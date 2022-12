Un Sommet ouvert de 3 jours portera sur la santé durable à Québec

MONTRÉAL, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec la surcharge du système de soins, les nouveaux défis de santé publique, les dommages de la pandémie et les changements de perception qui en découlent, il devenait essentiel de créer un événement rassembleur et inspirant sur la santé durable. Ainsi, à l'invitation de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et avec le soutien de l’Association des médecins spécialistes en médecine préventive (ASMPQ), des individus et des organismes promoteurs de santé et défenseurs de la santé collective se sont ainsi réunis pour proposer conjointement le premier Sommet de la santé durable.



Gratuit, ouvert à tout le monde intéressé qui complète l’inscription et accessible également en ligne, l'événement se déroulera les 25, 26 et 27 janvier 2023 au Musée de la civilisation de Québec. L’objectif est de réunir des voix de plusieurs milieux et disciplines afin de valoriser la prévention et la promotion de la santé, de réfléchir à leur place dans un véritable plan de santé durable pour le Québec et de bâtir des ponts pour qu’elles en ressortent plus fortes.

Co-animé par Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ, et Hélène Laurendeau, nutritionniste bien connue des médias, le Sommet de la santé durable comprendra une riche programmation de conférences, des panels et des périodes d’échange avec le public. À travers trois grandes thématiques qui serviront de fil conducteur lors de chacune des journées (Ma santé, ta santé, notre santé; Les grands défis de santé du 21e siècle; Bâtir la santé, un rôle pour chacun·e), cet événement fera des états de situation et donnera des pistes pour agir collectivement au meilleur positionnement de la promotion de la santé et à la qualité de vie durable de la population québécoise. Autant le public que des professionnel·le·s de la santé, des municipalités, des entreprises et d’autres secteurs pourront y trouver leur intérêt.

« Notre système de soins ne parvient plus à gérer toujours plus de maladies et de traumatismes. Il a incontestablement besoin de davantage d’aide de la prévention et de la promotion de la santé dans différents pans de la société pour se désengorger des nombreux problèmes de santé évitables. Ces solutions sous-estimées doivent être davantage mises de l’avant et soutenues pour réduire la pression sur le réseau et le personnel soignant. Cet important Sommet sera l’occasion d’en discuter et de le démontrer. Nous pouvons faire beaucoup plus pour bâtir la santé durable des Québécois·es », explique Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Le site sommetsantedurable.ca regroupe toutes les informations liées à l’événement et permet de s’inscrire pour y participer en présentiel ou en ligne. Le nombre de places étant limité, il est recommandé de réserver sa place au plus tôt.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Source :

Marine Ribault

Courriel : mribault@aspq.org

Cellulaire : 514 560-8389