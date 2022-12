ALSTOM SA: Alstom fournira 49 trains Coradia Stream supplémentaires à Renfe en Espagne

English French

Alstom fournira 49 trains Coradia Stream supplémentaires à Renfe en Espagne

C ette commande de près de 370 millions d’euros porte à 201 le nombre total de trains commandés par Renfe , soit un montant total de commande de 1,8 milliard d’euros

Les trains Coradia Stream grande capacité répondront aux exigences de durabilité, de capacité, de disponibilité et de confort

15 décembre 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat de près de 370 millions d'euros pour la fourniture de 49 trains Coradia Stream grande capacité supplémentaires à Renfe, en Espagne. Ces trains viendront compléter les 152 trains déjà commandés en mars 2021. Les deux commandes représentent une valeur totale de 1,8 milliard d'euros pour 201 trains (y compris la fourniture de pièces de rechange et la maintenance de 56 des trains pendant 15 ans).

Tous les trains seront fabriqués sur le site de production d'Alstom à Santa Perpetua, dans la province de Barcelone. Pour mener à bien ce projet, le site fait l'objet d'un plan d'investissement et de numérisation sans précédent, qui prévoit notamment la création du plus grand atelier automatisé du groupe Alstom.

« Il s'agit d'un projet historique pour Alstom en Espagne, non seulement en raison de son ampleur, mais aussi parce qu'il s'agit d'un projet construit sur un concept global de durabilité, dès la phase d'appel d'offres et de conception. Entièrement accessibles, les trains ont été conçus pour accueillir tous types de passagers, ils ont été développés de manière durable selon des critères d'éco-conception et sont dotés de nombreuses caractéristiques innovantes tant au niveau de la conception que du processus de fabrication. Dans quelques années, nous verrons ces trains circuler dans nos villes, mais leur impact social, environnemental et économique est déjà une réalité », déclare Leopoldo Maestu, directeur général d'Alstom Espagne et Portugal.

Ces trains, qui font partie de la gamme éprouvée des Coradia d'Alstom, permettront à Renfe de transporter au moins 20 % de passagers supplémentaires par heure dans les nœuds ferroviaires les plus fréquentés du pays, notamment à Madrid et à Barcelone. Ils feront chacun 100 mètres de long et auront une capacité totale de 900 passagers. Leur conception innovante à configuration mixte, avec des voitures à un ou deux niveaux, répond spécifiquement aux besoins de mobilité en constante évolution des grands centres urbains.

Conçu pour optimiser la capacité, la disponibilité et la durabilité

La conception des nouveaux trains permet une capacité maximale pour les passagers grâce à une configuration intérieure innovante et des espaces flexibles. De nombreuses portes d'accès et de grands halls de distribution facilitent l'entrée et la sortie des passagers, permettant une diminution des temps d'arrêt en gare. Les trains sont accessibles par tous et offrent une connectivité Wi-Fi et des espaces dédiés aux vélos et aux poussettes. La technologie éprouvée d'Alstom accroît également la disponibilité et l'utilisation des lignes grâce à des systèmes de traction plus efficaces et à la dernière génération de technologie de contrôle des trains.

Entièrement développés selon des critères d'éco-conception, de la sélection des matières premières aux systèmes de traction, tous les nouveaux trains de Renfe seront une référence en matière d'exploitation durable, grâce à une efficacité énergétique optimale pendant l'exploitation et à un taux de recyclabilité de plus de 98% en fin de vie.

Avec plus de 3 000 employés, Alstom en Espagne a une longue histoire industrielle et technologique, comprenant 4 centres industriels, 4 sites technologiques et une présence dans plus de vingt ateliers de maintenance. Entre autres, Alstom dispose d'un site industriel à Barcelone dédié à la fabrication de tout type de matériel roulant, d'une usine de systèmes de propulsion en Biscaye, et à Madrid, de différents centres d'innovation technologique pour le développement de programmes et de projets dans les domaines de la sécurité ferroviaire, de la signalisation, de la maintenance et de la mobilité numérique.

Les trains modulaires de la série Coradia d'Alstom bénéficient de plus de 30 ans de développement continu et de solutions techniques éprouvées. Environ 3 900 trains régionaux Coradia ont été vendus à ce jour et plus de 3 000 sont actuellement en exploitation au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède et au Canada. La plate-forme offre une gamme complète de solutions sans émissions, y compris des versions à batterie ou à hydrogène pour les lignes non électrifiées.

À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive.

Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

