Renault Group: Renouvellement du mandat du Président et nomination du Directeur général en qualité d’administrateur

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE



15/12/2022

Renouvellement du mandat du Président et nomination du Directeur général en qualité d’administrateur

Boulogne-Billancourt, le 15 décembre 2022 – Le Conseil d’administration de Renault, réuni ce jour, a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité de la gouvernance et des rémunérations, de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires prévue le 11 mai 2023, le renouvellement du mandat d’administrateur de Jean-Dominique Senard. Sous réserve du vote des actionnaires, Jean-Dominique Senard sera renouvelé en qualité de Président du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale 2023.

En outre, le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires la nomination en qualité d’administrateur du Directeur général, Luca de Meo, en le félicitant pour tout le travail accompli depuis le 1er juillet 2020 et pour les succès déjà enregistrés.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a également décidé à l’unanimité de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires de renouveler le mandat d’administratrice de Annette Winkler, Présidente du Comité de la stratégie et du développement durable.

Enfin, le Conseil d’administration a pris acte de la décision de Frédéric Mazzella de mettre un terme par anticipation à son mandat d’administrateur à l’issue de l’Assemblée générale 2023, compte tenu de l'évolution de ses divers engagements professionnels, et notamment le lancement récent de sa nouvelle aventure entrepreneuriale Captain Cause. Les membres du Conseil et son Président remercient chaleureusement Frederic Mazzella pour ses contributions au Comité de la stratégie et du développement durable et à la vie du Conseil tout au long de cette année.

RENAULT GROUP

RELATIONS

INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com



RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Frédéric Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com Astrid de Latude

+33 6 25 63 22 08

astrid.de-latude@renault.com

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

Pièce jointe