Totaal dividend 2022 verhoogd met 2,6 %

Persbericht

Voorkennis / gereglementeerde informatie

Brussel, 15 december 2022 na 17.40 uur

De Raad van Bestuur van Solvac NV heeft besloten een tweede dividendvoorschot uit te betalen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 9 mei 2023, zal dit dividendvoorschot gelden als dividendsaldo voor het boekjaar 2022.

Dit tweede dividendvoorschot zal op 30 december 2022 worden uitbetaald en bedraagt 2,32 € bruto per aandeel, of 1,62 € netto (na afhouding van 30 % - roerende voorheffing). Op de beurs zullen de aandelen vanaf 20 december 2022 “ex-dividend” worden verhandeld.

Rekening houdend met het eerste dividendvoorschot dat werd aangekondigd in juli, bedraagt het totale dividend voor het boekjaar 2022 5,58 € bruto per aandeel en is verhoogd met 2,6% in vergelijking met 2021.

Een dergelijke uitkering zal dan resulteren in een kasuitstroom van 119,3 miljoen € in 2022.

Bruto Dividend in €/aandeel 2022 2021 1ste voorschot 3,26 3,26 2de voorschot 2,32 2,18 TOTAAL 5,58 5,44

Het Solvac NV dividend weerspiegelt de afgeronde verhoging van het Solvay NV dividend (3,85 € bruto per aandeel) tegenover 2021 (3,75 € bruto per aandeel).

Voor niet in België verblijvende aandeelhouders, heeft België met een aantal landen internationale belastingsverdragen afgesloten die veelal de voorheffing beperken tot 15% of zelfs tot 10% ( https://www.solvac.be/nl/nieuws/dividendmededelingen/ ). Het eerste deel van het formulier N° 276 DIV- AUT, correct ingevuld, ondertekend en goedgekeurd door de bevoegde taxatiedienst moet ten laatste op 9 januari 2023 aan Solvac worden bezorgd.

Kalender dividenden 2023

24 augustus 2023 : uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 2023

29 december 2023 : uitkering tweede interimdividend over het boekjaar 2023

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay NV. Zijn aandelen zijn exclusief op naam. Zij kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in haar goedkeuringsbeleid. Op 1 december 2022, bedroeg de marktkapitalisatie 2,2 miljard €.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:

SOLVAC NV

Elyzeese Veldenstraat 43

B-1050 Brussel

Tel. : +32/2/639 66 30

Mail : Investor.relations@solvac.be

