTK), necesaria para que los linfocitos B normales y anómalos, incluidos determinados linfocitos neoplásicos, se multipliquen y propaguen.12 Al bloquear la BTK, ibrutinib permite alejar a los linfocitos B anómalos de sus entornos nutritivos e inhibir su proliferación.13

Ibrutinib está aprobado en más de 100 países y se ha utilizado para tratar a más de 270.000 pacientes en todo el mundo.14 Hay más de 50 ensayos clínicos patrocinados por la compañía, incluidos 18 estudios fase 3, que evalúan la eficacia y seguridad de ibrutinib a lo largo de 11 años.11,15 En octubre de 2021, se incorporó ibrutinib a la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales (LME) de la Organización Mundial de la Salud, que incluye los medicamentos que abordan prioridades sanitarias mundiales y que deben estar disponibles y ser accesibles para todos.16

Ibrutinib fue autorizado por primera vez por la Comisión Europea (CE) en 2014, y las indicaciones aprobadas hasta la fecha incluyen:11

Como monoterapia o en combinación con rituximab o obinutuzumab o venetoclax para el tratamiento de pacientes adultos con LLC sin tratamiento previo.

Como monoterapia o en combinación con bendamustina y rituximab (BR) para el tratamiento de pacientes adultos con LLC que han recibido al menos un tratamiento previo.

Como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario (RR).

Como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con macroglobulinemia de Waldenström (MW) que han recibido al menos un tratamiento previo o como tratamiento de primera línea en pacientes en los que la inmunoquimioterapia no se considera apropiada. En combinación con rituximab para el tratamiento de pacientes adultos con MW.

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de ibrutinib, consulte la ficha técnica .

Acerca de la leucemia linfocítica crónica

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un cáncer de la sangre habitualmente de curso crónico que afecta a los glóbulos blancos.17 La incidencia general de la LLC en Europa es de aproximadamente 4,92 casos por cada 100.000 personas al año y es aproximadamente 1,5 veces más frecuente en varones que en mujeres.18 La LLC es, predominantemente, una enfermedad que afecta a las personas de edad avanzada, con una mediana de edad de 72 años en el momento del diagnóstico.19

Aunque los resultados de los pacientes han mejorado drásticamente en las últimas décadas, la enfermedad sigue caracterizándose por episodios consecutivos de progresión de la enfermedad y necesidad de tratamiento.4 A menudo se prescriben a los pacientes diversas líneas de tratamiento conforme recaen o se hacen resistentes a los tratamientos.20



Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad es cosa del pasado. Somos las compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, trabajamos incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo que combaten enfermedades con ayuda de la ciencia, para mejorar el acceso con ingenio y para curar la desesperanza con el corazón. Nos centramos en las áreas de la medicina en las que podemos marcar la mayor diferencia: Cardiovascular, metabolismo y retina, inmunología, enfermedades infecciosas y vacunas, neurociencia, oncología e hipertensión pulmonar.

Más información en www.janssen.com/EMEA . Síganos en www.twitter.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag Limited y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson.

†Dr. Niemann ha trabajado como consultor para Janssen; no ha cobrado por ningún trabajo en los medios de comunicación.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, acerca de IMBRUVICA (ibrutinib). Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Research & Development, LLC, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc, de cualquier otra Janssen Pharmaceutical Companies y/o de Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; dificultades y demoras en la fabricación; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; preocupaciones de eficacia o seguridad cuya consecuencia sea la retirada del producto o acciones regulatorias; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista más detallada, junto con descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores, puede encontrarse en el Formulario K-10 del Informe anual de Johnson & Johnson para el año fiscal que finalizó el 2 de enero de 2022, incluido en las secciones tituladas «Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas» y «Punto 1A. Factores de riesgo», y en los posteriores informes trimestrales de Johnson & Johnson presentados en el Formulario 10-Q, y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov , www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ni Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se comprometen a actualizar estas declaraciones prospectivas como consecuencia de nueva información o eventos o desarrollos futuros.

