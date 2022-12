Janssen présente de nouvelles données sur le talquetamab, un anticorps bispécifique GPRC5DxCD3, qui a affiché des réponses durables chez les patients atteints de myélome multiple lourdement prétraité

German Spanish French

Les résultats de l'étude pivot MonumenTAL-1, y compris les premiers résultats de la phase 2, seront présentés lors de la réunion annuelle de l'ASH de 20221

BEERSE, Belgique, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd’hui les résultats actualisés de l'étude MonumenTAL-1 de phase 1/2 sur le talquetamab, un anticorps bispécifique expérimental, prêt à l'emploi, engageant les lymphocytes T.1,2,3 Le talquetamab cible à la fois GPRC5D, une nouvelle cible sur les cellules du myélome multiple, et CD3 sur les lymphocytes T, activant ainsi le système immunitaire de l'organisme pour combattre ce cancer du sang.2 Les résultats de l'étude montrent que les patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire qui avaient reçu une médiane de cinq lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps anti-CD38, ont obtenu des taux de réponse globale (TRG) de 74,1 pour cent et 73,1 pour cent avec des doses recommandées pour la phase 2 (DRP2) de 0,4 mg/kg par semaine et de 0,8 mg/kg toutes les deux semaines, respectivement, administrées par voie sous-cutanée (SC).1 Une durée de réponse (DR) médiane de neuf mois ou plus a été obtenue dans tous les groupes, avec une DR plus longue chez ceux qui ont obtenu une réponse complète (RC) ou mieux.1 Les données de cet essai expérimental ont été présentées lors de la réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) de 2022, qui s'est tenue à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, sous la forme d'une présentation orale et ont été soulignées dans un communiqué de presse de l'ASH le samedi 10 décembre 2022 (résumé n° 157).1,4

« Les derniers résultats de l'étude MonumenTAL-1 suggèrent que les patients sont capables d'obtenir des réponses profondes et durables lorsqu'ils sont traités par talquetamab », a déclaré Maria-Victoria Mateos, M.D., Ph.D., médecin consultante en hématologie à l'hôpital universitaire de Salamanque.† « Ces données encourageantes démontrent le potentiel du talquetamab en tant que monothérapie pour les patients atteints de myélome multiple lourdement prétraité, y compris ceux qui sont réfractaires aux thérapies ciblant le BCMA. »

Les résultats de la phase 1 de l'étude MonumenTAL-1 ont également été publiés dans The New England Journal of Medicine, le 10 décembre 2022.5

Le TRG au traitement par talquetamab était similaire pour les deux schémas posologiques.1 Avec un suivi médian de 14,9 mois (intervalle 0,5-29,0), 74,1 pour cent des patients traités à la dose SC de 0,4 mg/kg administrée chaque semaine (QW) ont obtenu une réponse, 59,4 pour cent ont obtenu une très bonne réponse partielle (TBRP) ou mieux, 33,6 pour cent ont obtenu une réponse complète (RC) ou mieux, et 23,8 pour cent ont obtenu une réponse complète stringente (RCs).1 La médiane de la survie sans progression (SSP) était de 7,5 mois (intervalle de confiance [IC] à 95 pour cent, 5,7-9,4) à la dose SC de 0,4 mg/kg QW.1 À la dose SC de 0,8 mg/kg, administrée toutes les deux semaines (Q2W), 73,1 pour cent des patients ont obtenu une réponse, 57,2 pour cent ont obtenu une TBRP ou mieux, 32,4 pour cent ont obtenu une RC ou mieux, et 20 pour cent ont obtenu une RCs après un suivi médian de 8,6 mois (intervalle 0,2-22,5).1 En raison d'un suivi plus court dans la cohorte de la dose de 0,8 mg/kg Q2W, la médiane de la SSP n'est pas encore atteinte.1 La DR médiane était de neuf mois ou plus dans tous les groupes, et une DR plus longue a été observée chez les patients qui ont obtenu une RC ou mieux.1 Il n'y avait pas de différences significatives dans le TRG lors de l'analyse des sous-groupes, y compris les lignes de traitement antérieures, la réfractarité au traitement antérieur et le risque cytogénétique au départ.1

« Ces données montrent l'importance d'engager les lymphocytes T via CD3 et de cibler GPRC5D, un antigène associé aux tumeurs qui est surexprimé dans les cellules de myélome multiple, pour le traitement des patients en rechute ou réfractaires », a déclaré Sen Zhuang, M.D., Ph.D., vice-président et chargé de la Recherche et du développement cliniques, Janssen Research & Development, LLC. « Nous sommes impatients de poursuivre nos études à plus long terme sur le talquetamab, car nous cherchons à développer des options supplémentaires pour les patients atteints de ce cancer du sang complexe. »

Une cohorte supplémentaire a été étudiée pour déterminer la réponse au talquetamab à l'une ou l'autre des doses après un traitement antérieur de réorientation des lymphocytes T, avec un lymphocyte T récepteur d'antigène chimérique (CAR-T) ou un anticorps bispécifique.1 Les patients de cette cohorte étaient plus jeunes, présentaient une prévalence plus élevée de cytogénétique à haut risque et avaient reçu une médiane de six lignes de traitement antérieures (intervalle 3,0-15).1 Parmi ces patients, 70,6 pour cent avaient reçu un traitement antérieur par cellules CAR-T et 35,3 pour cent un traitement antérieur par anticorps bispécifiques.1 Après un suivi médian de 11,8 mois (intervalle 1,0-25,4), 62,7 pour cent des patients ayant reçu un traitement antérieur de réorientation des lymphocytes T ont obtenu une réponse.1 Un TRG de 72,2 pour cent (IC à 95 pour cent, 54,8-85,8) a été observé chez les patients ayant reçu un traitement antérieur par cellules CAR-T et de 44,4 pour cent (IC à 95 pour cent, 21,5-69,2) chez les patients ayant reçu un traitement antérieur par anticorps bispécifiques.1 Le profil de sécurité était comparable chez les patients ayant reçu ou non un traitement antérieur de réorientation des lymphocytes T.1

Aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié avec un suivi plus long en phase 1 ou en phase 2 de l'étude MonumenTAL-1.1 Les événements indésirables (EI) les plus fréquents à la dose SC de 0,4 mg/kg QW étaient le syndrome de libération de cytokines (SLC) (79 pour cent ; 2,1 pour cent de grade 3/4), les EI liés à la peau (55,9 pour cent ; tous de grade 1/2) et les EI liés aux ongles (51,7 pour cent ; tous de grades 1/2).1 Les EI les plus fréquents à la dose SC de 0,8 mg/kg Q2W étaient le SLC (72,4 pour cent ; 0,7 pour cent de grade 3/4), les EI liés à la peau (67,6 pour cent ; 0,7 pour cent de grade 3/4) et la dysgueusie (altération du sens du goût), (46,2 pour cent ; grade 3/4 sans objet)1La plupart des SLC étaient de grade 1/2 et se sont limités aux doses progressives et à la première dose complète.1 L'incidence de l'infection était de 57,3 pour cent à la dose SC de 0,4 mg/kg QW et de 50,3 pour cent à la dose SC de 0,8 mg/kg Q2W, avec 16,8 pour cent et 11,7 pour cent de grade 3 ou plus, respectivement. Un patient dans chaque cohorte de dose est décédé en raison d'une infection par la COVID-19.4

La plupart des EI hématologiques de haut grade étaient des cytopénies, qui étaient généralement limitées aux premiers cycles de traitement.1 Une neutropénie a été observée chez 34,3 pour cent des patients traités à la dose SC de 0,4 mg/kg QW (30,8 pour cent de grade 3/4) et chez 28,3 pour cent des patients traités à la dose SC de 0,8 mg/kg Q2W (22,1 pour cent de grade 3/4).1 Une thrombocytopénie a été observée chez 27,3 pour cent des patients traités par la dose SC de 0,4 mg/kg QW (20,3 pour cent de grade 3/4) et 26,9 pour cent des patients traités par la dose SC de 0,8 mg/kg Q2W (16,6 pour cent de grade 3/4).1 À la dose SC de 0,4 mg/kg QW, 4,9 pour cent des patients ont interrompu le traitement en raison d'EI ; 8,4 pour cent ont subi des retards de dose et 14,7 pour cent ont subi des réductions de dose.1 À la dose SC de 0,8 mg/kg Q2W, 6,2 pour cent des patients ont interrompu le traitement en raison d'EI, 13,8 pour cent ont subi des retards de dose et 6,2 pour cent ont subi des réductions de dose.1

« Talquetamab témoigne de notre engagement continu à proposer de nouvelles approches thérapeutiques aux patients qui ont épuisé toutes les autres options », a déclaré Edmond Chan, MBChB M.D. (Res), Responsable thérapeutique en hématologie pour l'EMEA, Janssen-Cilag Limited. « En nous appuyant sur plus de 20 ans de dévouement au myélome multiple, nous continuons à investir dans notre portefeuille pour inclure des options de traitement potentielles qui emploient différents mécanismes d'action et ont le potentiel d'être complémentaires aux traitements existants, afin de garantir que nous sommes en mesure de répondre au mieux aux besoins de chaque patient. »

À propos de l'étude MonumenTAL-1

L'étude MonumenTAL-1 de phase 1/2 (phase 1 : NCT03399799 ; phase 2 : NCT04634552) a évalué l'efficacité et la sécurité du talquetamab aux DRP2.1,3,6 Les patients de l'étude de phase 1 avaient montré une progression ou une intolérance à tous les traitements établis et ceux de la phase 2 avaient reçu au moins trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps monoclonal anti-CD38 (c'est-à-dire, triple exposition).1 Les patients ont été répartis en deux cohortes de dosage : une cohorte de dose SC de 0,4 mg/kg QW (n = 143 ; âge médian = 67 ans) et une cohorte de dose SC de 0,8 mg/kg Q2W (n=145 ; âge médian = 67 ans).1

À propos de talquetamab

Le talquetamab est un anticorps bispécifique expérimental, prêt à l'emploi, engageant les lymphocytes T et ciblant à la fois GPRC5D, une nouvelle cible du myélome multiple, et CD3 sur les lymphocytes T.2 GPRC5D est fortement exprimé sur les cellules du myélome multiple et CD3 est impliqué dans l'activation des lymphocytes T.2,7

Le talquetamab, qui est administré par injection sous-cutanée, est un traitement expérimental actuellement évalué dans plusieurs études en monothérapie et en association.3,8,9,10,11,12

Outre la désignation PRIME (PRIority Medicines) accordée par l'EMA en janvier 2021 , le talquetamab a fait l'objet d'une évaluation accélérée par l'EMA en novembre 2022. Le talquetamab a également obtenu le statut Breakthrough Therapy de la FDA américaine en juin 2022 . Janssen a également le statut de médicament orphelin pour le talquetamab de l'EMA en août 2021 et de la FDA en mai 2021 .

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes, que l’on trouve dans la moelle osseuse.13,14 Dans le cas du myélome multiple, ces plasmocytes malins se modifient et se développent de manière incontrôlée.13 En Europe, plus de 50 900 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2020, et plus de 32 400 patients sont décédés.15 Si certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d'autres peuvent présenter des symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure des fractures ou des douleurs osseuses, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé ou une insuffisance rénale.16

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie fait partie du passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques de Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en faisant preuve d’ingéniosité pour améliorer l’accès aux traitements et en luttant contre le désespoir par notre compromis. Nous nous concentrons sur des domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir : les troubles cardiovasculaires, le métabolisme et la rétine, l’immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l’oncologie et l’hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez le site www.janssen.com/EMEA. Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour connaître nos dernières nouvelles. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited et Janssen Research & Development, LLC font partie des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.

†Le Dr Maria-Victoria Mateos a servi de consultante pour Janssen ; elle n'a pas été rémunérée pour un quelconque travail médiatique.

Avertissements concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des " déclarations prospectives " au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant le développement du produit et les avantages potentiels et l'impact du talquetamab sur le traitement. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles concernant des évènements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Biotech, LLC, ou de toute autre société pharmaceutique de Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter: les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, notamment l’incertitude quant au succès clinique et à l’obtention des autorisations réglementaires ; l’incertitude quant au succès commercial ; les difficultés et les retards pouvant affecter la fabrication ; la concurrence, notamment les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de nos brevets ; les problèmes d’efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et des habitudes de consommation des acheteurs de produits et des services de santé ; les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales relatives aux soins de santé et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 2 janvier 2022, ainsi que dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risks Factors », et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces soumissions sont disponibles sur www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques Janssen ni Johnson & Johnson ne s’engage à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’évènements ou développements futurs.

CP-361642

Décembre 2022

