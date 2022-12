Janssen présente les premières données de l’essai MajesTEC-2 de TECVAYLI®▼ (teclistamab) en association avec la formulation sous-cutanée DARZALEX® (daratumumab) et Lenalidomide pour le traitement du myélome multiple récidivant et réfractaire

French Spanish

Les résultats de l'étude 1b montrent une activité clinique avec le régime thérapeutique triple basé sur l’immunité1



BEERSE, Belgique, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd’hui les résultats d’une cohorte de la phase 1b de l’étude MajesTEC-2 de TECVAYLI®▼ (teclistamab), le premier anticorps bispécifique BCMAxCD3 engageur de la cellule T autorisé par la commission européenne en combinaison avec la formulation sous cutanée DARZALEX® (daratumumab) et lenalidomide.1,2,3 D’après les résultats, le régime thérapeutique triple basé sur l’immunité possédait un profil d’innocuité gérable sans signaux de sécurité imprévus.1 Une très bonne réponse partielle, ou mieux, a été obtenue par 90,3 pour cent des patients présentant un myélome multiple récidivant et réfractaire ayant reçu une à trois lignes antérieures de traitement, y compris un inhibiteur du protéasome et un médicament immunomodulateur, avec des réponses graduellement plus prononcées.1 Ces données ont été présentées à l’occasion de la réunion 2022 de l’American Society of Hematology (ASH) qui s’est déroulée à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis (extrait n° 160).1

« Ces résultats montrent le potentiel de la combinaison de teclistamab, l’anticorps bispécifique dirigé par BCMA, associé à l’anticorps anti-CD38 daratumumab et au lenalidomide, pour le traitement des patients présentant un myélome multiple récidivant et réfractaire », déclare Emma Searle, M.D., Ph.D., hématologue consultant et maître de conférences en chef honoraire au Christie Hospital and University de Manchester, Angleterre et investigatrice de l’étude.† « Il s’agit de la première présentation de données issues d’un régime triple basé sur teclistamab et nous sommes impatients de mieux comprendre comment cette combinaison peut être bénéfique pour les patients à travers d’autres études cliniques en cours. »

Avec un suivi médian de 8,4 mois (plage 1,1-12,9), le taux de réponse général était de 93,5 pour cent .1 Parmi tous les patients de l’essai, une très bonne réponse partielle ou mieux a été obtenue par 90,3 pour cent des patients et 54,8 pour cent des patients ont obtenu une réponse totale ou mieux.1 La durée médiane de réponse était un mois (plage 0,7-3.3). La durée médiane jusqu’à la réponse totale ou mieux était de trois mois (plage 1,0-10,4).1 À l'arrêt de la collecte des données, 80,6 pour cent des patients demeuraient sans progression et continuaient le traitement.1 Les réponses sont devenues plus prononcées progressivement et la durée médiane de réponse n’a pas été atteinte.1

« Le myélome multiple est une maladie complexe qui, en dépit des progrès thérapeutiques de ces dernières années, reste incurable. Notre objectif est d’améliorer et d’élargir les options actuellement à la disposition des patients, pour ce besoin médical non satisfait », ajoute Edmond Chan, MBChB M.D. (Res), responsable thérapeutique en hématologie pour l’EMEA, Janssen-Cilag Limited. « Les données présentées à l’ASH soulignent le potentiel de cette combinaison pour les personnes vivant avec le myélome multiple ayant besoin de nouvelles options de traitement et correspondent à notre vision d'attaquer la maladie avec des options nouvelles, complémentaires et combinées pour tout le cycle de la maladie. Nous sommes déterminés à poursuivre l’étude de ce régime. »

MajesTEC-2 (NCT04722146) est une étude à cohortes multiples.1,2 L’objectif principal de cette cohorte était de comprendre si les effets immunomodulateurs de daratumumab sous-cutané et de lenalidomide étaient susceptibles d’améliorer la fonction de teclistamab, résultant potentiellement dans une meilleure activité anti-myélome dans une plus grande population de patients que celle indiquée actuellement.1,2 L’étude MajesTEC-7 (NCT05552222) va examiner le potentiel de cette combinaison comparé à la combinaison de daratumumab, lenalidomide et déxaméthasone chez les patients nouvellement diagnostiqués avec un myélome multiple.4

Les effets indésirables hématologiques les plus fréquents observés dans l’étude incluaient la neutropénie (84,4 pour cent pour tous les grades, 78,1 pour cent pour le grade 3/4) et la thrombocytopénie (25 pour cent pour tous les grades, 15,6 pour cent pour le grade 3/4).1 L’effet indésirable (EI) non hématologique le plus fréquent était le syndrome de libération de cytokines (SRC) (81,3 pour cent, tous les grades 1/2) ; 97 pour cent des évènements SRC étant apparu pendant le cycle 1.1

Les autres effets indésirables non hématologiques comprenaient la fatigue (46,9 pour cent pour tous les grades, 6,3 pour cent pour les grades 3/4), la diarrhée (46,9 pour cent pour tous les grades, aucun grade 3/4), la toux (40,6 pour cent pour tous les grades, 3,1 pour cent pour les grades 3/4), la COVID-19 (37,5 pour cent pour tous les grades, 12,5 pour cent pour les grades 3/4), l’insomnie (37,5 pour cent pour tous les grades, 3,1 pour cent pour les grades 3/4), l’hypophosphatémie (31,3 pour cent pour tous les grades, 6,3 pour cent pour les grades 3/4), la pyréxie (31,3 pour cent pour tous les grades, 3,1 pour cent pour les grades 3/4), l’infection des voies aériennes supérieures (31,3 pour cent pour tous les grades, aucun grade 3/4), la nausée (31,3 pour cent pour tous les grades, aucun grade 3/4), une alanine aminotransférase (ALT) accrue (28,1 pour cent pour tous les grades, 9.4 pour cent pour les grades 3/4) et la pneumonie (25 pour cent pour tous les grades, 15,6 pour cent pour les grades 3/4).1 Deux patients ont arrêté le traitement à cause d’un évènement indésirable (COVID-19),1 considéré comme n’étant pas associé à l’étude, suite à l’évaluation de l’investigateur.5 Les infections étaient courantes parmi les patients de l’étude et la majorité était d’un grade peu élevé (90,6 pour cent pour tous les grades, 37,5 pour cent pour les grades 3/4).1

Nouvelles données de l’étude MajesTEC-1 de phase 1/2 pour l'évaluation de teclistamab chez les patients présentant un myélome multiple récidivant et réfractaire

De nouvelles analyses corrélatives de l’étude MajesTEC-1 (NCT04557098) ont également été présentées.6,7 Les données de ces études peuvent être utilisées pour mieux comprendre les corrélatifs immunitaires et du tumeur de référence, associés aux résultats des patients traités avec teclistamab6 Les données ont été présentées au cours d’une session orale (extrait n° 97).6 Des données pharmacocinétiques supplémentaires évaluant les interactions médicamenteuses potentielles avec teclistamab ont été présentées au cours d’une session avec poster séparée (extrait n° 3228), ainsi que des analyses des concentrations sériques de teclistamab après une administration par voie intraveineuse et sous-cutanée (extrait n° 1911) pour améliorer la compréhension du profil pharmacologique clinique de teclistamab.8,9

« Suite à la récente autorisation réglementaire de teclistamab dans l’Union européenne et aux États-Unis, nous sommes encouragés par son potentiel d’amélioration des résultats des patients », déclare Sen Zhuang, M.D., Ph.D., vice-président, recherche clinique et développement, Janssen Research & Development, LLC. « Nous restons déterminés à répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant d’un myélome multiple avec des immunothérapies disponibles dans le commerce comme teclistamab et lorsque nous pouvons associer de nouvelles approches thérapeutiques dans le traitement des cancers hématologies complexes. »

À propos de l’étude MajesTEC-1

L’étude MajesTEC-1 ouverte à cohortes multiples (phase 1 : NCT03145181 ; phase 2 : NCT04557098) a évalué l’innocuité et l’efficacité de teclistamab chez des patients présentant un myélome multiple récidivant et réfractaire.7,10 Les patients de l’étude de phase 1 ont montré une progression ou une intolérance par rapport à tous les traitements établis et ceux dans la portion de la phase 2 avaient reçu au minimum trois lignes de traitement antérieures, y compris de inhibiteur de la protéasome, un médicament immunomodulateur et un anticorps anti-CD38 (c.-à-d. une triple exposition).7,10 Les patients (n = 165 ; âge moyen, 64) ont reçu une injection hebdomadaire sous-cutanée de teclistamab (1,5 mg/kg, avec une augmentation du dosage de 0,06 et 0,3mg/kg).11

À propos de l’étude MajesTEC-2

MajesTEC-2 (NCT04722146), est une étude à cohortes multiples de phase 1b pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de teclistamab en combinaison avec d’autres traitements anticancéreux chez les adultes présentant un myélome multiple.1,2

Dans la cohorte de l’étude présentée, les patients étaient éligibles pour le traitement s’ils avaient reçu une à trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur de la protéasome et un médicament immunomodulateur.1,2 Les patients (n = 32) ont reçu des doses hebdomadaires de teclistamab (0,72 mg/kg ou 1,5 mg/kg, avec une augmentation du dosage) plus les programmes prévus de1800 mg de daratumumab sous-cutané et 25 mg de lenalidomide.1 Les réponses ont été évaluées par l’investigateur en utilisant les critères de l’International Myeloma Working Group et les évènements indésirables ont été évalués avec les critères de terminologie communs des évenements indésirables (Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)) v5.0, sauf pour le SRC et le syndrome de neurotoxicité associée aux cellules à effecteur immun (ICANS), qui ont été évalués conformément aux directives de la Société américaine pour la transplantation et la thérapie cellulaire (American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT)).1

À propos de Teclistamab

Le teclistamab est un anticorps bispécifique prêt à l’emploi.1,3 Administré en injection sous-cutanée, le teclistamab redirige les lymphocytes T vers deux cibles cellulaires (BCMA et CD3) pour activer le système immunitaire de l’organisme afin de combattre le cancer.3,5 Le teclistamab est actuellement évalué dans plusieurs études en tant que monothérapie et en association avec d’autres médicaments.2,7,12,13,14

Teclistamab a obtenu l’autorisation de la Commission européenne en août 2022 .15 La demande d’autorisation conditionnelle a été examinée par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) selon une procédure accélérée afin de permettre aux patients d’accéder plus rapidement à ce médicament.15 Cette démarche a également été soutenue par l’Agence européenne des médicaments (EMA), Programme PRIority MEdicines (PRIME) , qui offre un soutien scientifique et réglementaire précoce et renforcé aux médicaments présentant un potentiel particulier pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients.16

Pour des renseignements supplémentaires sur teclistamab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit sur : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecvayli-epar-product-information_en.pdf .

À propos du daratumumab et du daratumumab SC

Janssen s’est engagé à explorer le potentiel du daratumumab pour les patients atteints de myélome multiple dans tous les aspects de la maladie. Le daratumumab a été approuvé dans huit indications pour le myélome multiple, dont trois en première ligne, y compris pour les patients nouvellement diagnostiqués, admissibles ou non à une greffe.17

En août 2012 , Janssen Biotech, Inc. et Genmab A/S ont conclu un accord mondial accordant à Janssen une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab. Depuis son lancement, le daratumumab est devenu une thérapie fondamentale dans le traitement du myélome multiple, ayant été utilisé dans le traitement de plus de 300 000 patients dans le monde entier18 Le daratumumab est le seul anticorps dirigé contre le CD38 dont l’administration par voie sous-cutanée est autorisée pour traiter les patients atteints de myélome multiple.17 Le daratumumab SC est coformulé avec de la hyaluronidase humaine recombinante PH20 (rHuPH20), la technologie d’administration de médicaments ENHANZE®® de Halozyme.19

Le CD38 est une protéine de surface qui est présente en grand nombre sur les cellules du myélome multiple, quel que soit le stade de la maladie.17 Le daratumumab se lie à CD38 et inhibe la croissance des cellules tumorales, entraînant la mort des cellules myélomateuses.17 Le daratumumab peut également avoir un effet sur les cellules normales.17 Les données de huit essais cliniques de phase 3, tant en première ligne qu’en rechute, ont montré que les régimes à base de daratumumab entraînaient une amélioration significative de la survie sans progression et/ou de la survie générale.20,21,22,23,24,25,26,27

Pour des renseignements supplémentaires sur le daratumumab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit sur : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecvayli-epar-product-information_en.pdf .

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est actuellement un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes, que l’on trouve dans la moelle osseuse.28,29 Dans le myélome multiple, les plasmocytes cancéreux évoluent et se développent rapidement de façon incontrôlable.28 En Europe, plus de 50 900 personnes ont été diagnostiquées avec un myélome multiple en 2020, et plus de 32 500 patients sont décédés30 Alors que certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres présentent des symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure une fracture ou une douleur osseuse, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé ou une insuffisance rénale.31

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie fait partie du passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques de Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en faisant preuve d’ingéniosité pour améliorer l’accès aux traitements et en luttant contre le désespoir par notre compromis. Nous nous concentrons sur des domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir : les troubles cardiovasculaires, le métabolisme, et la rétine, l’immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l’oncologie et l’hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consulter www.janssen.com/emea . Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour nos dernières nouvelles. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC et Janssen Biotech, Inc. font partie des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.

†Le Dr. Searle est une consultante de Janssen ; elle n’a reçu aucune rémunération pour toute activité médiatique.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » tels que définis par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant le développement du produit et les avantages potentiels de TECVAYLI®▼(teclistamab) et de DARZALEX® (daratumumab). Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles relatives à des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., ou de l’une des autres sociétés pharmaceutiques Janssen, et/ou de Johnson & Johnson. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter: les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, notamment l’incertitude quant au succès clinique et à l’obtention des autorisations réglementaires ; l’incertitude quant au succès commercial ; les difficultés et les retards pouvant affecter la fabrication ; la concurrence, notamment les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de nos brevets ; les problèmes d’efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et des habitudes de consommation des acheteurs de produits et des services de santé ; les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales relatives aux soins de santé et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 2 janvier 2022, ainsi que dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risks Factors » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces soumissions sont disponibles sur www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande en s’adressant à Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques Janssen ni Johnson & Johnson ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

