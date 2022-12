Gildan incluse dans l’indice de développement durable Dow Jones (DJSI) et dans le groupe leadership du rapport 2022 de CDP sur les changements climatiques

English French

10ème année consécutivement incluse dans le DJSI



3ème fois inclus dans le groupe leadership de CDP

MONTRÉAL, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) est heureuse d'annoncer qu'elle a été incluse dans l’indice de développement durable Dow Jones nord-américain pour ses pratiques ESG de pointe. Il s'agit de la 10ème année consécutive que Gildan est incluse dans le DJSI. En 2022, Gildan était la seule entreprise de fabrication de vêtement dans l’indice nord-américain.



Gildan est également heureuse d'annoncer que, pour la troisième fois, elle fait partie du groupe leadership de CDP dans son rapport 2022 sur les changements climatiques. Gildan a reçu une note de A- pour sa performance environnementale et la transparence de ses divulgations environnementales.



« L'inclusion continue de Gildan dans DJSI et dans le groupe leadership de CDP souligne et renforce notre engagement ferme à opérer de manière durable, éthique et transparente », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Depuis plus de deux décennies, nous élevons la barre en ce qui concerne nos initiatives ESG, reconnaissant l'importance de l'ESG comme une partie intégrale de notre stratégie d’affaires et un élément important de notre succès. Cet état d'esprit, combiné avec notre modèle d’affaires d’intégration verticale et notre main-d'œuvre forte et talentueuse, nous a permis de positionner Gildan comme une entreprise chef de file en matière de pratiques ESG. Ayant récemment lancé notre stratégie ESG de nouvelle génération, nous prévoyons de continuer à étendre encore plus nos impacts ESG positifs. »

DJSI – Leadership maintenue en matière de développement durable en Amérique du Nord

Gildan a obtenu la meilleure note de l'industrie dans le secteur du textile, de l'habillement et des articles de luxe dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, des rapports environnementaux, des rapports sociaux et de la gérance des produits.

Le DJSI suit une approche de premier ordre en sondant les leaders du développement durable de chaque industrie. Les leaders nord-américains du DJSI en matière de développement durable, tels qu'identifiés par S&P Global dans le cadre de l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSA), représentent le top 20 % des 600 plus grandes entreprises nord-américaines du S&P Global BMI sur la base de critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme.

Les résultats sont disponibles ici.

CDP – À l'avant-garde de la transparence des entreprises et les mesures de lutte contre les changements climatiques

L'inclusion de Gildan dans le groupe leadership de CDP reflète les efforts de l'entreprise pour piloter sa stratégie climatique à travers toute l'organisation. Le score de Gildan est basé sur les données de performance ESG de 2021, qui comprennent des informations améliorées sur la gestion des risques climatiques et la surveillance du conseil d'administration liées au climat, le lancement de sa stratégie ESG de nouvelle génération et l'introduction d'objectifs scientifiques de réduction des émissions de GES, ainsi qu’une évaluation initiale à l'aide du cadre TCFD avec des plans d'être complètement alignée d'ici 2025.

CDP est un organisme mondial à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation environnementale. Les scores CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions d'investissement et d'approvisionnement vers une économie zéro émissions carbone, durable et résilient. En 2022, près de 20 000 organisations ont divulgué des données via le CDP, dont plus de 18 700 entreprises représentant la moitié de la capitalisation boursière mondiale.

Les résultats sont disponibles ici.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille solide de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes assurant la distribution exclusive aux États-Unis et au Canada. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à des distributeurs de vente en gros de vêtements à imprimer, à des comptes nationaux incluant des sérigraphes ou des décorateurs d’envergure, à des détaillants et à des entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au https://gildancorp.com/fr/.