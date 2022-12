English Danish

Selskabsmeddelelse

15. december 2022

Meddelelse nr. 24

NKT vinder turnkey HVAC elektrificerings-projekter af platformene Draugen og Njord

NKT er blevet tildelt ordrer på to kabelsystemer til elektrificeringen af offshore-platformene Draugen og Njord af henholdsvis OKEA ASA og Equinor Energy AS. Ordrerne har en samlet værdi for NKT på ca. EUR 160 mio. i markedspriser (ca. EUR 145 mio. i standard metalpriser).

Ordren omfatter design og produktion af to offshore kabelsystemer bestående af henholdsvis 123 og 145 kV AC (vekselstrøm) højspændingskabler samt installation udført af kabeludlægningsskibet NKT Victoria. En del af kabelsystemerne omfatter en dynamisk sektion til elektrificeringen af Njord, der er en flydende platform.

Projekterne inkluderer fuld elektrificering af Draugen og Njord og vil være med til at reducere CO 2 -udledningen på den norske kontinentalsokkel.

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Ordrerne understreger vores stærke position og erfaring på det norske marked og bekræfter vores førende position inden for dynamiske højspændingskabler. Disse projekter repræsenterer endnu et vigtigt skridt i den grønne omstilling af samfundet.

Dynamiske kabler er en vigtig komponent, når der overføres strøm til og fra flydende applikationer, og i mere end et årti har NKT leveret dynamiske kabelløsninger til at forsyne flydende platforme med strøm fra land, herunder Gjøa, Goliat, Martin Linge og Troll West.

NKT vil producere kablerne i Karlskrona, Sverige, som kører på 100 % vedvarende elektricitet. Ved at få leveret kablerne fra denne fabrik, der er strategisk placeret i forhold til Nordsøen, kan CO 2 -aftrykket fra både kabelproduktion-, transport og -installation holdes på et minimum. Produktionen af ​​strømkablerne starter i 2023 og idriftsættelse er planlagt til 2025.



Ordrerne ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger til 2022.

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf.: +45 29820022

