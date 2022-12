BUREAU VERITAS - Laurent Mignon succède à André François-Poncet au Conseil d'administration de Bureau Veritas à compter du 15 décembre 2022

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – le 15 décembre 2022

Laurent Mignon succède à André François-Poncet

au Conseil d'administration de Bureau Veritas

à compter du 15 décembre 2022

A la suite de son départ de Wendel le 2 décembre dernier, André François-Poncet a présenté sa démission du Conseil d'administration de Bureau Veritas à l’issue de la réunion du Conseil tenue ce jour.

En conséquence, le Conseil d'administration de Bureau Veritas, réuni ce jour sous la Présidence d'Aldo Cardoso, a coopté Laurent Mignon en qualité d'administrateur et nommé ce dernier en qualité de Vice-Président du Conseil d'administration et de Président du Comité stratégique, avec effet à compter de ce jour.

Laurent Mignon, qui est devenu Président du Directoire de Wendel le 2 décembre 2022, succède à André François-Poncet pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier au sein du Conseil d’administration de Bureau Veritas, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Le Conseil d'administration de Bureau Veritas a vivement remercié André François-Poncet pour sa contribution en tant que Président du Comité stratégique et pour son implication aux travaux et délibérations du Conseil d’administration.

À propos de Laurent Mignon

Laurent Mignon est Président du Directoire de Wendel depuis le 2 décembre 2022. Il siège également au Conseil d'administration d'Arkema et est censeur d'Oddo BHF. Auparavant, Laurent Mignon exerçait ses fonctions au sein du Groupe BPCE de 2009 à 2022 où il a été directeur général de Natixis et membre du comité de direction générale de BPCE (dont membre du Directoire à partir de 2013) de 2009 à mai 2018 et président du Directoire du Groupe BPCE de mai 2018 à décembre 2022. Il a également été président du Conseil d'administration de Natixis et administrateur de CNP Assurances et censeur de Fimalac.

Après avoir été diplômé d'HEC en 1986 et de l'Executive Program de Stanford, Laurent Mignon a travaillé pendant plus de 10 ans pour la Banque lndosuez, d'abord sur les marchés de capitaux, puis dans la banque de financement et d'investissement. En 1996, il rejoint la Banque Schroders à Londres, puis les AGF (Assurances Générales de France) en 1997 en tant que Directeur Financier. Il est nommé au Comité exécutif des AGF en 1998, puis directeur général adjoint en charge de la Banque AGF, d'AGF Asset Management et d'AGF lmmobilier en 2002, puis en charge de l'assurance vie et des services financiers et de l'assurance-crédit en 2003. En 2006, il est nommé directeur général et président du comité exécutif. De 2007 à 2009, il a été associé-gérant chez Oddo & Cie.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 80 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

