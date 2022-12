Janssen präsentiert neue Daten zu Talquetamab – bispezifischer GPRC5DxCD3-Antikörper zeigt dauerhaftes Ansprechen bei Patienten mit stark vorbehandeltem multiplem Myelom

German Spanish French

Ergebnisse der MonumenTAL-1-Zulassungsstudie, einschließlich erster Ergebnisse aus dem Phase-II-Teil, auf der ASH-Jahrestagung 2022 vorgestellt1

BEERSE, Belgien, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson haben heute aktualisierte Ergebnisse der Phase-I/II-Studie MonumenTAL-1 zu Talquetamab, einem bispezifischen T-Zell-Antikörper, der als gebrauchsfertiges Arzneimittel zur Verfügung steht, bekanntgegeben.1,2,3 Talquetamab zielt sowohl auf GPRC5D, ein neuartiges Ziel auf multiplen Myelomzellen, als auch auf CD3 auf T-Zellen ab und aktiviert so das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung dieses Blutkrebses.2 Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die im Median fünf vorangegangene Therapielinien erhalten hatten, darunter einen Proteasom-Inhibitor, einen immunmodulatorischen Wirkstoff und einen Anti-CD38-Antikörper, mit subkutan (s. c.) verabreichten empfohlenen Phase-II-Dosen (RP2Ds) von 0,4 mg/kg wöchentlich bzw. 0,8 mg/kg alle zwei Wochen eine Gesamtansprechrate (ORR) von 74,1 Prozent bzw. 73,1 Prozent erreichten.1 In allen Gruppen wurde eine mediane Dauer des Ansprechens (DOR) von neun Monaten oder länger erreicht, mit einer längeren DOR bei denjenigen, die ein vollständiges Ansprechen (CR) oder besser erreichten.1 Die Daten dieser Studie wurden auf der Jahrestagung 2022 der American Society of Hematology (ASH) in New Orleans, USA, als mündliche Präsentation vorgestellt und in einem ASH-Pressebriefing am Samstag, 10. Dezember 2022, hervorgehoben (Abstract Nr. 157).1,4

„Die neuesten Ergebnisse der MonumenTAL-1-Studie deuten darauf hin, dass Patienten unter der Behandlung mit Talquetamab ein tiefgreifendes und dauerhaftes Ansprechen erreichen können“, so Maria-Victoria Mateos, Fachärztin für Hämatologie am Universitätskrankenhaus Salamanca.† „Diese ermutigenden Daten zeigen das Potenzial von Talquetamab als Monotherapie für Patienten mit hochgradig vorbehandeltem Multiplem Myelom, einschließlich derjenigen, die refraktär gegenüber BCMA-gerichteten Therapien sind.“

Die Ergebnisse des Phase-I-Teils der MonumenTAL-1-Studie wurden ebenfalls am 10. Dezember 2022 in The New England Journal of Medicine veröffentlicht.5

Die ORR der Talquetamab-Behandlung war in beiden Dosierungsschemata ähnlich.1 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 14,9 Monaten (Spanne 0,5–29,0) erreichten 74,1 Prozent der Patienten, die mit der wöchentlich verabreichten SC-Dosis von 0,4 mg/kg (QW) behandelt wurden, ein Ansprechen, 59,4 Prozent ein sehr gutes partielles Ansprechen (VGPR) oder besser, 33,6 Prozent ein CR oder besser und 23,8 Prozent ein stringentes vollständiges Ansprechen (sCR).1 Das mediane progressionsfreie Überleben (PFS) betrug 7,5 Monate (95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 5,7–9,4) bei der s. c.-Dosis 0,4 mg/kg QW.1 Mit der s. c.-Dosis von 0,8 mg/kg, die alle zwei Wochen (Q2W) verabreicht wurde, erreichten 73,1 Prozent der Patienten ein Ansprechen, 57,2 Prozent eine VGPR oder besser, 32,4 Prozent eine CR oder besser und 20 Prozent eine sCR bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 8,6 Monaten (Bereich 0,2–22,5).1 Aufgrund der kürzeren Nachbeobachtungszeit in der Kohorte mit der Dosis 0,8 mg/kg Q2W ist das mediane PFS noch nicht ausgereift.1 Die mediane DOR betrug in allen Gruppen neun Monate oder länger, und eine längere DOR wurde bei den Patienten beobachtet, die eine CR oder besser erreichten.1 Es gab keine signifikanten Unterschiede in der ORR in Subgruppenanalysen, die frühere Therapielinien, Refraktärität auf frühere Therapien und zytogenetisches Risiko bei Studienbeginn berücksichtigten.1

„Diese Daten zeigen, wie wichtig es für die Behandlung von Patienten mit rezidivierender oder refraktärer Erkrankung ist, T-Zellen über CD3 anzusprechen und GPRC5D – ein tumorassoziiertes Antigen, das in multiplen Myelomzellen überexprimiert ist – ins Visier zu nehmen“, so Dr. Sen Zhuang, Vice President, Clinical Research and Development, Janssen Research & Development, LLC. „Wir freuen uns darauf, unsere längerfristigen Untersuchungen mit Talquetamab fortzusetzen, um zusätzliche Optionen für Patienten mit diesem komplexen Blutkrebs zu entwickeln.“

Eine weitere Kohorte wurde untersucht, um das Ansprechen auf Talquetamab in beiden Dosierungsschemata nach einer vorangegangenen T-Zell-Umleitungstherapie mit einem chimären Antigenrezeptor-T-Zell (CAR-T) oder einem bispezifischen Antikörper zu ermitteln.1 Die Patienten in dieser Kohorte waren jünger, wiesen eine höhere Prävalenz von Hochrisiko-Zytogenetik auf und hatten im Median sechs vorherige Therapielinien erhalten (Bereich 3,0–15).1 Von diesen Patienten erhielten 70,6 Prozent eine vorherige CAR-T-Therapie und 35,3 Prozent eine vorherige bispezifische Antikörpertherapie.1 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 11,8 Monaten (Spanne 1,0–25,4) erreichten 62,7 Prozent der Patienten mit vorheriger T-Zell-Reduktionstherapie ein Ansprechen.1 Eine ORR von 72,2 Prozent (95-Prozent-KI, 54,8–85,8) wurde bei Patienten mit vorheriger CAR-T-Therapie und 44,4 Prozent (95-Prozent-KI, 21,5–69,2) bei Patienten mit vorheriger bispezifischer Antikörperbehandlung beobachtet.1 Das Sicherheitsprofil war bei Patienten mit und ohne vorherige T-Zell-Reduktionstherapie vergleichbar.1

Bei längerer Nachbeobachtung in der Phase I oder Phase II der MonumenTAL-1-Studie wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt.1 Die häufigsten unerwünschten Ereignisse (UE) bei der subkutan verabreichten 0,4 mg/kg QW-Dosis waren das Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS) (79 Prozent; 2,1 Prozent Grad 3/4), hautbezogene UE (55,9 Prozent; alle Grad 1/2) und nagelbezogene UE (51,7 Prozent; alle Grad 1/2).1 Die häufigsten UE bei der subkutan verabreichten Dosis von 0,8 mg/kg Q2W waren CRS (72,4 Prozent; 0,7 Prozent Grad 3/4), hautbezogene UE (67,6 Prozent; 0,7 Prozent Grad 3/4) und Dysgeusie (Störung des Geschmackssinns) (46,2 Prozent; Grad 3/4 nicht zutreffend).1 Die CRS-Fälle waren meist Grad 1/2 und beschränkten sich weitgehend auf die Step-up-Dosen und die erste volle Dosis.1 Die Inzidenz von Infektionen betrug 57,3 Prozent bei der subkutan verabreichten 0,4 mg/kg QW-Dosis und 50,3 Prozent bei der subkutan verabreichten 0,8 mg/kg Q2W-Dosis, wobei 16,8 Prozent und 11,7 Prozent einen Grad 3 oder höher aufwiesen.1 Ein Patient in jeder Dosis-Kohorte starb aufgrund einer COVID-19-Infektion.4

Die meisten hochgradigen hämatologischen UE waren Zytopenien, die im Allgemeinen auf die ersten Behandlungszyklen beschränkt waren.1 Neutropenie wurde bei 34,3 Prozent der mit der subkutan verabreichten 0,4 mg/kg QW-Dosis behandelten Patienten (30,8 Prozent Grad 3/4) und bei 28,3 Prozent der mit der subkutan verabreichten 0,8 mg/kg Q2W-Dosis behandelten Patienten (22,1 Prozent Grad 3/4) beobachtet.1 Thrombozytopenie wurde bei 27,3 Prozent der mit der subkutan verabreichten 0,4 mg/kg QW-Dosis behandelten Patienten (20,3 Prozent Grad 3/4) und bei 26,9 Prozent der mit der subkutan verabreichten 0,8 mg/kg Q2W-Dosis behandelten Patienten (16,6 Prozent Grad 3/4) beobachtet.1 Bei der subkutan verabreichten 0,4 mg/kg QW-Dosis brachen 4,9 Prozent der Patienten die Behandlung aufgrund von UE ab; bei 8,4 Prozent kam es zu Dosisverschiebungen und bei 14,7 Prozent zu Dosisreduktionen.1 Bei der subkutan verabreichten 0,8 mg/kg Q2W-Dosis brachen 6,2 Prozent der Patienten die Behandlung aufgrund von UE ab; bei 13,8 Prozent kam es zu Dosisverzögerungen und bei 6,2 Prozent zu Dosisreduktionen.1

„Talquetamab ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement, neue Behandlungsansätze für Patienten zu entwickeln, die alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben“, so Dr. Edmond Chan, MBChB, EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „Aufbauend auf unserem mehr als 20-jährigen Engagement im Bereich des multiplen Myeloms investieren wir weiter in unser Portfolio, um potenzielle Behandlungsoptionen aufzunehmen, die unterschiedliche Wirkmechanismen nutzen und das Potenzial haben, bestehende Behandlungen zu ergänzen, um sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten bestmöglich erfüllen können.“

#ENDE#

Über die MonumenTAL-1-Studie

Die Phase-I/II-Studie MonumenTAL-1 (Phase I: NCT03399799; Phase II: NCT04634552) untersuchte die Wirksamkeit und Sicherheit von Talquetamab an den RP2Ds.1,3,6 Die Patienten in der Phase-I-Studie hatten ein Fortschreiten der Erkrankung oder eine Unverträglichkeit gegenüber allen etablierten Therapien gezeigt, und die Patienten im Phase-II-Teil hatten drei oder mehr vorherige Therapielinien erhalten, darunter einen Proteasom-Inhibitor, einen immunmodulatorischen Wirkstoff und einen monoklonalen Anti-CD38-Antikörper (d.h. eine Dreifach-Behandlung).1 Die Patienten wurden in zwei Dosierungskohorten aufgeteilt: eine subkutan verabreichte 0,4 mg/kg QW-Kohorte (n=143; mittleres Alter 67 Jahre) und eine subkutan verabreichte 0,8 mg/kg Q2W-Kohorte (n=145; mittleres Alter 67 Jahre).1

Über Talquetamab

Talquetamab ist ein gebrauchsfertiger bispezifischer T-Zell-Antikörper, der sowohl auf GPRC5D, ein neues Zielmolekül des multiplen Myeloms, als auch auf CD3 auf T-Zellen abzielt.2 GPRC5D wird auf multiplen Myelomzellen stark exprimiert, und CD3 ist an der Aktivierung von T-Zellen beteiligt.2,7

Talquetamab, das durch subkutane Injektion verabreicht wird, ist ein Prüfpräparat, das derzeit in mehreren Monotherapie- und Kombinationsstudien untersucht wird.3,8,9,10,11,12

Zusätzlich zur Erteilung des PRIority Medicines (PRIME)-Status durch die EMA im Januar 2021 erhielt Talquetamab im November 2022 eine beschleunigte Bewertung durch die EMA. Talquetamab erhielt außerdem im Juni 2022 die „Breakthrough Therapy Designation“ von der US-amerkanischen FDA. Janssen erhielt außerdem von der EMA den „Orphan Drug Designation Status“ für Talquetamab im August 2021 und von der FDA im Mai 2021 .

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die sich im Knochenmark befinden.13,14 Beim multiplen Myelom verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert.13 In Europa wurde im Jahr 2020 bei mehr als 50.900 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 32.400 Patienten starben.15 Während einige Patienten mit multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Krankheitssymptome wie Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel oder Nierenversagen auftreten.16

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die pharmazeutischen Unternehmen von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel und Netzhaut; Immunologie; Infektionskrankheiten und Impfstoffe; Neurowissenschaften; Onkologie; und Lungenhochdruck.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.twitter.com/janssenEMEA für unsere neuesten Nachrichten. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited und Janssen Research & Development, LLC sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

† Dr. Maria-Victoria Mateos war als Beraterin für Janssen tätig; sie wurde für ihre Medienarbeit nicht bezahlt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und die potenziellen Vorteile und Behandlungseffekte von Talquetamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, einer der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und des Erhalts behördlicher Genehmigungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern von Käufern von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 2. Januar 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Anmeldungen sind online unter www.sec.gov , www.jnj.com verfügbar oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

# # #

Referenzen:

1 Chari A et al. Talquetamab, a G Protein-Coupled Receptor Family C Group 5 Member D x CD3 Bispecific Antibody, in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Phase 1/2 Results from MonumenTAL-1. American Society of Hematology 2022 Annual Meeting. Mündliche Präsentation. Dezember 2022.

2 Pillarisetti K et al. A T-cell-redirecting bispecific G-protein-coupled receptor class 5 member D x CD3 antibody to treat multiple myeloma. Blood. 2020 Apr;135(15):1232-1243.

3 ClinicalTrials.gov. A Study of Talquetamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04634552 . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

4 Chari A et al. Talquetamab, a G Protein-Coupled Receptor Family C Group 5 Member D x CD3 Bispecific Antibody, in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Phase 1/2 Results from MonumenTAL-1. American Society of Hematology 2022 Annual Meeting. Abstract Nr. 157. Dezember 2022.

5 Chari et al. Talquetamab, a T-cell-Redirecting GPRC5D Bispecific Antibody for Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2204591 . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

6 ClinicalTrials.gov. Dose Escalation Study of Talquetamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MonumenTAL-1). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03399799 . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

7 Cohen Y et al. GPRC5D is a promising marker for monitoring the tumor load and to target multiple myeloma cells. Hematology. 2013 Nov;18(6):348-51.

8 ClinicalTrials.gov. A Study of the Combination of Talquetamab and Teclistamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (RedirecTT-1). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04586426 . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

9 ClinicalTrials.gov. A Study of Talquetamab and Teclistamab Each in Combination With a Programmed Cell Death Receptor-1 (PD-1) Inhibitor for the Treatment of Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (TRIMM-3). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05338775 . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

10 ClinicalTrials.gov. A Study Comparing Talquetamab in Combination With Daratumumab or in Combination With Daratumumab and Pomalidomide Versus Daratumumab in Combination With Pomalidomide and Dexamethasone in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MonumenTAL-3). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05455320 . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

11 ClinicalTrials.gov. A Study of Subcutaneous Daratumumab Regimens in Combination With Bispecific T Cell Redirection Antibodies for the Treatment of Participants With Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04108195 . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

12 ClinicalTrials.gov. A Study of Talquetamab With Other Anticancer Therapies in Participants With Multiple Myeloma (MonumenTAL-2). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05050097 . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

13 American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: introduction. Verfügbar unter: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

14 Abdi J et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings and new concepts on molecular mechanisms. Oncotarget. 2013;4:2186–2207.

15 GLOBOCAN 2020. Cancer Today Population Factsheets: Europe Region. Verfügbar unter: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

16 American Cancer Society. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Verfügbar unter: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf . Letzter Zugriff: Dezember 2022.

CP-361642

Dezember 2022

Medienanfragen:

Jenni Mildon

Telefon: +44 7920 418 552

E-Mail: jmildon@its.jnj.com

Investor Relations:

Raychel Kruper

Telefon: +1 732-524-6164

E-Mail: rkruper@its.jnj.com