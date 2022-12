English French

NEXITY FAIT ÉVOLUER SA GOUVERNANCE :

VÉRONIQUE BÉDAGUE NOMMÉE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALAIN DININ DEVIENT PRÉSIDENT D’HONNEUR

Paris, 15 décembre 2022

Sur proposition de son Président Alain Dinin, le Conseil d’Administration de Nexity a décidé à l’unanimité, dans sa séance du 15 décembre 2022, de réunir les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général.

Le Conseil d’Administration a nommé Véronique Bédague, Directrice générale depuis 2021, en qualité de Présidente-Directrice générale à compter du 1er janvier 2023, et a attribué à Alain Dinin le titre de Président d’honneur. Celui-ci pourra siéger au Conseil en cette qualité.

Actionnaire long terme et représentant de l’action de concert (représentant 20,5% du capital de Nexity), Alain Dinin continuera, avec l’ensemble des actionnaires, à soutenir les ambitions du Groupe exprimées dans son plan stratégique « Imagine 2026 ».

Cette nouvelle gouvernance unifiée autour de Véronique Bédague et de son équipe donne à Nexity la force, l’agilité, et la simplicité dans les prises de décisions indispensables dans une période qui s’annonce riche de défis et d’opportunités.

Commentant cette décision, Alain Dinin déclare :

« Cette passation de pouvoir est la dernière étape d’un parcours que j’avais tracé dès 2017. Mon retour en fonction, en 2020, nous a donné le temps de choisir la meilleure personne pour me succéder et le choix de Véronique Bédague s’est imposé naturellement. En deux ans, elle a fait preuve de sa capacité à diriger l’entreprise, autant qu’elle en a redessiné l’avenir. Je me réjouis que notre entreprise ait à sa tête une dirigeante engagée et visionnaire. Notre nouveau plan stratégique 2023-2026 prendra effet le 1er janvier 2023, il était donc cohérent que je transmette à Véronique Bédague, à cette date, et en confiance, la totalité des fonctions de ce groupe que j’ai eu tant de plaisir à piloter et que je continuerai à accompagner sur les prochaines années. »

Véronique Bédague a également déclaré :

« Je suis très honorée d’être nommée Présidente-Directrice générale par le Conseil d’Administration. Je remercie Alain Dinin pour sa confiance, pour sa générosité à partager avec passion son attachement à Nexity et ce qui fait sens dans notre mission. Je le remercie d’avoir accepté de poursuivre son engagement comme Président d’honneur, et de continuer à nous faire bénéficier de son expérience et de sa connaissance. Je crois en la force de notre collectif pour poursuivre ces combats avec courage et détermination. »

