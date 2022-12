Waste2Wear und der „C&A China Change“

French German

SHANGHAI, China, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C&A China ist einer der beständigsten und wegweisendsten Einzelhändler in der globalen Bekleidungsbranche. Waste2Wear ist ein preisgekrönter Pionier in Sachen Nachhaltigkeit, der Plastikabfälle in schöne Stoffe und Kleidungsstücke verwandelt. Sie sind stolz darauf, nun gemeinsam ein neues nachhaltiges Sortiment an Herren- und Damenmode für den Herbst/Winter ankündigen zu können, das aus recycelten Plastikflaschen von Waste2Wear hergestellt wird. Die weiche, dehnbare und bequeme Winterkleidung umfasst Sweatshirts, Jogginghosen, Kapuzenpullis, Jacken und Mäntel, die ideal für die kältere Jahreszeit sind. Entscheiden Sie sich bewusst für den Schutz unseres Planeten und wählen Sie Produkte aus der Wear the Change-Kollektion.



Um die Echtheit ihrer Behauptung zu beweisen, wird die gesamte Kollektion von C&A China durch die mehrfach preisgekrönte Blockchain* von Waste2Wear unterstützt, die in jeder Phase nachvollziehbar und transparent ist. Dies wird durch einen QR-Code auf jedem Artikel erreicht, über den man mehr über die positiven Auswirkungen der recycelten Materialien von Waste2Wear erfahren kann. Dazu gehören einzigartige Fotos, Vertragsnummern und Daten zu jedem Schritt in der Lieferkette sowie ein Video, das die Herstellung zeigt, und ein Bericht über die Umweltauswirkungen, aus dem hervorgeht, dass bei diesem Produktionsverfahren 86 % weniger Wasser, 75 % weniger CO2 und 70 % weniger Energie verbraucht werden als bei nicht recycelten Stoffen.

Mark Ainsworth, President of Brand & Sustainability bei C&A China, sagte: „C&A blickt auf eine lange und stolze Geschichte als Vorreiter und Innovator im Bereich nachhaltiger Praktiken zurück. Ich glaube, dass diese wichtige Zusammenarbeit zwischen C&A China und Waste2Wear der Beginn eines neuen Kapitels für die Marke sein kann, jetzt, da wir bestrebt sind, gemeinsam den Weg in eine grüne Modezukunft zu ebnen.“

Monique Maissan, CEO und Gründerin von Waste2Wear, sagte: „China ist seit 25 Jahren meine Heimat, und ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, hier schöne, langlebige Mode aus recycelten Materialien herzustellen. Ich freue mich, dass eine Ikone wie C&A China hinter ihrer Überzeugung steht, nachhaltigere Optionen zu bieten.“

Über Waste2Wear:

Waste2Wear stellt qualitativ hochwertige, innovative und nachhaltige Textilprodukte aus recycelten Abfällen her. Es fordert die Textilindustrie heraus, eine Kraft für das Gute zu sein und definiert neu, was in der Kreislaufwirtschaft möglich ist.

Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an orla@waste2wear.com / www.waste2wear.com

2022 Golden Apples Award in der Kategorie Innovatives Recyclingmodell für Blockchain

2021 World Sustainability Award für die nachhaltigste Lieferkette dank der einzigartigen Waste2Wear-Blockchain

