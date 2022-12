English Finnish

EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 15.12.2022 KLO 17.30



Efecte Oyj: Muutos optio-ohjelman 2018 ehtoihin

Efecte Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa 12.6.2018 perustetun optio-ohjelmaan (”Optio-ohjelma 2018”) kuuluvien sarjojen 2018B ja 2018C merkintäaikaa 12 kuukaudella. 2018B-sarjan optioiden uusi merkintäaika on 2.5.2022 - 31.5.2024 ja 2018C-optioiden uusi merkintäaika on 2.5.2023 - 31.5.2025. Ennen muutosta 2018B-sarjan optioiden merkintäaika oli 2.5.2022 - 31.5.2023 ja 2018C-sarjan optioiden merkintäaika oli 2.5.2023 - 31.5.2024. Muutoksen jälkeen Optio-ohjelman 2018 merkintäaika on samanpituinen kuin optio-ohjelman 2021 merkintäaika. Muutos myös pidentää Optio-ohjelman 2018 sitouttamisvaikutusta. Optio-ohjelman muut ehdot säilyvät ennallaan.

2018B-sarja ja 2018C-sarja koostuvat molemmat 140 000 optiosta. 2018B-sarjan optioista on allokoitu 134 325 kappaletta, joilla on merkitty 23 916 osaketta. 2018C-sarjan optioita on allokoitu 140 000 kappaletta, joilla ei ole merkitty yhtään osaketta.





Lisätietoja:

Taru Mäkinen

Talousjohtaja

Efecte Oyj

taru.makinen@efecte.com

040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille goljateille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.