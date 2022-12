Correction: CDP Climate Change 2022 : Eramet obtient la note A-, plaçant le Groupe parmi les meilleurs de l’industrie

English French

Paris, le 15 décembre 2022, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

CDP Climate Change 2022 : Eramet obtient la note A-, plaçant le Groupe parmi les meilleurs de l’industrie

Le Groupe vient de se voir attribuer la note A-, en net progrès, dans le classement Climate Change 2022 du Carbon Disclosure Project (CDP), un organisme international de référence dans l’évaluation de l’impact environnemental des entreprises.

Eramet rejoint les entreprises leaders dans son secteur d’activité de « fusion, raffinage et formage de métaux » avec la note A-, contre B en 2021 et D en 2019, qui récompense ses actions volontaristes dans la lutte contre le changement climatique. Le Groupe accède ainsi cette année à un niveau largement supérieur à la moyenne des entreprises du secteur, dans ce classement qui évalue de A à D- la performance de plus de 5 800 entreprises, en utilisant une méthodologie complète, indépendante et transparente.

Le CDP souligne la démarche de progrès continu engagée par Eramet pour réduire ses émissions de CO 2 , grâce à un plan d’actions dont la stratégie long terme autour des métaux de la transition énergétique est un des points clés. Eramet s’est fixé un objectif ambitieux de réduction de 40 % de ses émissions de CO 2 d’ici 2035 (par rapport à 2019), en s’appuyant sur trois leviers majeurs : le recours à des réducteurs biosourcés, la décarbonation des énergies achetées et le développement de la capture et stockage du carbone (CCS).

L’année 2022 a été marquée par des avancées concrètes avec l’obtention de la certification ISO 50001 (management de l’énergie) par l’ensemble des sites du Groupe, le développement de la centrale photovoltaïque à GCO (Sénégal), et la valorisation des gaz des fours du site de Sauda d’Eramet Norway pour la production d’électricité.

Par ailleurs, cette année, Eramet a été évalué pour la première fois par le CDP Water Security. Le Groupe obtient la note B- qui témoigne de ses engagements tant sur ses sites industriels que miniers avec, en particulier, une gestion responsable pour préserver le milieu aquatique et la gestion des eaux de ruissellement sur les zones en exploitation et sur les zones réhabilitées.

Dans le cadre de sa Feuille de route RSE 2018-2023, Eramet a pris l’engagement de renforcer son effort de réhabilitation des sites miniers. Réhabiliter plus vite permet de limiter l’érosion, de préserver ainsi la qualité des milieux aquatiques, tout en recréant des conditions propices à la biodiversité. Le Groupe vise à atteindre un ratio surfaces réhabilitées/ surfaces défrichées ≥ 1 sur la période 2019-20231. Sur la période 2019-2021, l’objectif est largement atteint avec un ratio de 1,32.

Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise, a déclaré : « Le classement 2022 du CDP est une véritable reconnaissance des efforts réalisés par Eramet depuis 4 ans en faveur de la préservation de l’environnement et reflète les progrès significatifs accomplis dans l’exécution de notre stratégie. Nous nous améliorons en continu pour réduire notre empreinte carbone, remodeler et revégétaliser nos sites miniers. Nous poursuivons notre trajectoire de progrès avec engagement et responsabilité. »

Calendrier

22.02.2023 : Publication des résultats annuels 2022 du Groupe

27.04.2023 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2023

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02

sandrine.nourrydabi@eramet.com











CONTACT PRESSE







Directrice de la Communication



Pauline Briand



pauline.briand@eramet.com







Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr





1 Infrastructures de long terme exclues.

