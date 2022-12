English French German

Lausanne, le 15 décembre 2022

Compagnie Financière Tradition

annonce l’acquisition de

MTS Markets International Inc., filiale américaine de MTS S.p.A

Compagnie Financière Tradition SA («CFT») annonce ce jour que sa filiale Tradition America Holdings a finalisé le rachat de MTS Markets International Inc. («MMI») à MTS S.p.A après avoir obtenu les autorisations réglementaires.

MMI, basée à New York, opère la plateforme électronique MTS BondsPro, spécialisée sur le marché des obligations du secteur privé. BondsPro offre un accès en temps réel à la liquidité et un service d’exécution des ordres qui reposent sur un carnet d’ordre central, anonyme et «all-to-all». MMI, antérieurement connu sous le nom de Bonds.com, était la filiale à 100% de MTS S.p.A. depuis 2013 et avait rejoint le groupe Euronext en 2021 au moment de l’acquisition de Borsa Italiana par Euronext.





BondsPro continuera d’opérer en tant qu’entité indépendante sous la direction de son équipe dirigeante actuelle, laquelle poursuivra sa stratégie et son plan de développement. Cette acquisition constitue une extension de l’offre et des outils de CFT en tant qu’intermédiaire doté d’une gamme de services d’exécution «hi-touch», hybrides et électroniques sur les marchés OTC.





Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans plus de 30 pays, le Groupe emploie plus de 2 400 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

Pour de plus amples informations, consulter le site www.tradition.com.



Patrick Combes, Président Rohan Sant Compagnie Financière Tradition SA Voxia communication +41 (0)21 343 52 87 +41 (0)22 591 22 63 actionnaire@tradition.ch rohan.sant@voxia.ch

