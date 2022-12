English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 15 décembre 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de novembre 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 5,5 millions de passagers en novembre 2022 par rapport à novembre 2021 avec 22,9 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 89,3 % du niveau du trafic groupe du mois de novembre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 77,6 % par rapport à 2021, à 254,8 millions de passagers, soit 78,9 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec le mois de novembre 2021.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic de novembre 2022 est en hausse de + 1,8 million de passagers, avec 7,0 millions de passagers accueillis. Il représente 88,6 % du trafic de Paris Aéroport du mois de novembre 2019. En novembre 2022, Paris‑Charles de Gaulle a accueilli 4,7 millions de passagers (+ 1,4 million de passagers) , soit 83,6 % du trafic de novembre 2019, et Paris‑Orly 2,3 millions de passagers (+ 0,4 million de passagers), soit 101,1 % du trafic de novembre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 42,4 millions de passagers par rapport à 2021, à 79,1 millions de passagers, soit 79,1 % du niveau de trafic sur la même période en 2019. À Paris-Charles de Gaulle, l'ensemble des terminaux sont actuellement ouverts au trafic de passagers y compris le Terminal 1, depuis le 1er décembre 2022. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts.

Pour le mois de novembre 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 1,1 million de passagers , à 91,9 % du niveau de novembre 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 332 811 passagers , à 98,5 % du niveau de novembre 2019, Asie‑Pacifique + 203 346 passagers , à 52,4 % du niveau de novembre 2019, Amérique Latine + 80 084 passagers , à 87,2 % du niveau de novembre 2019, Moyen‑Orient + 140 193 passagers , à 97,3 % du niveau de novembre 2019, Afrique + 268 183 passagers , à 103,9 % du niveau de novembre 2019 ;

à 91,9 % du niveau de novembre 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 332 811 passagers à 98,5 % du niveau de novembre 2019, Asie‑Pacifique + 203 346 passagers à 52,4 % du niveau de novembre 2019, Amérique Latine + 80 084 passagers à 87,2 % du niveau de novembre 2019, Moyen‑Orient + 140 193 passagers à 97,3 % du niveau de novembre 2019, Afrique + 268 183 passagers à 103,9 % du niveau de novembre 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 0,7 million de passagers , à 89,1 % du niveau de novembre 2019 ;

à 89,1 % du niveau de novembre 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 50 033 passagers , à 78,5 % du niveau de novembre 2019 ;

à 78,5 % du niveau de novembre 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de + 40 761 passagers , à 102,7 % du niveau de novembre 2019 ;

à 102,7 % du niveau de novembre 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 784 397 passagers, en hausse de + 233 714 passagers, à 80,7 % du niveau de novembre 2019. Le taux de correspondance s'établit à 23,3 %, en hausse de + 1,0 point.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 %2 du capital, est en hausse de + 1,1 million de passagers en novembre 2022, à 5,1 millions de passagers, soit 95,8 % du trafic de novembre 2019. Il est en hausse de + 47,5 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 81,4 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital, est en hausse de + 1,7 million de passagers en novembre 2022, à 8,1 millions de passagers, soit 86,5 % du trafic de novembre 2019. Il est en hausse de + 72,5 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 80,2 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 150 315 passagers en novembre 2022, à 619 803 passagers, soit 98,7 % du trafic de novembre 2019. Il est en hausse de + 75,5 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 86,8 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 419 776 passagers en novembre 2022, à 1,8 million de passagers, soit 91,9 % du trafic de novembre 2019. Il est en hausse de + 98,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 75,0 % du trafic sur la même période en 2019.

Toutes les plateformes du groupe sont ouvertes aux vols commerciaux. Des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux dans les aéroports du groupe.

Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin de mesurer son impact et de déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %3 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %3 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre d'une part la Russie et l'Ukraine, et d'autre part les plateformes aéroportuaires du Groupe ADP en Turquie, soit significativement impacté4, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022.



Passagers Novembre 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. – Nov. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 4 731 111 + 1 380 336 52 386 326 + 130,7 % 55 875 337 + 134,3 % Paris-Orly 2 295 519 + 449 544 26 686 207 + 90,8 % 28 422 923 + 91,8 % Total Paris Aéroport 7 026 630 + 1 829 880 79 072 533 + 115,5 % 84 298 260 + 118,0 % Santiago du Chili 1 751 472 + 419 776 16 873 086 + 98,1 % 18 369 684 + 99,3 % Amman 619 803 + 150 315 7 177 227 + 75,5 % 7 647 181 + 81,0 % New Delhi 5 694 726 + 994 421 53 339 515 + 66,0 % 58 350 797 + 66,5 % Hyderabad 1 746 887 + 293 740 17 130 668 + 64,7 % 18 719 928 + 62,6 % Cebu 613 016 + 415 736 4 775 355 + 338,0 % 5 002 032 + 334,2 % Total GMR Airports 8 054 629 + 1 703 897 75 245 538 + 72,5 % 82 072 757 + 72,1 % Antalya 1 464 139 + 238 287 30 258 538 + 41,8 % 30 937 493 + 43,2 % Almaty 660 815 + 127 596 6 533 237 + 18,1 % 7 104 077 + 20,6 % Ankara 754 592 + 97 035 7 882 130 + 23,4 % 8 521 781 + 27,5 % Izmir 659 810 - 16 521 9 185 938 + 32,0 % 9 795 996 + 35,1 % Bodrum 98 260 + 5 141 3 820 233 + 34,8 % 3 895 937 + 35,8 % Gazipaşa 40 818 - 1 556 671 152 + 22,8 % 705 006 + 25,1 % Médine 659 660 + 415 728 5 597 202 + 278,7 % 5 877 246 + 271,6 % Tunisie 61 942 + 27 104 1 409 973 + 192,2 % 1 451 785 + 189,8 % Géorgie 265 903 + 73 553 3 318 851 + 68,0 % 3 534 744 + 77,3 % Macédoine du Nord 158 790 + 46 703 2 190 352 + 74,4 % 2 325 467 + 78,0 % Zagreb(5) 253 666 + 89 388 2 876 869 + 134,9 % 3 056 451 + 141,4 % Total TAV Airports 5 078 395 + 1 102 458 73 744 475 + 47,5 % 77 205 983 + 49,9 % Autres aéroports 396 964 + 333 864 2 707 161 + 374,9 % 2 763 893 + 343,6 % Total Groupe ADP(6) 22 927 893 + 5 540 190 254 820 020 + 77,6 % 272 357 758 + 79,3 %







Mouvements d'avions Novembre 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Janv. – Nov. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 33 239 + 5 666 368 192 + 66,7 % 397 384 + 69,8 % Paris-Orly 15 838 + 2 610 179 314 + 69,8 % 192 283 + 72,0 % Total Paris Aéroport 49 077 + 8 276 547 506 + 67,7 % 589 667 + 70,5 % Santiago du Chili 10 856 + 1 989 111 967 + 64,8 % 121 770 + 64,8 % Amman 5 272 + 325 62 661 + 50,5 % 67 634 + 55,1 % New Delhi 34 993 + 2 442 356 038 + 39,9 % 390 857 + 40,6 % Hyderabad 12 388 + 1 084 132 072 + 34,7 % 144 148 + 33,0 % Cebu 6 134 + 4 366 45 091 + 272,5 % 47 239 + 262,9 % Total GMR Airports 53 515 + 7 892 533 201 + 46,2 % 582 244 + 45,8 % Antalya 9 578 + 1 814 180 280 + 49,2 % 185 641 + 50,9 % Almaty 5 790 + 793 58 649 + 13,6 % 63 880 + 15,0 % Ankara 5 051 - 79 55 081 + 9,2 % 59 982 + 12,8 % Izmir 4 154 - 400 58 116 + 22,3 % 62 060 + 24,3 % Bodrum 681 + 52 24 736 + 26,2 % 25 328 + 27,3 % Gazipaşa 301 - 22 4 783 + 6,9 % 5 049 + 8,8 % Médine 4 173 + 1 867 42 117 + 143,8 % 44 656 + 141,2 % Tunisie 486 + 146 10 271 + 133,8 % 10 692 + 131,5 % Géorgie 2 612 + 302 32 336 + 32,8 % 34 804 + 38,5 % Macédoine du Nord 1 382 + 276 17 967 + 31,3 % 19 276 + 34,4 % Zagreb(1) 3 408 + 491 38 929 + 47,5 % 42 147 + 51,7 % Total TAV Airports 37 616 + 5 240 523 265 + 37,5 % 553 515 + 39,5 % Autres aéroports 2 684 + 1 665 21 622 + 97,6 % 22 470 + 89,6 % Total Groupe ADP(2) 159 020 + 25 387 1 800 222 + 51,0 % 1 937 300 + 52,4 %







Répartition géographique

Paris Aéroport

(Paris-CDG et Paris-Orly) Nov. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. – Nov. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 50 033 14,1 % + 3 868 086 14,5 % Europe + 714 469 42,8 % + 20 309 944 45,5 % Autre International + 1 065 378 43,1 % + 18 199 075 40,0 % dont Afrique + 268 183 13,8 % + 4 898 410 12,6 % Amérique du Nord + 332 811 11,0 % + 6 216 538 11,2 % Amérique Latine + 80 084 3,2 % + 1 476 423 2,9 % Moyen-Orient + 140 193 5,9 % + 2 543 384 5,3 % Asie-Pacifique + 203 346 4,0 % + 1 455 284 2,6 % DROM-COM + 40 761 5,2 % + 1 609 036 5,3 % Total Paris Aéroport + 1 829 880 100,0 % + 42 377 105 100,0 %





Paris Aéroport

(Paris-CDG et Paris-Orly) Nov. 2022 Var. 22/21 Jan. – Nov. 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 784 397 + 42,4 % 8 051 180 + 101,7 % Taux de correspondance 23,3 % + 1,0 pt 20,5 % - 1,5 pt Taux de remplissage 81,8 % + 6,9 pts 81,8 % + 12,3 pts

(1) Passagers au départ

1 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan‑Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice.

2 Depuis le 1er novembre 2022, suite à la cession par TAV Airports de ses propres actions acquises entre le 13 mars et le 1er septembre 2020, le Groupe ADP détient 46,12 % du groupe TAV Airports (contre 46,38 % précédemment).

3 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

4 Pour les 9 premiers mois de 2022, le trafic des aéroports turcs de TAV Airports est en hausse de + 44,4 % par rapport à 2021, représentant 78,9 % sur la même période en 2019. Bien que le trafic avec la Russie et l'Ukraine représente respectivement 49,1 % et 2,4 % de leurs niveaux de 2019, totalisant 4,6 millions de passagers, la reprise dans les aéroports turcs de TAV Airports est soutenue par d'autres liaisons.

5 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

6 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan‑Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic n'inclut pas celui de Maurice. Si le trafic de Maurice était comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021, le trafic Total Groupe ADP en 12 mois glissants serait en hausse de + 78,9 %.





