Lehdistötiedote

15.12.2022 klo 16.00

Aktian talousennuste: Kuluttajilla edessään vyönkiristys, ensi talvena helpottaa

Aktian pääekonomisti Lasse Corin uskoo talouden kääntyvän taantumaan, joskin melko lievään sellaiseen. Vuonna 2023 talous supistuu, mutta samaan aikaan inflaatiohuolet helpottuvat selvästi ja korko-odotukset laskevat. Tämä heijastuu myös kuluttajaluottamukseen.

Aktian tänään julkaisemassa talousennusteessa pääekonomisti Lasse Corin ennustaa talouskasvun supistuvan 0,7 prosenttia mutta kasvavan jälleen 1,3 prosenttia vuonna 2024. ”Koronaan verrattuna nykyinen epävarmuuden jakso on maltillisempi, mutta pitkäkestoisempi, ja avainsana lähitulevaisuuden kannalta on sopeutuminen,” Corin kuvailee.

Energian hinnassa Corin ennustaa pahimman olevan takana, jolloin teollisuuden luottamuksessa nähdään myös pohjat vuonna 2023. ”Odotamme inflaatiohuolien helpottavan selvästi vuonna 2023, jolloin myös korko-odotukset laskevat. Tämä heijastuu kuluttajaluottamukseen ja sen kautta kulutukseen sekä asuntomarkkinoihin,” Corin jatkaa.

Suomen viennin suhteen Corin odottaa 2,3 prosentin kasvua vuonna 2023. Suomen vientisektorin tilauskirjat antavat vientiyrityksillemme tiettyä turvaa lähitulevaisuudessa. Luottamuskyselyissä vientiyritykset arvioivat tilauskirjojensa olevan vielä pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.

Sen sijaan kuluttajien luottamus on käynyt vuodesta 1995 alkavan mittaushistorian pohjalukemissa. ”Ostovoima on heikentynyt historiallisen paljon, kun kotitalouksien tulojen kasvu on selvästi hitaampaa kuin hintojen nousu,” Corin toteaa. Työttömyydellä ei ole ollut merkittävää vaikutusta, sillä työttömyysaste on vielä matala, joskin pientä nousua on tapahtunut. Epävarmuus kalvaa kuluttajia, ja Corin ennustaa yksityisen kulutuksen laskevan 0,7 prosenttia vuonna 2023.

