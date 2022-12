Nouveaux résultats de l'étude de phase 3 GLOW sur le traitement à durée fixe par IMBRUVICA® (ibrutinib) en association avec venetoclax démontrent une efficacité robuste et une réponse soutenue chez des patients âgés et jugés inaptes atteints de leucémie lymphoïde chronique non traitée antérieurement

French Spanish German

Avec près de quatre ans de suivi de l'étude, IMBRUVICA® (ibrutinib) + venetoclax, administré par voie orale et à durée fixe, a réduit de 79 pour cent le risque de progression ou de décès et a démontré un avantage en termes de survie globale (SG) par rapport à la chimio-immunothérapie1.



BEERSE, BELGIQUE, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les compagnies pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats de suivi à quatre ans de l'étude GLOW de phase 3 (résumé n° 93), 1, qui ont montré qu'un traitement à durée déterminée par IMBRUVICA® (ibrutinib) + venetoclax (I+V) réduisait le risque de progression ou de décès de 79 pour cent chez les patients âgés et/ou jugés inaptes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) non traitée antérieurement, par rapport aux patients traités par chlorambucil en association avec obinutuzumab (Clb+O)1. Ces résultats ont été présentés oralement lors du congrès annuel 2022 de l'American Society of Hematology (ASH), qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans (États-Unis)1.

La LLC est la forme de leucémie la plus répandue dans le monde occidental et elle est actuellement incurable.2,3 Bien que le paysage thérapeutique ait considérablement évolué depuis l'émergence des agents ciblés,4 il existe toujours un besoin important non satisfait pour de nouvelles options thérapeutiques, notamment des régimes à durée fixe.5

« Les résultats de l'étude GLOW démontrent le potentiel de l'association I+V à durée fixe comme option thérapeutique supplémentaire pour les patients âgés et jugés inaptes atteints de LLC dans le cadre d´un traitement de première ligne, et cette association à dose fixe peut offrir un régime flexible aux patients qui recherchent une approche thérapeutique limitée dans le temps », a déclaré l'investigateur de l'étude, Carsten Niemann,† M.D., Ph.D., professeur agrégé de clinique et investigateur principal au Rigshospitalet, Copenhague, Danemark. « Cette première combinaison inédite, entièrement orale et à durée fixe, démontre un avantage en termes de SG dans le traitement de première ligne de la LLC et constitue une option innovante pour les patients. »

Dans l'étude, le traitement I+V à durée fixe a montré une efficacité robuste chez les adultes âgés et/ou jugés inaptes atteints de LLC antérieurement non traitée, avec un bénéfice supérieur et durable en termes de survie sans progression (SSP) avec quatre ans de suivi.1 Soixante-quinze pour cent des patients traités par l'association étaient en vie et sans progression à 3,5 ans1. L'I+V a également montré un avantage en termes de survie globale par rapport à la Clb+O lors de ce dernier suivi de l'étude.1Les analyses exploratoires ont montré que les taux de SSP après traitement étaient plus élevés pour I+V (n=106) que pour Clb+O (n=105), quel que soit le statut de la maladie résiduelle minimale (MRM) après traitement1.

« Dans l'étude GLOW, deux traitements hautement actifs contre le cancer du sang ont été combinés dans une association inédite, entièrement orale et à durée fixe, pour offrir une survie sans progression supérieure et un avantage en termes de survie globale par rapport au chlorambucil en association avec obinutuzumab dans le traitement de première ligne de la LLC », a déclaré Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), Responsable du domaine thérapeutique de l'hématologie pour la région EMEA, Janssen-Cilag Limited. « Ces derniers résultats obtenus à l'ASH renforcent notre engagement continu à développer des innovations qui non seulement améliorent les résultats pour les patients, mais offrent également une plus grande flexibilité, afin que les professionnels de santé aient la possibilité d'adapter les régimes à base d'ibrutinib aux besoins et aux préférences des patients. »

Résultats de GLOW

Avec une médiane de suivi de 46 mois, I+V a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 79 pour cent par rapport à Clb+O (risque relatif (Hazard Ratio [HR]) 0,214 ; [intervalle de confiance [IC] de 95 pour cent, 0,138 - 0,334] ; p<0,0001) 1 .

. I+V est la première association à durée fixe à démontré un avantage en matière de survie globale vie par rapport à Clb+O dans le traitement de première ligne de la LLC (HR 0,487 ; [IC 95 pour cent, 0,262 - 0,907] ; p nominal=0,0205). 1

On estime que 74,6 pour cent des patients âgés et/ou présentant des comorbidités et n'ayant jamais été traités auparavant étaient en vie et ne présentaient aucune progression à 3,5 ans avec le traitement I+V, contre 24,8 pour cent des patients de la cohorte Clb+O. 1 La survie sans progression (SSP) à 3,5 ans était plus élevée chez les patients du groupe I+V que chez ceux du groupe Clb+O, tant pour la LLC non mutée par l'IGHV (uIGHV) que pour la LLC mutée par l'IGHV (mIGHV). 1 La SSP était mieux soutenue dans le groupe I+V que dans le groupe Clb+O, quel que soit le statut de la MRM (≥10 -4) , mesuré trois mois après la fin du traitement. 1 Deux ans après la fin du traitement, la SSP estimée était ≥ 90 pour cent pour les patients atteints de LLC mIGHV, indépendamment du statut MRM, et pour 60 pour cent de patients atteints de LLC uIGHV qui ont atteint l'uMRM 1 . L'uIGHV est un facteur pronostique et prédictif clé associé à la LLC à haut risque qui peut aider à prédire l'issue de la maladie et à éclairer les choix de traitement. 6





Les données actualisées ont montré que le profil de sécurité du régime I+V était conforme aux profils de sécurité connus de l'ibrutinib et du venetoclax.

« L'ibrutinib a contribué à modifier la norme de soins pour les adultes atteints de LLC et d'autres tumeurs malignes à cellules B, et cette étude vient s'ajouter au vaste ensemble de données probantes appuyant son potentiel d'amélioration de la survie des patients atteints de LLC », a expliqué Craig Tendler, M.D., vice-président, Fin du développement et affaires médicales mondiales, Janssen Research & Development, LLC. « Chez Janssen, nous nous engageons à répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de LLC par un investissement continu dans notre programme de développement clinique de l'ibrutinib. »

Outre les résultats de l'étude GLOW, les données de l'étude de phase 2 CAPTIVATE portant sur la cohorte MRM (PCYC-1142) (Abstract #92), qui utilisait le même schéma I+V pour les 15 premiers cycles que dans l'étude GLOW, ont également été présentées lors de la même session orale à l'ASH 2022.7 Après les 15 premiers cycles, les patients présentant une uMRM confirmée (n=86) ont été randomisés entre ibrutinib et placebo. La survie sans maladie à trois ans après la randomisation était de 93 pour cent pour l'ibrutinib et de 85 pour cent pour le placebo. Les taux de SSP quatre ans après le début du traitement étaient de 95 pour cent et de 88 pour cent, respectivement, et les taux de survie globale étaient de 98 pour cent et 100 pour cent 7.

Au cours de la période de trois ans après la randomisation dans CAPTIVATE, aucun nouvel événement de fibrillation auriculaire n'est survenu dans le groupe placebo, et aucun nouvel événement d'hémorragie de grade trois ou plus n'est survenu dans les deux groupes. Les incidences d'hypertension, d'arthralgie, de neutropénie et de diarrhée étaient généralement peu fréquentes dans le groupe placebo au cours de cette période.7 Aucun décès n'est survenu dans l'un ou l'autre groupe au cours des 12 derniers mois de suivi.7

En août 2022, la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché pour l'utilisation élargie de l'ibrutinib en association avec le venetoclax chez les adultes atteints de LLC non traitée antérieurement.8 L'autorisation est basée sur les études de phase 3 GLOW et de phase 2 CAPTIVATE.

À propos de l'étude GLOW

L'étude de phase 3 GLOW (n=211 ; âge médian, 71 ans) est un essai ouvert randomisé qui a évalué l'efficacité et l'innocuité d'un traitement de première ligne I+V à durée fixe par rapport à Clb+O chez des patients âgés (≥65 ans) atteints de LLC/SLL, ou des patients âgés de 18 à 64 ans avec un score CIRS (cumulative illness rating scale) supérieur à six ou une clairance de la créatinine inférieure à 70 ml/min, sans del(17p) ou mutations TP53 connues.9 Les patients de l'étude ont été randomisés pour recevoir soit 3 cycles d´introduction d'ibrutinib, suivis de 12 cycles de I+V (n=106), soit 6 cycles de Clb+O (n=105).9

Parmi les patients présentant une réponse partielle ou meilleure, la MRM dans le sang périphérique (PB) a été évaluée par séquençage de nouvelle génération (NGS) via clonoSEQ pendant le traitement et à des intervalles de 3 à 6 mois après le traitement.9 Les données de clonoSEQ ont été utilisées dans le cadre du test clonal de la LLC.9

Le critère d'évaluation principal est la SSP évaluée par un comité d'examen indépendant. Les critères d'évaluation secondaires de l'étude comprennent le taux de MRM négatif, le taux de réponse complète, le taux de réponse globale, la SG, la durée de la réponse et le délai avant le prochain traitement.9

À propos de l'étude CAPTIVATE

L'étude de phase 2 CAPTIVATE a évalué des patients adultes atteints de LLC non traités auparavant, âgés de 70 ans ou moins, y compris des patients présentant une maladie à haut risque, dans deux cohortes : une cohorte guidée par la MRM (n=164 ; âge médian, 58 ans) et une cohorte à durée fixe (n=159 ; âge médian, 60 ans).10 Les patients de la cohorte MRM ont reçu 3 cycles d'ibrutinib suivis de 12 cycles d'I+V (ibrutinib oral [420 mg/j] ; venetoclax oral [5 semaines d'augmentation à 400 mg/j]). 10Les patients qui répondaient aux critères stricts d'affectation aléatoire d'un MRM indétectable confirmé (uMRM) ont été affectés aléatoirement 1:1 à un placebo ou à l'ibrutinib en double aveugle ; les patients sans uMRM confirmé ont été affectés aléatoirement 1:1 à l'ibrutinib en ouvert ou à l'ibrutinib en association avec venetoclax.10 Le critère d'évaluation principal était le taux de survie sans maladie à un an dans la population uMRM confirmée.7

À propos d'Ibrutinib

L'ibrutinib est un médicament administré par voie orale une fois par jour, développé et commercialisé conjointement par Janssen Biotech, Inc. et Pharmacyclics LLC, une société du groupe AbbVie.11 L'ibrutinib bloque la protéine tyrosine kinase de Bruton (BTK), dont les lymphocytes B normaux et anormaux, y compris certaines cellules cancéreuses, ont besoin pour se multiplier et se propager.12 En bloquant la BTK, l'ibrutinib peut aider à déplacer les lymphocytes B anormaux hors de leur environnement nourricier et inhiber leur prolifération.13

L'ibrutinib est autorisé dans plus de 100 pays et a été utilisé pour traiter plus de 270 000 patients dans le monde.14 Plus de 50 essais cliniques parrainés par l'entreprise, dont 18 études de phase 3, ont été menés sur 11 ans pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'ibrutinib.11,15 En octobre 2021, l'ibrutinib a été ajouté à la liste modèle des médicaments essentiels (LME) de l'Organisation mondiale de la santé, qui désigne les médicaments répondant aux priorités de santé mondiales et qui devraient être disponibles et abordables pour tous.16

L'ibrutinib a été approuvé pour la première fois par la Commission européenne (CE) en 2014, et les indications approuvées à ce jour comprennent :11

En monothérapie ou en association avec le rituximab ou l'obinutuzumab ou le venetoclax pour le traitement des patients adultes atteints de LLC non traitée antérieurement

En monothérapie ou en association avec la bendamustine et le rituximab (BR) pour le traitement des patients adultes atteints de LLC ayant reçu au moins un traitement antérieur

En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM) en rechute ou réfractaire (RR)

En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de macroglobulinémie de Waldenström (MW) ayant reçu au moins un traitement antérieur, ou en traitement de première ligne pour les patients qui ne sont pas adaptés à la chimio-immunothérapie. En association avec le rituximab pour le traitement des patients adultes atteints de MW

Pour une liste complète des effets indésirables et des informations sur la posologie et l'administration, les contre-indications et autres précautions d'emploi de l'ibrutinib, veuillez vous référer au résumé des caractéristiques du produit pour plus d'informations.

À propos de la leucémie lymphoïde chronique

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est typiquement un cancer du sang à croissance lente qui affecte les globules blancs.17 L'incidence globale de la LLC en Europe est d'environ 4,92 cas pour 100 000 personnes par an et elle est environ 1,5 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.18 La LLC est principalement une maladie des personnes âgées, avec un âge médian de 72 ans au moment du diagnostic.19

Bien que les résultats pour les patients aient été considérablement améliorés au cours des dernières décennies, la maladie reste caractérisée par des épisodes consécutifs de progression de la maladie et la nécessité d'un traitement.4 Les patients sont souvent prescrits plusieurs lignes de traitement lorsqu'ils rechutent ou deviennent résistants aux traitements.20



À propos des Compagnies pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie fait partie du passé. Nous sommes les Compagnies pharmaceutiques de Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en améliorant l'accès par le génie et en guérissant le désespoir par notre compromis. Nous nous concentrons sur les domaines de la médecine où nous pouvons faire la plus grande différence : cardiovasculaire, métabolisme et rétine ; immunologie ; maladies infectieuses et vaccins ; neurosciences ; oncologie ; et hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez le site www.janssen.com/EMEA. Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour connaître nos dernières nouvelles. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Biotech, Inc, Janssen-Cilag Limited et Janssen Research & Development, LLC font partie des Compagnies pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.

†Le Dr. Niemann a servi de consultant pour Janssen ; il n'a pas été rémunéré pour un quelconque travail médiatique.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant IMBRUVICA (ibrutinib). Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Research & Development, LLC, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc, de toute autre compagnie pharmaceutique de Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l'incertitude quant au succès clinique et à l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incertitude quant au succès commercial ; les difficultés et retards de fabrication ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de brevets ; les problèmes d'efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et les habitudes de consommation des acheteurs de produits et services de santé ; les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé ; et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être trouvées dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'année fiscale se terminant le 2 janvier 2022, y compris dans les sections intitulées « Note d'avertissement concernant les déclarations prévisionnelles » et « Item 1 A. Facteurs de risque », ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et dans d'autres documents déposés auprès de la Commission des opérations de bourse (Securities and Exchange Commission). Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à l'adresse www.sec.gov , www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni les Compagnies pharmaceutiques Janssen ni Johnson & Johnson ne s'engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs.

