Investeringsforeningen Sparinvest – estimerede udlodninger for 2022

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2022 har Investeringsforeningen Sparinvest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2022:

Afdeling ISIN Valuta Udbytte pr. andel Korte Obligationer KL A DK0060105203 DKK 0,00 Mellemlange Obligationer KL A DK0060105476 DKK 0,00 Lange Obligationer KL A DK0060105393 DKK 0,00 Nye Obligationsmarkeder KL A DK0016030786 DKK 0,00 Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A DK0060444255 DKK 0,00 INDEX Stabile Obligationer KL A DK0060057487 DKK 0,00 Virksomhedsobligationer HY Kort KL A DK0060530764 DKK 0,70 Virksomhedsobligationer HY KL A DK0060819324 DKK 0,40 Mix Aktier KL A DK0010014778 DKK 0,00 Value Aktier KL A DK0010079631 DKK 35,40 Value Europa KL A DK0060032571 DKK 5,60 Value Emerging Markets KL A DK0010304856 DKK 6,10 Danske Aktier KL A DK0010068006 DKK 12,50 INDEX Dow Jones Sustainability World KL DK0010297464 DKK 5,00 INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 DKK 1,90 INDEX Europa Growth KL DK0010297548 DKK 14,60 INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621 DKK 7,80 INDEX Europa Value KL DK0010297704 DKK 0,60 INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL DK0060031847 DKK 9,20 INDEX Bæredygtige Japan KL DK0010297977 DKK 5,80 INDEX OMX C25 KL DK0060442556 DKK 19,20 INDEX USA Growth KL DK0010298272 DKK 20,30 INDEX USA Small Cap KL DK0010298355 DKK 22,00 INDEX USA Value KL DK0010298439 DKK 10,40 Bæredygtige Aktier KL A DK0061294048 DKK 1,70 Globale Fokusaktier KL A DK0061293826 DKK 9,50 Mix Rente KL A DK0061551702 DKK 0,00 Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892 DKK 3,20 Bæredygtige Value Aktier KL A DK0061551546 DKK 1,80 Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 DKK 1,10 Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 DKK 2,90 Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 DKK 4,40 Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 DKK 0,00

Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at fx handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.

Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 2. februar 2023 og forventes udbetalt til investorerne den 13. februar 2023.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Tage Fabrin-Brasted

Direktør

